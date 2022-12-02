Splashtop se une al programa de socios de MaaS360 WorkPlace
Este contenido se tradujo automáticamente usando IA solo como referencia. En caso de cualquier discrepancia o ambigüedad, la versión original en inglés prevalecerá como fuente autorizada.
La solución líder de escritorio remoto Splashtop ya está lista para los clientes de MaaS360
San José, California, 24 de julio de 2014 - Splashtop, Inc. ha anunciado que se ha unido al programa de socios de MaaS360 WorkPlace. Splashtop Business y Splashtop Enterprise aparecerán ahora en el mercado de MaaS360, y aprovecharán el MaaS360 WorkPlace SDK para permitir controles de seguridad de nivel empresarial para la protección de los datos corporativos.
Splashtop Business y Splashtop Enterprise ofrecen acceso remoto seguro, asistencia y colaboración para trabajadores móviles que utilicen cualquier dispositivo. El alto rendimiento, la facilidad de uso, las funciones de colaboración y la compatibilidad tanto con la nube como con la implantación local son ventajas clave de Splashtop frente a las soluciones tradicionales de RDP, Citrix y VMware.
"La combinación de MaaS360 y Splashtop permite a las PYMES y a las grandes empresas disfrutar de la mejor solución de seguridad y rendimiento de escritorio remoto y aplicaciones", dijo Mark Lee, director general de Splashtop, "La fuerza de trabajo móvil puede tener acceso remoto a todas sus aplicaciones de negocios y datos desde el dispositivo móvil con total seguridad".
Las aplicaciones móviles, combinadas con el SDK de MaaS360 WorkPlace, ofrecen una mayor seguridad a través de características como:
Autenticación e inicio de sesión único
Políticas de prevención de fuga de datos (DLP) para restringir las operaciones de copiar y pegar, y permitir la apertura de aplicaciones autorizadas
Bloquear el uso de aplicaciones en dispositivos no conformes
VPN por aplicación para el acceso a la intranet corporativa
Borrar selectivamente una aplicación si se pierde, roba o pone en peligro un dispositivo móvil
Cifrar y proteger los datos en reposo y en tránsito
Con la proliferación de la tendencia "Tráete tu dispositivo" (BYOD), las organizaciones quieren permitir elegir a los empleados y, al mismo tiempo, proteger la información de la empresa. Las mejores aplicaciones de su clase se muestran ahora en el mercado MaaS360 y están disponibles para las compañías que buscan mejorar la productividad y la colaboración entre sus empleados, a la vez que protegen los datos de la empresa.
"El mercado MaaS360 y el WorkPlace SDK siguen desempeñando un papel cada vez más importante con nuestros clientes que buscan asegurar los datos corporativos en los dispositivos móviles", dijo Anar Taori, director senior de gestión de productos de Fiberlink. "Splashtop puede integrarse ahora con MaaS360 para permitir la productividad del usuario mientras cumple con los estrictos requisitos de seguridad".
Acerca de Splashtop
Splashtop Inc. ofrece la mejor experiencia de colaboración y productividad con intercambio de pantalla de su clase, uniendo smartphones, tabletas, ordenadores, televisores y cloud. Los servicios de escritorio remoto de Splashtop permiten a las personas acceder y controlar sus aplicaciones, archivos y datos favoritos a través de sus dispositivos móviles. Más de 16 millones de personas han descargado productos Splashtop de tiendas de aplicaciones, y los socios fabricantes, incluyendo HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel y otros han incluido Splashtop en más de 100 millones de dispositivos.
Esta solución de escritorio remoto y acceso a aplicaciones de alto rendimiento es una forma más rápida, sencilla y rentable de solucionar los problemas de compatibilidad con VPN móviles y RDP sobre WAN. Splashtop ha ganado el prestigioso premio al "Producto más innovador" de PC World, el premio "Lo mejor de lo nuevo" de Popular Science, el premio "Lo mejor del CES 2012" de LAPTOP Magazine, y es finalista del Red Herring 100 North America 2013. Es la única empresa que ha ganado el premio NVIDIA "Ones to Watch" Emerging Companies dos años consecutivos (2012 y 2013). La empresa tiene su sede en San José, California, y oficinas internacionales en China, Japón y Taiwán. Para más información, visita www.splashtop.com
Todos los nombres de marcas y productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas empresas.
Acerca de MaaS360
MaaS360 de Fiberlink, una compañía de IBM, es la solución de gestión de movilidad empresarial fiable para miles de clientes en todo el mundo, desde compañías Fortune 500 hasta pequeñas empresas. Hacemos que trabajar en un mundo móvil sea simple y seguro al ofrecer seguridad móvil integral y gestión para aplicaciones, contenido, correo electrónico y dispositivos. Accesible al instante desde la web, MaaS360 es fácil de usar y mantener y ofrece la flexibilidad que las empresas necesitan para adoptar completamente la movilidad en todos los aspectos de tu empresa. Respaldados por la asistencia informática más receptiva de la industria, ponemos a nuestros clientes en primer lugar al ofrecerles la mejor experiencia de usuario para TI y empleados. Para obtener más información, ve a https://www.ibm.com/products/maas360.
© 2014 MaaS360 y el logotipo de MaaS360 son marcas comerciales de Fiberlink Communications que pueden estar registradas en determinadas jurisdicciones. Todos los demás nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos socios.