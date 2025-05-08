Splashtop está verificado como un Vendedor de Confianza en TrustRadius
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La verificación de Vendedor de Confianza muestra los esfuerzos de Splashtop en proporcionar información actual del producto y reseñas imparciales en TrustRadius.
CUPERTINO, CA – 17 de marzo de 2025 – Splashtop, líder en soluciones de acceso, soporte y gestión de TI remotos que simplifican el mundo del trabajo desde cualquier lugar, ha sido verificado como proveedor fiable en TrustRadius, una plataforma de información para compradores de confianza para tecnología empresarial. La verificación de proveedor fiable reconoce a las empresas que tienen la información más reciente de los productos en su perfil de TrustRadius, participan en prácticas de generación de reseñas éticas e interactúan con los comentarios de los clientes. "En TrustRadius, nos comprometemos a ayudar a los compradores a tomar decisiones tecnológicas informadas y con confianza", afirma Allyson Havener, directora de marketing de TrustRadius. "El hecho de que Splashtop se haya convertido en un proveedor fiable verificado demuestra su dedicación a la generación de reseñas éticas y a prestar la información más actualizada sobre los productos. Esta verificación asegura a los compradores que Splashtop cumple constantemente con altos estándares de integridad, capacidad de respuesta y satisfacción del cliente". "Priorizamos la transparencia y la integridad en todos los aspectos de nuestro negocio, desde la fijación de precios y las prácticas de renovación hasta la atención al cliente en directo y la forma en que obtenemos reseñas", afirmó Mark Lee, director ejecutivo y cofundador de Splashtop. "La verificación de proveedor fiable refleja nuestro compromiso de fomentar comentarios auténticos e imparciales que ayuden a la comunidad de TI a tomar decisiones informadas". Splashtop ha obtenido una verificación de proveedor fiable tanto para sus soluciones de acceso a escritorio remoto como para las de soporte remoto, la última de las cuales ahora incluye la gestión de puntos finales, informes de inventario y detección de vulnerabilidades. "Nuestra hoja de ruta para la gestión de puntos finales y nuestra visión de TI autónoma se basan en gran medida en los comentarios de los clientes y TrustRadius nos ofrece la fuente de información que necesitamos", continuó Lee. "Estamos haciendo que herramientas potentes sean más accesibles y escalables, lo que ayuda a reducir costes, complejidad y riesgos para equipos de TI eficientes. Para lograrlo, es necesario comprender profundamente los problemas, necesidades y prioridades particulares de nuestros clientes". Splashtop se enorgullece de ser nombrado proveedor fiable en TrustRadius y está decidido a seguir impulsando la obtención de reseñas éticas para que los clientes actuales y los futuribles tengan un espacio de garantías para compartir y aprender sobre experiencias de usuarios reales. Los proveedores que reciban esta designación deben:
Cumple con los criterios de volumen al obtener regularmente reseñas, asegurando comentarios recientes del producto
Divulga la metodología de obtención de reseñas y el uso de incentivos
Proporciona igualdad de oportunidades para que los usuarios del producto compartan comentarios honestos de manera segura
Lee todas las reseñas publicadas y responde cuando sea necesario
Actualiza regularmente su perfil de producto con información actualizada del producto.
Para obtener más información sobre Splashtop o para iniciar una prueba gratis, visita www.splashtop.com. Para consultar las opiniones de otras personas sobre las soluciones de soporte y acceso remotos de Splashtop, lee reseñas imparciales en TrustRadius.
Acerca de Splashtop
Splashtop es el proveedor global mejor calificado de soluciones de trabajo, soporte y gestión remotas que simplifican la seguridad y el rendimiento en el mundo del trabajo desde cualquier lugar. Con el éxito del cliente como prioridad número uno, la tecnología de Splashtop es fácil de implementar, usar y gestionar para pymes y grandes empresas y ofrece funciones de seguridad avanzadas, alto rendimiento, amplia compatibilidad de dispositivos y atención al cliente ininterrumpida. Splashtop, la solución accesible elegida por más de 30 millones de usuarios, es un socio que permite a los usuarios crecer y escalar en sus propios términos con planes altamente flexibles. Splashtop es miembro de la Asociación de Seguridad Inteligente de Microsoft (MISA), coordinándose con Microsoft en sus esfuerzos por ayudar a los clientes a resolver los desafíos cambiantes del panorama de TI actual. Visita www.splashtop.com y síguenos en LinkedIn para obtener más información.
Acerca de TrustRadius:
TrustRadius ofrece la plataforma de inteligencia de compradores más creíble, ayudando a los compradores a tomar decisiones con confianza con información de producto completa y verificada y contenido generado por clientes. Los proveedores de tecnología están empoderados para contar sus historias únicas, involucrar a compradores con alta intención y obtener información de los clientes. Fundada por emprendedores exitosos y con sede en el centro tecnológico de Austin, Texas, TrustRadius cuenta con el respaldo de Mayfield Fund, LiveOak Venture Partners y Next Coast Ventures.