Splashtop presenta Splashtop Live, una nueva serie de eventos para la comunidad de profesionales de TI y MSPs donde aprender, conectar y simplificar las operaciones
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Los eventos exclusivos en el Área de la Bahía y Londres reunirán a la comunidad de TI, socios y colegas del sector para compartir estrategias prácticas, experiencias reales y nuevas perspectivas sobre los desafíos actuales de TI.
CUPERTINO, Calif., Jul 13, 2026 — Splashtop Inc. ha anunciado hoy Splashtop Live, la primera serie de eventos comunitarios de marca de la empresa. Los eventos, solo por invitación, reunirán a profesionales de TI, proveedores de servicios gestionados (MSPs), partners y expertos del sector para una tarde de aprendizaje, networking y conversaciones centradas en simplificar las operaciones modernas de TI. Los asistentes se irán con ideas que podrán aplicar en sus propios entornos de TI y con una mejor comprensión de cómo otras organizaciones están resolviendo desafíos similares.
Mientras Splashtop celebra 20 años de innovación, la nueva serie de eventos refleja el compromiso continuo de la empresa con la comunidad de TI a medida que se expande más allá de sus raíces en el acceso remoto hacia soluciones más amplias de gestión de TI y seguridad de endpoints. Splashtop Live amplía ese compromiso al crear un foro donde los profesionales de TI pueden debatir desafíos comunes y aprender de la experiencia de los demás.
La serie inaugural de Splashtop Live incluirá:
Splashtop Live: Bay Area | 16 de septiembre | Cupertino, California
Splashtop Live: London | 6 de octubre | Londres, Reino Unido
Cada evento ofrece a los asistentes acceso directo a los fundadores de Splashtop y a los equipos de liderazgo, producto y soporte, lo que crea oportunidades para hacer preguntas y explorar enfoques que puedan adaptarse a sus propias organizaciones. La agenda incluye presentaciones magistrales, debates en panel entre colegas con profesionales de TI y MSPs, sesiones sobre la hoja de ruta del producto, talleres interactivos y tiempo para conectar con otros colegas. A lo largo del día, los asistentes explorarán formas de mejorar la eficiencia operativa, reducir la complejidad de TI y reforzar la seguridad, al tiempo que construyen relaciones con colegas de toda la comunidad.
"Durante los últimos veinte años, hemos tenido el privilegio de trabajar junto a profesionales de TI a medida que sus responsabilidades no han dejado de ampliarse", afirmó Mark Lee, CEO y cofundador de Splashtop. " Algunas de las ideas más valiosas surgen cuando los profesionales comparten lo que funciona en sus propios entornos. Splashtop Live crea un espacio para que esas conversaciones sucedan."
En las próximas semanas se compartirán más detalles de la agenda, los ponentes destacados y los anuncios de partners.
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Acerca de Splashtop
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