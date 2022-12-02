Splashtop presenta el renderizado de escritorio SaaS con Splashtop Business
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Complementando sus ofertas empresariales y personales, Splashtop Business ayuda a cualquier organización de cualquier tamaño a llevar aplicaciones esenciales para el negocio a los dispositivos móviles
SAN JOSÉ, California - 10 de julio de 2013 — Splashtop Inc., líder en acceso a aplicaciones y escritorios remotos, ha anunciado hoy el lanzamiento de Splashtop Business, que permite a los departamentos de TI, integradores de sistemas y proveedores de servicios ofrecer acceso seguro a cualquier aplicación empresarial en cualquier dispositivo móvil. Ahora las fuerzas de trabajo móviles pueden utilizar sus dispositivos móviles iOS, Android, Windows Phone 8, Blackberry o WinRT (Windows y MAC) para tener acceso completo a todas sus aplicaciones empresariales críticas y a los datos alojados en sus equipos PC o Mac. Splashtop Business es una solución SaaS para pequeñas y medianas empresas, y supone la continuación del éxito de Splashtop Enterprise y Splashtop Personal.
"La consumerización de TI y la proliferación de soluciones BYOD (tráete tu dispositivo) están llevando a una rápida adopción de soluciones como el escritorio remoto de Splashtop y el renderizado de aplicaciones", dijo Mark Lee, CEO y cofundador de Splashtop, Inc. "Con la aparición de Splashtop Business, las PYMES pueden ahora experimentar la solución de mayor rendimiento que permite a los trabajadores móviles utilizar todas sus aplicaciones empresariales críticas, archivos y datos de cualquier cloud pública o privada, con cero codificación, cero formación y cero fuga de datos".
Con Splashtop Business, las pymes y empresas medianas reciben una forma sencilla, rápida y asequible de gestionar los trabajadores móviles y sus dispositivos para cumplir con los requisitos de seguridad y cumplimiento. Splashtop Business elimina la necesidad de transferir, convertir o sincronizar archivos y multimedia entre dispositivos. Se puede acceder fácilmente a importantes archivos de trabajo y aplicaciones de oficina, como Outlook, PowerPoint, Excel y Word, así como a vídeos, música y fotos para presentaciones. Splashtop Business incluye la capacidad de anotación en pizarra que se ha hecho muy popular entre los presentadores y educadores porque les permite resaltar, dibujar o escribir sobre sus presentaciones utilizando sus dispositivos móviles.
Goodwill, una organización sin ánimo de lucro centrada en ayudar a la gente a alcanzar todo su potencial a través del aprendizaje y las oportunidades de empleo, utiliza Splashtop para mejorar la productividad sin necesidad de un gran presupuesto o tiempo y recursos adicionales.
"La informática apoya la actividad de Goodwill buscando continuamente maneras de añadir valor e innovación, como proporcionando Splashtop Business para dar soporte a nuestra fuerza de trabajo", dijo Andre R. Bromes, CIO de Goodwill Industries de la ciudad de Nueva York y el norte de Nueva Jersey. "Al movilizar de manera segura aplicaciones como Microsoft Office y otras aplicaciones empresariales para nuestros usuarios de iPad, Splashtop mejora su productividad, a la vez que minimiza el riesgo y se adhiere a nuestros procesos de gobierno de TI".
Splashtop Business es adecuado para varios sectores y situaciones empresariales, como:
Los representantes de ventas de campo que necesitan acceso al sistema CRM interno de su compañía, generadores de propuestas de ventas e información de inventario de precios.
Agentes inmobiliarios que ajustan sus horarios y acceden a los contratos sin volver a la oficina
Empleados médicos o de biotecnología que necesitan acceder a los sistemas de registros de pacientes, imágenes radiológicas, vídeos y datos mientras se mueven entre varias salas de pacientes, laboratorios y oficinas
Los trabajadores sobre el terreno de los gobiernos locales acceden a los datos de los estudios de caso y archivan los informes desde sus tabletas mientras trabajan sobre el terreno
Teletrabajadores que trabajan desde casa y quieren conectarse remotamente al ordenador de la oficina utilizando una solución más sencilla y rápida que la VPN
Diseñadores y arquitectos que presentan a sus clientes utilizando sus iPads para acceder al diseño CAD, PowerPoint y otras aplicaciones
Los diseñadores de fabricación que tienen acceso a los planos de los productos de las plantas de producción
Diseñadores de entretenimiento y videojuegos que utilizan programas de vídeo y animación de etapas de estudios cinematográficos
Ya está disponible una prueba gratuita de Splashtop Business.
Acerca de Splashtop
Splashtop Inc. ofrece la mejor experiencia de colaboración y productividad con intercambio de pantalla de su clase, uniendo smartphones, tabletas, ordenadores, televisores y cloud. Los servicios de escritorio remoto de Splashtop permiten a las personas acceder y controlar sus aplicaciones, archivos y datos favoritos a través de sus dispositivos móviles. Más de 14 millones de personas han descargado productos Splashtop de tiendas de aplicaciones, y los socios fabricantes, incluyendo HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel y otros han incluido Splashtop en más de 100 millones de dispositivos.
Esta solución de escritorio remoto y acceso a aplicaciones de alto rendimiento es una forma más rápida, fácil y rentable de abordar los problemas de compatibilidad de VPN móvil y RDP a través de la WAN. Splashtop ha ganado el prestigioso galardón al "Producto más innovador" de PC World, el premio "Lo mejor de lo nuevo" de Popular Science y el reconocimiento como "Lo mejor del CES 2012" de Laptop Magazine, y es finalista de Red Herring 100 North America en 2013. Es la única empresa que ha ganado el premio NVIDIA "Ones to Watch" a las empresas emergentes dos años consecutivos (2012 y 2013). La compañía tiene su sede en San José, California, y cuenta con oficinas internacionales en China, Japón y Taiwán. Para obtener más información, visite www.splashtop.com
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Kim Gengler
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