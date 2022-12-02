Splashtop presenta una solución de soporte y escritorio remoto de alto rendimiento basado en navegador
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Splashtop Business Expande Continuamente sus Valores a los Road Warriors y MSP / TI al Expandir el Soporte para el Chrome Browser
San José, CA — 21 de enero de 2015 — Splashtop Inc., el líder mundial en programación y colaboración entre dispositivos, anuncia la compatibilidad con el navegador Chrome en Splashtop Business. Los usuarios, MSPs y equipos de TI ya pueden disfrutar del mejor rendimiento de escritorio remoto Splashtop de su clase desde su navegador Chrome, disponible en Windows, MAC y Linux, así como en Chromebook. Además de ofrecer el rendimiento de acceso remoto más alto, Splashtop Business es conocido por su modelo de precios rentable que comienza en $72 al año para gestionar ordenadores sin límite y acceder a ellos.
"Splashtop Business ha sido adoptado por miles de MSPs / TI, y una de las principales características solicitadas es el soporte del navegador, sin necesidad de instalar ningún cliente" dijo Mark Lee, CEO de Splashtop. "Splashtop se compromete a ofrecer el mejor rendimiento, precio simple y facilidad de uso a nuestros usuarios".
Decenas de miles de MSPs y organizaciones de TI están usando Splashtop Business para manejar millones de computadoras hoy en día ya. Splashtop se integra con varias soluciones de RMM, PSA, boletos en línea y servicio de asistencia en línea del mercado para permitir una experiencia perfecta para que los MSP y las TI realicen sus trabajos. Muchas empresas utilizan Splashtop para permitir a sus empleados el acceso remoto a los recursos informáticos de la empresa.
La solución del navegador Splashtop Chrome ya está disponible en Google Chrome Web Store: https://chrome.google.com/webstore/detail/splashtop-business/ggfdbkjgeadkhlpfbcdmfjfcgbpnbgch. La solución de navegador admite conexiones simultáneas. Con un simple clic desde la página del portal de Splashtop Business, https://my.splashtop.com, los usuarios pueden iniciar fácilmente el acceso remoto o la sesión de asistencia informática. Pásate a Splashtop Business hoy con un precio rentable a partir de $72 por usuario por año para gestionar ordenadores sin límite y acceder a ellos: https://www.splashtop.com/business
Acerca de Splashtop Splashtop Inc. ofrece la mejor experiencia de productividad, soporte y colaboración multiplataforma, conectando smartphones, tablets, computadoras, televisores y nubes. Los servicios de escritorio remoto de Splashtop permiten a las personas acceder y controlar sus aplicaciones, archivos y datos favoritos a través de sus dispositivos móviles. Los productos de colaboración como Splashtop Classroom y Mirroring360 permiten compartir pantalla de manera efectiva de 1 a muchos dispositivos. Más de 20 millones de personas han descargado productos de Splashtop desde las tiendas de aplicaciones, y socios de fabricación como HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel y otros han distribuido Splashtop en más de 100 millones de dispositivos.
Esta solución de acceso a aplicaciones y escritorios remotos de alto rendimiento es una forma más rápida, fácil y rentable de abordar los problemas de compatibilidad de VPN móvil y RDP sobre WAN. Splashtop ganó el prestigioso premio "Producto más innovador" de PC World, "Lo mejor de las novedades" de Popular Science, el premio "Lo mejor de CES" de LAPTOP Magazine y es finalista de Red Herring 100 North America. Splashtop se distribuye a través de socios MDM/MAM y revendedores adicionales. La empresa tiene su sede en San José, California, con oficinas internacionales en China, Japón y Taiwán. Para obtener más información, visita https://www.splashtop.com
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