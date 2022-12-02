Splashtop e Intel redefinen la capacidad de los escritorios remotos - Ahora, la activación remota de una PC dormida a través de una red WIFI es una realidad
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Millones de nuevos PC con la tecnología Intel® Smart Connect están incorporando el escritorio remoto Splashtop, habilitando un cloud personal para los consumidores y una VDI distribuida para las empresas.
SAN JOSÉ, California - 4 de junio de 2013 - Splashtop Inc., líder mundial en informática multidispositivo, ha anunciado una colaboración con Intel® Corporation para transformar la forma en que los usuarios móviles pueden acceder remotamente a sus PC, en cualquier momento y lugar, incluso cuando sus PC están dormidos. La capacidad Wake on LAN tradicional requiere que los PC estén conectados a una red Ethernet cableada. Splashtop es la primera aplicación de escritorio remoto compatible con la activación remota a través de WIFI en determinados PC equipados con la tecnología Intel® Smart Connect.
"Con Splashtop e Intel Smart Connect, una nueva generación de PC se está convirtiendo en el cloud personal más potente, que envía sus aplicaciones favoritas y datos a su dispositivo móvil", sostiene Mark Lee, CEO y cofundador de Splashtop, "Los usuarios y las empresas pueden ser ecológicos, ya que los PC conectados a una red WiFi se pueden poner en modo de suspensión pero estar siempre disponibles".
"Splashtop Remote Desktop es un excelente ejemplo de una aplicación que aprovecha las últimas características de la Tecnología Intel Smart Connect para permitir usos convincentes en un mundo cada vez más móvil", afirma Adam King, Director de Marketing de productos para portátiles de Intel.
Para activar un PC remotamente entre redes, Splashtop Bridging CloudTM se integra con el servicio de nube de Intel Smart Connect Technology.
Las empresas que actualizan sus PC o adoptan BYOD se beneficiarían al elegir PC con tecnología Intel Smart Connect. Con Splashtop, los PC distribuidos ahora se pueden reactivar para utilizar aplicaciones empresariales y datos cruciales al personal móvil. El sistema de PC distribuido (VDI distribuida) es mucho más escalable y asequible que la VDI centralizada tradicional, que requiere una revisión importante de la infraestructura de computación, redes y almacenamiento.
Habrá una demostración de Splashtop integrado con la tecnología Intel Smart Connect en el Computex Taipei, del 4 al 8 de junio, en los stands de AsRock, Intel y MSI.
Las primeras aplicaciones móviles compatibles con Intel Smart Connect son Splashtop 2 Remote Desktop para iPad e iPhone. Pronto se sumarán Android y otras plataformas.
Acerca de Splashtop
Splashtop Inc. ofrece la mejor experiencia de colaboración y productividad con intercambio de pantalla de su clase, uniendo smartphones, tabletas, ordenadores, televisores y cloud. Los servicios de escritorio remoto de Splashtop permiten a las personas acceder y controlar sus aplicaciones, archivos y datos favoritos a través de sus dispositivos móviles. Más de 14 millones de personas han descargado productos Splashtop de tiendas de aplicaciones, y los socios fabricantes, incluyendo HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel y otros han incluido Splashtop en más de 100 millones de dispositivos.
Esta solución de escritorio remoto y acceso a aplicaciones de alto rendimiento es una forma más rápida, fácil y rentable de abordar los problemas de compatibilidad de VPN móvil y RDP a través de la WAN. Splashtop ha ganado el prestigioso galardón al "Producto más innovador" de PC World, el premio "Lo mejor de lo nuevo" de Popular Science y el reconocimiento como "Lo mejor del CES 2012" de Laptop Magazine, y es finalista de Red Herring 100 North America en 2013. Es la única empresa que ha ganado el premio NVIDIA "Ones to Watch" a las empresas emergentes dos años consecutivos (2012 y 2013). La compañía tiene su sede en San José, California, y cuenta con oficinas internacionales en China, Japón y Taiwán. Para obtener más información, visite www.splashtop.com
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Kim Gengler
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