Splashtop, finalista del EdTech Award por su innovación con Cloud RADIUS
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Reconocida como finalista de "Cool Tool" por su excelencia en ciberseguridad en la educación, la solución Cloud RADIUS de Splashtop se destaca como una de los principales candidatas a los EdTech Awards 2024
CUPERTINO, California, 17 de abril de 2024 –Splashtop, líder en soluciones remotas que simplifican el mundo del trabajo en cualquier lugar, se enorgullece de anunciar su reciente reconocimiento por parte de EdTech Digest como finalista de "Cool Tool" en los prestigiosos EdTech Awards 2024. Los EdTech Awards se fundaron en 2010 para reconocer, reconocer y celebrar a los innovadores, líderes y creadores de tendencias más excepcionales en tecnología educativa en los sectores K-12, Educación Superior y Habilidades y Fuerza Laboral. La solución recientemente adquirida por Splashtop, Foxpass Cloud RADIUS, fue reconocida en la categoría de Solución de Seguridad por su excelencia en ciberseguridad en la educación y la promoción de la seguridad de los estudiantes.
Los finalistas y ganadores de este año se seleccionaron del campo más amplio y se juzgaron según varios criterios, que incluyen la eficacia y los resultados, el apoyo, la claridad, el valor y el potencial.
"Entendemos la importancia de la ciberseguridad en los entornos educativos, y estamos orgullosos de ofrecer soluciones como Cloud RADIUS que priorizan la seguridad de los estudiantes y la protección de datos", dijo Mark Lee, CEO de Splashtop. "Nuestra solución Cloud RADIUS representa un importante paso adelante para garantizar la seguridad con simplicidad para las instituciones educativas. Nuestra misión es hacer que la seguridad sea lo más fácil de usar y accesible posible, especialmente en el sector educativo".
La solución Foxpass Cloud RADIUS proporciona un control de acceso a la red Wi-Fi potente y seguro para los administradores de TI en el sector educativo, lo que garantiza una mayor seguridad y eficiencia al permitir que solo el personal y los dispositivos autorizados accedan a sus redes. Las principales ventajas de Splashtop Cloud RADIUS incluyen:
Implementación simplificada: una interfaz de usuario intuitiva y una integración perfecta con los principales proveedores de gestión de dispositivos móviles (Intune y Jamf) y proveedores de inicio de sesión único (Okta, Google Workspace y Microsoft Azure AD) permiten la configuración en tan solo 10 minutos.
Contraseña y sin contraseña: hay opciones disponibles para combinaciones tradicionales y seguras de nombre de usuario y contraseña, o para una cómoda autenticación basada en certificados sin contraseña.
Autenticación de usuarios y dispositivos: los administradores conservan el control sobre el acceso a la red mediante la gestión de los usuarios y dispositivos que pueden conectarse.
Automatización de la incorporación y el desaprovisionamiento: se simplifican las tareas de gestión continuas, incluido el desaprovisionamiento masivo para las instituciones educativas.
Seguridad mejorada: Splashtop Cloud RADIUS de Splashtop ayuda a mitigar los ataques cibernéticos y las violaciones de datos al evitar la interceptación no autorizada de información confidencial y el espionaje.
Compatibilidad con normas de cumplimiento: la solución se amolda a varios estándares de cumplimiento cruciales para las instituciones educativas, como COPPA, CIPA, FERPA, SOC2, ISO27001, HIPAA y PCI.
Cloud RADIUS fue desarrollada por Foxpass, una empresa de gestión de acceso a la identidad adquirida por Splashtop por esta época el año pasado, lo que representó un paso importante a medida que Splashtop construye la oferta de acceso remoto y seguridad más potente de la industria.
Para obtener más información sobre la solución Cloud RADIUS de Splashtop, visita Splashtop.com/foxpass. Para obtener más información sobre sus galardonadas soluciones de acceso y soporte remotos, visita Splashtop.com.
Acerca de Splashtop
Splashtop es líder en soluciones que simplifican el mundo del trabajo en cualquier lugar.Sus soluciones para el trabajo híbrido y asistencia informática remota de TI/MSP ofrecen una experiencia rápida, simple y segura.La tecnología patentada de alto rendimiento de Splashtop es capaz de lograr calidad 4K HD, compatibilidad con varios monitores y 60 fps con una latencia ultrabaja. Splashtop viene con funciones de seguridad avanzadas, amplia compatibilidad para dispositivos y un servicio al cliente superatento.Más de 30 millones de usuarios, 250 000 empresas, incluido el 85 % de las empresas Fortune 500, disfrutan de los productos Splashtop en todo el mundo.Splashtop.com