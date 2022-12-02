¡La Splashtop está en llamas! (En el Kindle Fire de Amazon, es eso)
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Con Splashtop Remote Desktop, los usuarios de Kindle Fire pueden acceder a archivos, aplicaciones y contenidos de PC y Mac a una velocidad de vértigo
29 de noviembre de 2011 - San José, CA - Splashtop Inc., líder mundial en informática multidispositivo, ha anunciado hoy que Splashtop Remote Desktop está disponible para Kindle Fire. Splashtop Remote Desktop mejora las capacidades del Kindle Fire para convertirlo en algo más que un eReader o una forma de consumir contenidos. Con Splashtop Remote Desktop, los usuarios de Kindle Fire pueden acceder a distancia a PC y Mac con audio y vídeo completos desde una red privada o a través de Internet.
Splashtop Remote Desktop elimina la necesidad de transferir, convertir o sincronizar archivos y multimedia de una PC o Mac con un Kindle Fire. Los archivos de trabajo importantes y las aplicaciones de oficina, como Outlook, PowerPoint, Keynote, Excel y Word, son fácilmente accesibles con esta aplicación. También se pueden ver a distancia contenidos de entretenimiento personal, como películas, música, fotos e incluso juegos en 3D.
"Ahora no sólo puedes acurrucarte con tu Kindle Fire para leer un buen libro, sino que también puedes ejecutar cualquier software que tengas en tu Mac o PC", dijo Mark Lee, CEO y co-fundador de Splashtop. "Añadir Splashtop al Kindle Fire simplemente hace que este producto caliente sea más caliente".
Splashtop Remote Desktop mejora el Kindle Fire permitiendo a los usuarios ver y editar:
PowerPoint y Keynote con animaciones y sonido completos
Microsoft Outlook con carpetas y archivos
Aplicaciones Excel y Word
El navegador de un ordenador, incluidos los marcadores personales, los plug-ins favoritos y las extensiones
Quicken, iPhoto y otros programas informáticos no disponibles en el App Store de Amazon
Además, otras ventajas de usar Splashtop Remote Desktop incluyen la capacidad de:
Ver videos Flash (Hulu, Yahoo Video, etcétera) y DVDs.
Acceder a tu biblioteca completa de iTunes o Windows Media para ver vídeos
Escuchar la música almacenada en tu ordenador
Jugar en línea, juegos de PC y Mac
Admite conexión a través de Internet
Una vez descargado, instala el Splashtop Streamer gratuito en cualquier ordenador con Windows 7, Vista, XP o Mac OS X 10.6 o superior instalado.
Los usuarios de Kindle Fire pueden configurar y utilizar fácilmente Splashtop Remote Desktop con su interfaz simple e intuitiva.
Acerca de Splashtop
Splashtop aspira a tocar la vida de las personas ofreciendo la mejor experiencia de computación en dispositivos cruzados de su clase – puentes entre tabletas, teléfonos, computadoras y televisores. Los productos de Splashtop han sido enviados a más de 100 millones de dispositivos de HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus y otros socios. Splashtop Remote Desktop, XDisplay, Whiteboard, CamCam y otras son las aplicaciones más vendidas en más de 60 países en Apple App Store, Google Android Market, HP App Catalog y Amazon Appstore para Android, deleitando a millones de usuarios móviles con un acceso interactivo y de alto rendimiento a sus aplicaciones, contenidos multimedia y archivos favoritos en cualquier momento y lugar.
Para las empresas que requieren una conectividad segura y administrada entre los dispositivos y los servicios en cloud, Splashtop Pro es la respuesta. Con Splashtop Pro, los proveedores de TI y servicios pueden "movilizar" una fuerza de trabajo en menos de 30 minutos. Los usuarios pueden disfrutar de la experiencia de clase de los consumidores en sus dispositivos mientras cumplen con los requisitos de seguridad y cumplimiento corporativo.
Los productos Splashtop son muy valorados por los usuarios y han recibido muchos premios prestigiosos: el premio al "Producto más innovador" de PC World, el premio "Lo mejor de lo nuevo" de Popular Science y el premio "Lo mejor de 2011 CES" de la revista LAPTOP. Splashtop tiene su sede en San José y equipos en Pekín, Hangzhou, Shanghái y Taipei. Para obtener más información, visite https://www.splashtop.com.
Contacto para los medios de comunicación: Equipo de Relaciones Públicas de Splashtop
Acerca de Splashtop:
Inicio de Splashtop: https://www.splashtop.com
Splashtop Streamer: https://www.splashtop.com/streamer