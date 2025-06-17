Splashtop se expande con infraestructura en la cloud soberana en Australia para fortalecer la residencia de datos y el cumplimiento de la seguridad
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Los nuevos servicios localizados ofrecen a los clientes australianos soberanía de datos, rendimiento mejorado y opciones de implementación flexibles.
SÍDNEY, 18 de junio de 2025 – Splashtop, un proveedor global de soluciones de acceso, soporte y gestión de puntos finales remotas, ha anunciado hoy la creación de una infraestructura con sede en Australia a través de una base de datos de usuarios específica para respaldar la creciente demanda de soberanía de datos, cumplimiento regional y acceso remoto de alto rendimiento. Esta inversión estratégica permite a las organizaciones de Australia utilizar los servicios de Splashtop con confianza, sabiendo que sus datos permanecen almacenados y procesados localmente bajo la jurisdicción australiana.
La cloud soberana australiana de Splashtop ayuda a los clientes gubernamentales, educativos y empresariales a cumplir con los estándares nacionales de protección de datos, incluidos los nuevos requisitos de soberanía de datos según la Ley de Privacidad de 2023. También agiliza el cumplimiento de marcos clave como el Modelo de Madurez Essential Eight y el Manual de Seguridad de la Información (ISM) y permite la preparación para las evaluaciones del Programa de Evaluadores Registrados de Seguridad de la Información (IRAP). La infraestructura específica mejora el rendimiento de las conexiones, respalda los esfuerzos de cumplimiento y subraya el compromiso continuo de Splashtop de ofrecer soluciones flexibles y seguras a nivel mundial.
Además de su infraestructura en la cloud regional, Splashtop ofrece una opción de implementación local para organizaciones con políticas de gobernanza de datos más estrictas o entornos aislados.
"A medida que más países toman medidas para hacer cumplir la soberanía digital, estamos invirtiendo en infraestructura que ofrece a nuestros clientes opciones y control", afirmó Mark Lee, director ejecutivo y cofundador de Splashtop. Esta infraestructura localizada facilita la residencia de datos y ayuda a agilizar el cumplimiento normativo para conceder mayor tranquilidad a los clientes australianos.
"Desde la cloud soberana hasta las instalaciones locales, Splashtop se compromete a llegar a los clientes donde estén técnica y geográficamente", agregó Leonard Wong, vicepresidente regional de Splashtop. Con nuestra infraestructura en Australia ya operativa, estamos mejor posicionados para cumplir con los requisitos regionales de adquisiciones y cumplimiento, lo que nos abre la puerta para prestar soporte a nuevos clientes que exigen garantías estrictas de residencia de datos.
Esta nueva infraestructura regional refuerza la creciente presencia global de Splashtop, incluidas las implementaciones existentes en Estados Unidos, Canadá, Japón, la Unión Europea y ahora Australia. El lanzamiento refleja la misión más amplia de Splashtop de ofrecer soluciones seguras, de alto rendimiento y compatibles que se ajusten a las regulaciones regionales y las expectativas de los clientes.
Para obtener más información sobre las soluciones locales y en la cloud de Splashtop, visita www.splashtop.com.
Acerca de Splashtop
Splashtop es el proveedor global mejor calificado de soluciones de trabajo, soporte y gestión remotas que simplifican la seguridad y el rendimiento en el mundo del trabajo desde cualquier lugar. Con el éxito del cliente como prioridad número uno, la tecnología de Splashtop es fácil de implementar, usar y gestionar para pymes y grandes empresas y ofrece funciones de seguridad avanzadas, alto rendimiento, amplia compatibilidad de dispositivos y atención al cliente ininterrumpida. Splashtop, la solución accesible elegida por más de 30 millones de usuarios, es un socio que permite a los usuarios crecer y escalar en sus propios términos con planes altamente flexibles. Splashtop es miembro de la Asociación de Seguridad Inteligente de Microsoft (MISA), coordinándose con Microsoft en sus esfuerzos por ayudar a los clientes a resolver los desafíos cambiantes del panorama de TI actual. Visita www.splashtop.com y síguenos en LinkedIn para obtener más información.