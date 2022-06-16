Splashtop Amplía las Capacidades de Control a Distancia de Todos los Dispositivos Android 8.0+
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El software de acceso remoto y soporte remoto Splashtop ahora es compatible con más de 100 marcas de dispositivos Android
SAN JOSE, Calif., 15 de septiembre de 2020 – Splashtop Inc., el líder mundial en soluciones de acceso remoto y soporte remoto, anunció hoy la disponibilidad de acceso remoto expandido y soporte de control remoto completo para todos los dispositivos que ejecutan Android 8.0 y superior.
"Con nuestra última actualización, hemos ampliado el soporte a más de 100 marcas de dispositivos Android", dijo Mark Lee, CEO y co-fundador de Splashtop. "Esto es muy importante para cumplir con nuestra visión de unir miles de millones de dispositivos, ya sea que estén ejecutando Android, Windows, macOS, Linux, Chrome OS o iOS".
Disponibilidad
Acceso no supervisado a dispositivos Android en cualquier momento está disponible en los planes de Splashtop Remote Support. El soporte rápido atendido para Android está disponible en todos los planes actuales de Splashtop SOS. Las pruebas gratuitas están disponibles en el sitio web de Splashtop. El técnico o usuario final debe poder instalar el Splashtop Streamer o la aplicación SOS en el dispositivo desde la Google Play Store o manualmente.
La Creciente Lista de Marcas de Dispositivos Android Compatibles Incluye:
acer
Alcatel
Asus
blackberry
Esencial
Google Pixel
Honor
HTC
Huaweui
Lenovo
LG
Motorola
Nokia
OnePlus
OPPO
Realmi
Samsung
Sony
Vivo
Xiaomi
ZTE
IoT, Rugged y compatibilidad adicional con dispositivos Android específicos del fabricante
Splashtop también trabaja con fabricantes de dispositivos para admitir el control remoto de dispositivos Android con complementos a medida del dispositivo/fabricante con Splashtop Rugged & IoT.
CalAmp
CipherLab
Crossmatch Sentry
DataLogic
Mano a mano
Honeywell
Intermec
Janam
Kyocera
MobileDemand
Newland
NextGen
Panasonic
Sonim
Zebra
El control remoto de Splashtop y el acceso a dispositivos Android, incluye, pero no se limita a: teléfonos inteligentes, tabletas, dispositivos de punto de venta, quioscos y decodificadores. Una vez conectados, los usuarios de Splashtop podrán ver y controlar la pantalla de un androide en directo, como si estuvieran sentados delante del dispositivo. Más información sobre el acceso/control remoto Splashtop para dispositivos Android.
Acerca de Splashtop
Splashtop ofrece la mejor relación calidad-precio y el mejor software de acceso remoto y asistencia remota en la nube y en las instalaciones, fácil de usar y seguro, a más de 30 millones de usuarios en todo el mundo: profesionales, MSP, TI, servicios de asistencia, instituciones de enseñanza superior y organismos gubernamentales. Más información en www.splashtop.com.