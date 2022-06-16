Splashtop amplía la oferta de acceso remoto para profesionales y equipos de negocios con el lanzamiento de Splashtop Business Access Solo y Pro
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La Primera Solución de Acceso Remoto de Alto Rendimiento con Múltiples Monitores para Mac
San José, California, 22 de agosto de 2018. Splashtop Inc., líder mundial en soluciones de acceso remoto, colaboración y asistencia remota, anuncia el lanzamiento de Splashtop Business Access Solo y Splashtop Business Access Pro. Estas innovadoras incorporaciones a la familia Splashtop Business Access proporcionan un acceso informático remoto cómodo y seguro a personas y equipos.
Splashtop Business Access Solo se adapta al usuario particular, lo que permite el acceso a dos ordenadores como máximo. La suscripción incluye aplicaciones para acceder de forma remota a los ordenadores desde Windows, Mac, iOS, Android y Chromebook. Por solo $6/mes ($72/año), Business Access Solo admite funciones de transferencia de archivos, impresión remota, audio y registro.
Splashtop Business Access Pro está diseñado para particulares y equipos pequeños, lo que permite el acceso a diez ordenadores como máximo por usuario. Es el paquete de mejor relación calidad-precio de Splashtop, que cuesta $8.25/mes ($99/año). Además de todas las funciones de la edición Solo, Business Access Pro añade más de una docena de funciones de productividad, incluidas funciones de varios monitores a varios monitores para Windows y Mac, chat, activación remota, reinicio remoto, gestión de equipos, escritorio compartido y asistencia para dos usuarios remotos en un ordenador al mismo tiempo.
Solución de Acceso Remoto Multimonitor de Alto Rendimiento para Mac
Una de las nuevas capacidades más emocionantes de Splashtop Business Access Pro es la capacidad de ver y controlar remotamente ordenador Mac con múltiples monitores haciendo que el contenido de los monitores remotos aparezca en múltiples monitores locales. Esto permite a un usuario trabajar de forma remota con un sistema Mac de varios monitores como si estuviera sentado frente a él. Otras soluciones de acceso remoto no admiten este tipo de funcionalidad entre Mac o requieren abrir una sesión de acceso remoto separada para cada monitor. Splashtop ofrece una solución superior que ofrece acceso remoto de alto rendimiento de Mac a Mac, de Windows a Windows y entre Mac y Windows.
"Estamos encantados de ofrecer la nueva capacidad de ver y controlar simultáneamente varias pantallas remotas con Splashtop Business Access Pro", dijo Mark Lee, director general de Splashtop. "La mayoría de los productos de acceso remoto admiten la función de varios monitores sólo para Windows. Splashtop se enorgullece de ofrecer esta función de productividad tan solicitada y esperada tanto para Windows como para Mac.
Ambas soluciones Business Access vienen equipadas con el potente motor de acceso remoto de Splashtop, que proporciona conexiones rápidas en tiempo real con calidad HD y sonido.
Disponibilidad
Business Access Solo y Pro ya están disponibles para comprar en https://www.splashtop.com/products/remote-access. También está disponible una prueba gratuita y con todas las funciones de 7 días de Business Access Pro.
Acerca de Splashtop
Splashtop Inc. ofrece la mejor relación calidad-precio y las mejores soluciones de colaboración y acceso remoto a ordenadores de su clase. Los servicios de escritorio remoto Splashtop permiten a las personas acceder a sus aplicaciones y datos desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar. Los servicios de Splashtop Remote Support permiten a equipos de TI y MSPs prestar soporte a ordenadores, móviles, equipos industriales e internet de las cosas (IoT). Las soluciones de soporte bajo demanda de Splashtop permiten a los equipos de soporte y servicios de asistencia acceder de forma remota a los ordenadores, así como a los dispositivos iOS y Android para prestar soporte. Los servicios de colaboración de Splashtop, incluidos Mirroring360 y Classroom, permiten compartir la pantalla de manera efectiva, de uno a muchos, en todos los dispositivos. Más de 20 millones de usuarios disfrutan de los productos Splashtop. Obtén más información en https://www.splashtop.com.