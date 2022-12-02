Splashtop amplía la infraestructura global de retransmisión SSL-VPN, desde los servicios web de Amazon hasta la AliCloud de Alibaba en China y Shanda’s Grand Cloud
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Con colaboraciones cloud nacionales, los clientes de Splashtop, como multinacionales, gobiernos, pymes y consumidores, disfrutarán de un rendimiento mejorado, fiabilidad y seguridad.
SAN JOSÉ, California - 28 de mayo de 2013 - Splashtop Inc., líder mundial en informática multidispositivo, ha anunciado la expansión de Splashtop Bridging CloudTM a China, el país con la mayor población móvil, asociándose con AliCloud de Alibaba y Grand Cloud de Shanda. Splashtop Bridging CloudTM es una infraestructura global de retransmisión SSL-VPN; es un servicio Splashtop escalable y robusto que ofrece alto rendimiento, fiabilidad y seguridad para el acceso remoto a escritorios y aplicaciones a través de cualquier red (3G, 4G o WIFI).
La primera generación de la infraestructura Bridging CloudTM se creó en Amazon Web Services (AWS) con centros de datos en América, Europa y Asia, que dan soporte a millones de usuarios. Basándose en la ubicación del usuario, Splashtop detecta y utiliza la infraestructura de retransmisión más cercana de forma inteligente para ofrecer la mejor experiencia de acceso remoto de su clase. Dado que Amazon Web Services (AWS) no está disponible en China, los usuarios de Splashtop en China han confiado en AWS Japón para retransmitir el tráfico; esto introduce una mayor latencia, lo que afecta a la experiencia del usuario.
La segunda generación de Bridging CloudTM es flexible y extensible; está disponible para su alojamiento por parte de operadores regionales, proveedores de servicios y socios estratégicos, para ofrecer un mejor rendimiento, fiabilidad y seguridad, dando servicio a los clientes locales. Después de una extensa investigación y benchmarking, la combinación de AliCloud de Alibaba y Gran Cloud de Shanda ofrecerá el mejor rendimiento de retransmisión de su clase para los usuarios de China en cualquier red, tanto si los suscriptores son de China Mobile, China Unicom o China Telecom.
Mark Lee, CEO y cofundador de Splashtop, explica: "China tiene la mayor población móvil del mundo, y todas las empresas se están pasando a móvil. Estamos muy contentos de asociarnos con Alibaba y Shanda para asegurar que millones de usuarios y empresas de Splashtop en China puedan ahora disfrutar de un mejor rendimiento, fiabilidad y seguridad con la infraestructura de retransmisión en el país. La combinación de Amazon Web Services, Alibaba, Shanda y otras cloud de operadores nos permite ofrecer la infraestructura de mayor rendimiento a nivel mundial para apoyar a multinacionales, gobiernos y pymes en todo el mundo".
"Shanda es la compañía líder de juegos en línea en China. La Gran Cloud de Shanda ha sido pionera en cloud computing en China, y nuestro objetivo es asociarnos con socios tecnológicos líderes como Splashtop", dijo Lin Jiang, vicepresidente de la Gran Cloud de Shanda. "Splashtop es una potente solución para movilizar aplicaciones y datos en la Gran Cloud, incluyendo los juegos en la cloud en 3D".
Alibaba es la cloud líder para las PYMES. La colaboración permite a millones de PYMES en China movilizar instantáneamente las aplicaciones existentes de Windows, IE-centric y Java, así como aplicaciones verticales de salud o financieras a cualquier fuerza de trabajo móvil.
Con la cloud de retransmisión SSL-VPN en China, los usuarios de Splashtop en China ahora disfrutan de una reducción de la latencia entre tres y cuatro veces mayor y un aumento en los fotogramas por segundo. En ciertas ciudades importantes, los usuarios notan una reducción de la latencia más de ocho veces mayor y una mejora significativa en las tasas de fotogramas.
Acerca de Splashtop
Splashtop Inc. ofrece la mejor experiencia de colaboración y productividad con intercambio de pantalla de su clase, uniendo smartphones, tabletas, ordenadores, televisores y cloud. Los servicios de escritorio remoto de Splashtop permiten a las personas acceder y controlar sus aplicaciones, archivos y datos favoritos a través de sus dispositivos móviles. Más de 14 millones de personas han descargado productos Splashtop de tiendas de aplicaciones, y los socios fabricantes, incluyendo HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel y otros han incluido Splashtop en más de 100 millones de dispositivos.
Esta solución de escritorio remoto y acceso a aplicaciones de alto rendimiento es una forma más rápida, fácil y rentable de abordar los problemas de compatibilidad de VPN móvil y RDP a través de la WAN. Splashtop ha ganado el prestigioso galardón al "Producto más innovador" de PC World, el premio "Lo mejor de lo nuevo" de Popular Science y el reconocimiento como "Lo mejor del CES 2012" de Laptop Magazine, y es finalista de Red Herring 100 North America en 2013. Es la única empresa que ha ganado el premio NVIDIA "Ones to Watch" a las empresas emergentes dos años consecutivos (2012 y 2013). La compañía tiene su sede en San José, California, y cuenta con oficinas internacionales en China, Japón y Taiwán. Para obtener más información, visite www.splashtop.com
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Kim Gengler
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