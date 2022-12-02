Splashtop amplía su suite educativa con Splashtop Classroom - Permitiendo a los profesores compartir contenidos y aplicaciones entre ordenadores, iPads y Chromebooks
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El desarrollador de aplicaciones educativas líder, usado por más de 1 millón de profesores, ahora permite conectar e interactuar con los dispositivos móviles de los alumnos en tiempo real.
FETC, Orlando, Florida - 28 de enero de 2014 - Splashtop Inc. líder mundial en informática y colaboración entre dispositivos, anuncia la llegada de su solución para la participación de los estudiantes del siglo XXI: Splashtop Classroom. Splashtop Classroom ofrece a los profesores la posibilidad de transmitir contenidos y aplicaciones, ya sea desde un Mac o un PC, al dispositivo de cada alumno, tanto si utiliza un iPad, un Chromebook o simplemente un navegador Chrome.
Mark Lee, CEO de Splashtop, explica: "Las escuelas han comprado miles de iPads, Chromebooks y ordenadores. Nos han dicho repetidamente que necesitan mejores herramientas para compartir las pantallas en estos dispositivos. Creemos que Splashtop Classroom mejorará enormemente el compromiso y la colaboración entre profesores y estudiantes".
La aplicación, de fácil uso, proporciona a los estudiantes un fácil acceso al escanear un código QR o al introducir el código de sesión. Una vez conectado, el profesor puede pasar el control a cualquier estudiante, lo que permite mejorar la interacción profesor-alumno y estudiante-aula. La aplicación también cuenta con una anotación de uno a muchos que se transmite en tiempo real a través de todos los dispositivos para compartir ideas y estimular la creatividad. Incluso las aplicaciones multimedia más exigentes pueden ser compartidas instantáneamente con un rendimiento líder en la industria. Splashtop Classroom permite a los profesores e instructores cautivar de forma fácil y eficaz a toda una sala de estudiantes.
Comparte cualquier cosa instantáneamente a todos los dispositivos de los alumnos en tiempo real: Comparte cualquier aplicación de , incluso vídeo en streaming, en todos los dispositivos de los alumnos para mejorar la participación. No se pierde tiempo reformateando contenidos para dispositivos móviles ni cargando contenidos de antemano, lo que ahorra tiempo de preparación fuera de las horas de clase.
Lleve la lección al estudiante: los profesores pueden pasar el control a cualquier dispositivo para que el estudiante pueda interactuar directamente con la lección y toda la clase sin moverse de su asiento. Esta característica mejora drásticamente la educación de los estudiantes con discapacidad y problemas de visión.
Enseña desde los cuatro rincones de la clase: Al interactuar con la lección y conectarse al PC/Mac de la clase desde su dispositivo móvil, los profesores tienen la posibilidad de moverse por el aula sin comprometer el tiempo ni la calidad de la enseñanza. Salir de detrás del pupitre mejora la gestión de la clase y la atención de los alumnos.
Convierte una tableta en una pizarra interactiva: Ya presente en más de 1 millón de aulas, la Pizarra Splashtop ofrece un rico conjunto de funciones interactivas, como una barra de herramientas para dibujar, resaltar o escribir sobre cualquier contenido, incluidas las hojas de trabajo favoritas, así como un foco y una pantalla de sombra para mantener a los alumnos concentrados.
Apoyar a cientos de profesores y estudiantes: ya sea una escuela, un distrito o una organización de educación superior, la consola de administración permite que la TI administre de forma centralizada los usuarios y dispositivos.
Splashtop Aula incluye tanto el escritorio remoto Splashtop como las herramientas de pizarra. Para uso personal de un profesor, Splashtop Whiteboard ofrece una potente forma de enriquecer la experiencia de aprendizaje de los alumnos convirtiendo el iPad o la tableta Android del profesor en una pizarra interactiva móvil. Splashtop Aula está diseñado para la compra y concesión de licencias a nivel de escuela o distrito. Las aplicaciones asociadas de Splashtop Classroom están disponibles gratuitamente en la AppStore de Apple y en la tienda de Google Chrome. Durante un tiempo limitado, hasta el 31 de mayo, Splashtop ofrece un paquete promocional de 10 $ anuales por profesor. Para solicitar tu prueba gratuita u obtener más información, visita: www.splashtop.com/education.
Acerca de Splashtop
Splashtop Inc. ofrece la mejor experiencia de productividad y colaboración entre pantallas, uniendo teléfonos inteligentes, tabletas, ordenadores, televisores y nubes. Splashtop servicios de escritorio remoto permiten a las personas acceder y controlar sus aplicaciones, archivos y datos favoritos a través de sus dispositivos móviles. Más de 15 millones de personas han descargado productos Splashtop de las tiendas de aplicaciones, y socios fabricantes como HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel y otros han distribuido Splashtop en más de 100 millones de dispositivos.
Esta solución de acceso a aplicaciones y escritorio remoto de alto rendimiento es una forma más rápida, sencilla y rentable de abordar los problemas de compatibilidad de VPN móvil y RDP a través de WAN. Splashtop ha ganado el prestigioso premio "Producto más innovador" de PC World, "Lo mejor de las novedades" de Popular Science, el premio "Lo mejor de CES 2012" de LAPTOP Magazine y es finalista de Red Herring 100 North America 2013. Splashtop se distribuye a través de socios MDM/MAM y revendedores adicionales. La empresa tiene su sede en San José (California) y cuenta con oficinas internacionales en China, Japón y Taiwán. Para obtener más información, visita www.splashtop.com
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