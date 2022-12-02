Splashtop Enterprise con la tecnología SplashApp lleva instantáneamente cualquier aplicación de negocios a cualquier dispositivo
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Los equipos de TI, los integradores de sistemas y los proveedores de servicios pueden ahora ofrecer a los trabajadores móviles aplicaciones "pesadas" y críticas para el negocio cuando y donde las necesiten
SAN JOSÉ, California - 30 de mayo de 2013 - Ampliando su liderazgo en el acceso a escritorios remotos para la fuerza laboral móvil, Splashtop Inc. anunció el lanzamiento de Splashtop Enterprise con la tecnología de SplashApp, que permite a la TI, los integradores de sistemas y los proveedores de servicios alojar y ofrecer acceso seguro a cualquier aplicación empresarial en cualquier dispositivo móvil. Aprovechando Splashtop Enterprise con SplashApp, organizaciones de todos los tipos y tamaños pueden proporcionar acceso seguro a cualquier aplicación de negocio que se ejecute en cualquier cloud (privada, híbrida o pública) a los usuarios en cualquier dispositivo (móvil, ordenador o TV/proyector).
"Los empleados de más del 60 por ciento de las empresas de Fortune 500 ya están usando el escritorio remoto de Splashtop en sus dispositivos móviles para realizar trabajos críticos cuando y donde quieran", dijo Mark Lee, CEO y cofundador de Splashtop, Inc. "Con la introducción de SplashApp, las empresas pueden ahora proporcionar instantáneamente aplicaciones empresariales críticas, que se ejecutan en cualquier cloud y están disponibles las 24 horas del día. Esencialmente, las empresas pueden movilizar sus aplicaciones con cero codificación, cero formación y cero pérdida de datos".
Trabajar en cualquier lugar y en cualquier momento es la nueva normalidad*, y la mayoría de las aplicaciones verticales y críticas para la empresa sencillamente no son compatibles con el móvil. Además, los dispositivos móviles no se ajustan al mismo marco de seguridad Windows .NET que prevalece en las empresas y PYMES. El departamento de TI y otras líneas de negocio se enfrentan al reto de decidir si someterse a la costosa inversión de reescribir las aplicaciones empresariales para iOS, Android o Windows. Splashtop Enterprise con SplashApp ofrece una forma sencilla, rápida y asequible para que los trabajadores móviles BYOD accedan y utilicen estas aplicaciones empresariales críticas, al tiempo que proporciona a TI la capacidad de gestión y el control para cumplir los requisitos de seguridad y conformidad.
Splashtop se asocia con integradores de sistemas y proveedores de servicios de todo el mundo para hacer posible el BYOD y la movilidad empresarial. Con más de 14 millones de usuarios y siendo la aplicación empresarial más descargada en las tiendas de aplicaciones, Splashtop ofrece una sólida generación de oportunidades para sus socios de canal.
"Nuestra capacidad de ofrecer un acceso fácil y a la vez seguro a todas las aplicaciones empresariales, datos y archivos de dispositivos iOS proporciona un valor empresarial y una productividad excelentes a nuestros clientes", dijo John Herrema, vicepresidente senior de gestión de productos de Good Technology. "Con el rápido aumento del uso de tabletas y teléfonos inteligentes en la empresa, las aplicaciones innovadoras como Splashtop son fundamentales para ayudar a los clientes empresariales y gubernamentales a liberar su potencial móvil".
Koichi Ohashi, director general de Daikin, cuenta: "Estamos entusiasmados con nuestra asociación con Splashtop como proveedores de Splashtop Enterprise en Japón. Daikin es la compañía de aire acondicionado más grande del mundo, y utilizamos Splashtop Enterprise internamente para el diseño a distancia. Debido al alto rendimiento de Splashtop en el soporte de gráficos 3D remotos, hemos conseguido que la mayor empresa japonesa de fabricación de piezas de repuesto sea cliente a los pocos meses de la asociación, y actualmente tenemos pilotos en varias grandes empresas de fabricación de automóviles y construcción de edificios en Japón".
"En el primer trimestre de reventa de Splashtop Enterprise, hemos cerrado más de 15 clientes, entre ellos Asia Cement, NEC, muchos departamentos gubernamentales y otros. Los usuarios de Splashtop disfrutan de una mayor productividad en sus iPads y Androids, accediendo remotamente a las bases de datos y aplicaciones de flujo de trabajo de la empresa. Hay muchas aplicaciones corporativas .NET y aplicaciones web Microsoft IE que simplemente no es posible y resulta demasiado costoso reescribir para Android e iOS, y Splashtop es la mejor y única solución para movilizar estas aplicaciones críticas", dijo Ben Wan, presidente del grupo empresarial de servicios de habilitación electrónica de Acer. "La Gran China tiene la mayor base de usuarios móviles del mundo, y con la tendencia BYOD, vemos un tremendo impulso y entusiasmo detrás de la adopción de Splashtop Enterprise".
Beneficios clave
El departamento de TI puede movilizar instantáneamente las aplicaciones existentes de .NET, Silverlight, Flash, Java, SAP/Oracle/Siebel altamente personalizadas, CAD 3D y otras aplicaciones verticales sin espera para los usuarios, sin reescritura ni mantenimiento de la base de código móvil adicional, sin necesidad de formación para los usuarios y sin fuga de datos para mejorar la seguridad
La TI tiene un control completo sobre qué aplicaciones o escritorios son movilizados a qué dispositivos y usuarios; el panel de control proporciona a los equipos de TI información sobre el uso y la gestión de la información.
Profunda integración con socios MDM / MAM para mayor seguridad y control en el dispositivo
Compatible con superposiciones personalizables que añaden atajos y controles de aplicación para una interfaz más intuitiva en los dispositivos táctiles
Funciones clave
Transcodifica Windows Server 2003/2008/2012 RDS y Windows VMs que se ejecutan en HyperV, VMware o Xen, con una consola de gestión segura on-premise que se integra con Active Directory
Alto rendimiento: hasta 30 fotogramas por segundo de vídeo y menos de 30 milisegundos de latencia
Splashtop Bridging CloudTM, una infraestructura de retransmisión global optimizada para WAN, permite a los profesionales trabajar a distancia en redes 3G/4G o wifi en todo el mundo con una productividad total y un uso óptimo del ancho de banda
Interfaz intuitiva: gestos sencillos para dispositivos móviles táctiles con atajos y controles personalizables para aplicaciones empresariales específicas – CAD/CAM 3D, sistemas EMR/EHR médicos, análisis de datos corporativos, aplicaciones personalizadas de SAP/Siebel/Oracle, etc.
Compatibilidad con BYOD: iOS, Android, Blackberry, Windows Phone, WinRT, Windows y Mac
Precio y Disponibilidad
Splashtop Enterprise con SplashApp ya está disponible en: https://www.splashtop.com/products-pricing
Acerca de Splashtop
Splashtop Inc. ofrece la mejor experiencia de productividad y colaboración entre pantallas, uniendo teléfonos inteligentes, tabletas, ordenadores, televisores y nubes. Splashtop servicios de escritorio remoto permiten a las personas acceder y controlar sus aplicaciones, archivos y datos favoritos a través de sus dispositivos móviles. Más de 14 millones de personas han descargado productos Splashtop de las tiendas de aplicaciones, y socios fabricantes como HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel y otros han distribuido Splashtop en más de 100 millones de dispositivos.
Esta solución de escritorio remoto y acceso a aplicaciones de alto rendimiento es una forma más rápida, fácil y rentable de abordar los problemas de compatibilidad de VPN móvil y RDP a través de la WAN. Splashtop ha ganado el prestigioso galardón al "Producto más innovador" de PC World, el premio "Lo mejor de lo nuevo" de Popular Science y el reconocimiento como "Lo mejor del CES 2012" de Laptop Magazine, y es finalista de Red Herring 100 North America en 2013. Es la única empresa que ha ganado el premio NVIDIA "Ones to Watch" a las empresas emergentes dos años consecutivos (2012 y 2013). La compañía tiene su sede en San José, California, y cuenta con oficinas internacionales en China, Japón y Taiwán. Para obtener más información, visite www.splashtop.com
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Contacto con los Medios
Kim Gengler
kim.gengler@horngroup.com
*Fuente: ZDNet