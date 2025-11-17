Splashtop mejora Microsoft® Intune® y Microsoft® Entra® para ofrecer mayor seguridad y control en espacios de trabajo híbridos.
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En Microsoft IgniteTM 2025, Splashtop muestra la creciente adopción de soluciones complementarias para usuarios de Microsoft, incluyendo autenticación sin contraseña, soporte remoto y gestión autónoma de dispositivos que modernizan y aseguran entornos híbridos.
CUPERTINO, Calif., 17 de noviembre de 2025 – En el evento Microsoft Ignite 2025, Splashtop anunció el aumento en la adopción de sus soluciones diseñadas para hacer que Microsoft Intune® y Microsoft Entra® sean más poderosos para entornos modernos de TI. A medida que las organizaciones expanden el uso de servicios de nube de Microsoft, Splashtop está ganando terreno como una plataforma complementaria que proporciona acceso remoto, autenticación sin contraseña, soporte remoto y automatización en tiempo real de endpoints para organizaciones híbridas.
Estas capacidades están alineadas con los objetivos de Microsoft de Cero Confianza y modernización de endpoints. Como miembro de la Microsoft Intelligent Security Association (MISA), Splashtop trabaja junto con tecnologías de Microsoft para simplificar las operaciones de TI y fortalecer la seguridad para equipos distribuidos.
Crecimiento en la adopción entre usuarios de Microsoft
A medida que las redes en la nube se expanden, las organizaciones que usan Microsoft para la gestión central están recurriendo a Splashtop para fortalecer la seguridad híbrida y mantener una continuidad sin interrupciones. Desde su lanzamiento en la primavera, el 42% de los clientes de soporte empresarial han adoptado Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM) por su facilidad de implementación, parche automático y respuesta a amenazas en tiempo real. La adopción de la solución de autenticación de red nativa en la nube de Splashtop, Foxpass, también ha crecido un 35 % entre los usuarios de Microsoft, lo que refleja una demanda creciente de una gestión de confianza cero simplificada para los entornos de TI modernos.
“Estamos comprometidos a ayudar a TI a simplificar las operaciones y fortalecer su postura de seguridad”, dijo Mark Lee, CEO y Co-fundador de Splashtop. “Mediante el avance de la automatización y la visibilidad en los entornos de Microsoft, Splashtop brinda un mayor control, contexto más claro y la agilidad para mantener las operaciones híbridas seguras a escala.”
Un compañero natural para Microsoft
Splashtop mejora el valor de Microsoft Intune, Microsoft Entra y Microsoft Cloud PKITM, ajustándose naturalmente a los flujos de trabajo de TI para mejorar la visibilidad, control y velocidad de respuesta mientras refuerza los procesos existentes de seguridad y gestión.
Los paneles de AEM ofrecen a los administradores una vista clara de su entorno y control en tiempo real sobre cada endpoint. Pueden ver la salud de los dispositivos, el estado y las amenazas emergentes, para luego actuar de inmediato a través de respuestas automatizadas o manuales. Esta vista unificada permite una respuesta rápida a amenazas de día cero y mantiene actualizadas las señales de cumplimiento. Crea una capa de operaciones adaptativa que funciona junto a Microsoft Intune para reducir puntos ciegos y acortar los tiempos de respuesta de horas a segundos.
El soporte remoto supervisado y no supervisado con acceso multi-técnico brinda a los equipos de TI la flexibilidad y control para colaborar y resolver problemas en cualquier tipo de dispositivo, esté o no presente el usuario final. Esto permite a TI apoyar y asegurar fácilmente computadoras y dispositivos móviles distribuidos que pueden no estar inscritos con Intune.
Las soluciones de autenticación de red nativa en la nube de Splashtop verifican a los usuarios y dispositivos instantáneamente mediante la autenticación de red basada en certificados, integrada con Microsoft Entra, Microsoft Intune, y Microsoft Cloud PKI. Este enfoque extiende el acceso seguro y sin contraseña a través de Wi-Fi, VPN y entornos híbridos, automatizando la gestión del ciclo de vida de los certificados tanto en dispositivos gestionados como BYOD. El resultado es una capa moderna de autenticación consciente de identidad para entornos de Microsoft, que refuerza el cumplimiento, simplifica la incorporación y reduce la sobrecarga de TI.
Juntos, las soluciones escalables de Splashtop equilibran una fuerte seguridad y simplicidad operativa en los entornos existentes de Microsoft, dando a TI una mayor visibilidad y control sobre los espacios de trabajo híbridos.
Impulso y validación de los clientes
"Splashtop Autonomous Endpoint Management nos ayuda a gestionar y mantener dispositivos en múltiples ubicaciones sin necesidad de visitas constantes in situ. La aplicación automática de parches y actualizaciones asegura que los sistemas se mantengan seguros y cumplan con las normas con un esfuerzo manual mínimo." — Técnico de TI, Industria Biotecnológica
“Lo que más me gusta de Splashtop Autonomous Endpoint Management es que se encarga de todo automáticamente sin que tenga que pensarlo... Es extremadamente confiable desde que empezamos a usarlo, y el costo es razonable en comparación con otras soluciones empresariales.” — Gestor de TI, Industria de Construcción
“Cloud RADIUS ofrece exactamente lo que necesitamos: un sistema seguro de autenticación basado en la nube que se integra con nuestras herramientas de gestión de identidad existentes. Gracias a su facilidad de implementación, soporte receptivo y rendimiento diario confiable, se ha convertido en un componente valioso de nuestra seguridad de red.” — Daniel C., Director de Tecnología de Información
Beneficios de Splashtop para Ecosistemas de Microsoft
Visibilidad y control en tiempo real a través de endpoints gestionados y no gestionados, asegurando el cumplimiento y la salud de los dispositivos desde una sola vista.
Parches acelerados y remediación a través de automatización impulsada por IA que mantiene los dispositivos Windows y macOS actualizados.
Aplicación de Cero Confianza que proporciona acceso sin fricciones para usuarios y dispositivos verificados mientras niega conexiones de fuentes no confiables.
Mejorada seguridad Wi-Fi y 802.1x a través de Cloud RADIUS, verificando usuarios y dispositivos con autenticación basada en certificados antes de conceder acceso a la red.
Autenticación sin contraseña simplificada a través de gestión automatizada de certificados para asegurar conexiones Wi-Fi, VPN y BYOD.
Brechas de seguridad reducidas y tiempo de respuesta más rápido a través de monitoreo continuo y remediación automatizada.
Continuidad sin interrupciones para espacios de trabajo híbridos, ya sea que los empleados se conecten desde la oficina, casa o en el campo.
Visita en línea para aprender cómo puedes hacer Microsoft Intune más poderoso con Splashtop.
Revelación
Microsoft, Microsoft Intune, Microsoft Entra y Microsoft Ignite son marcas registradas o marcas comerciales del grupo de empresas Microsoft.
Acerca de Splashtop
Splashtop es el proveedor global mejor valorado de soluciones de acceso remoto, soporte y gestión autónoma de dispositivos que simplifican la seguridad y el rendimiento en el mundo del trabajo desde cualquier lugar. Con el éxito del cliente como prioridad #1, la tecnología de Splashtop es fácil de implementar, usar y gestionar para pequeñas y medianas empresas y empresas, ofreciendo características avanzadas de seguridad, alto rendimiento, amplio soporte de dispositivos y soporte al cliente 24/5. La solución accesible seleccionada por más de 30 millones de usuarios, Splashtop es un socio que permite a los usuarios crecer y escalar en sus propios términos con planes altamente flexibles. Splashtop es un miembro de la Microsoft Intelligent Security Association (MISA), alineándose con Microsoft en sus esfuerzos por ayudar a los clientes a abordar los desafíos cambiantes del panorama TI actual. Visita www.splashtop.com y síguenos en LinkedIn para saber más.