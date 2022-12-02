Splashtop permite la experiencia de Windows 8 Metro en el iPad
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El Win8 Metro Testbed, con tecnología de Splashtop, convierte un iPad en una tableta de Windows 8 con la interfaz táctil nativa Metro UI para los desarrolladores de aplicaciones Win8 y los entusiastas de la tecnología
12 de abril de 2011 - San José, CA - Splashtop Inc., líder mundial en informática multidispositivo, ha lanzado hoy "Win8 Metro Testbed - powered by Splashtop", una aplicación de escritorio remoto que permite a los desarrolladores de software y entusiastas de la tecnología simular un entorno Windows 8 en un iPad. Utilizando Win8 Metro Testbed, los desarrolladores pueden probar los gestos táctiles nativos de Metro UI en un iPad mientras codifican y compilan nuevas aplicaciones en su PC con Windows.
El 1 de marzo de 2012, Microsoft tuiteó que su Consumer Preview para Windows 8 se había descargado un millón de veces en tan solo 24 horas, y desde entonces se ha descargado millones de veces más. Ahora, con el Win8 Metro Testbed, con tecnología de Splashtop, un desarrollador de aplicaciones para Windows 8 que tenga un iPad puede evitar incurrir en el coste adicional de una tableta Windows, que puede superar los 1000 dólares.
"Dado que la App Store de Apple genera más del 80% de todos los ingresos por aplicaciones para tabletas, casi todos los desarrolladores de software que escriben aplicaciones para tabletas tienen un iPad", señaló Mark Lee, CEO y cofundador de Splashtop. "Con la previsión de que Windows 8 Metro se distribuya en más de 400 millones de nuevos PC y tabletas al año, estos desarrolladores tienen grandes expectativas para un nuevo y enorme mercado. Splashtop les permite convertir su iPad en un banco de pruebas de desarrollo para evaluar los gestos táctiles y la funcionalidad de su aplicación en un entorno Windows 8."
El Win8 Metro Testbed permite gestos táctiles nativos de Windows 8 Metro, incluyendo la capacidad de:
Pasa por la derecha para ver el menú de Charms
Pasa por la izquierda para cambiar de aplicación
Pasa el dedo a la izquierda/derecha en Internet Explorer para moverte entre las páginas
Pasa el dedo por debajo para obtener más menús
Pasa el dedo sobre un elemento para seleccionarlo
Tira hacia abajo desde la parte superior para cerrar una aplicación
Pasa lentamente desde la izquierda para ejecutar dos aplicaciones una al lado de la otra ("snapping")
Pasa de izquierda a derecha y de vuelta para mostrar las aplicaciones en funcionamiento
Pellizca para navegar por los archivos, carpetas, aplicaciones y datos con el Zoom Semántico
Y más
Ve un vídeo corto de Win8 Metro Testbed en https://www.youtube.com/watch?v=XwIeWfvcZ_o
Acerca de Splashtop Inc.
Splashtop aspira a tocar la vida de las personas ofreciendo la mejor experiencia de escritorio remoto en su clase – puenteando tabletas, teléfonos, computadoras y televisores. La tecnología Splashtop permite a los consumidores y usuarios de negocios un acceso interactivo, seguro y de alto rendimiento a sus aplicaciones, contenidos multimedia y archivos favoritos en cualquier momento y lugar.
Los productos de Splashtop son las aplicaciones más vendidas en Apple App Store, Google Play, Amazon Appstore para Android, Nook Apps, BlackBerry App World, HP App Catalog, Lenovo App Shop y otros. Más de 6 millones de personas han descargado los productos de Splashtop de las tiendas de aplicaciones, y más de 100 millones de dispositivos de HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel y otros socios han enviado con Splashtop.
La consumación de la tecnología de la información y la proliferación de los dispositivos móviles está llevando a las empresas a adoptar el Splashtop. El Splashtop Bridging Cloud garantiza una conectividad fiable, segura y de alto rendimiento a través de múltiples dispositivos, al tiempo que ofrece a la TI, a los integradores de sistemas y a los proveedores de servicios un control basado en políticas.
Splashtop ha ganado el prestigioso premio "Producto más innovador" de PC World, el premio "Lo mejor de lo nuevo" de Popular Science y el premio "Lo mejor del CES 2012" de LAPTOP Magazine. La empresa tiene su sede en San José y oficinas en Pekín, Hangzhou, Shanghai, Taipei y Tokio. Para más información, visita https://www.splashtop.com.
Contacto para los medios de comunicación: Equipo de Relaciones Públicas de Splashtop
Enlaces útiles:
Página de Inicio de Splashtop: https://www.splashtop.com
Vídeo Splashtop Win8 Metro Testbed: https://www.youtube.com/watch?v=XwIeWfvcZ_o
Splashtop Streamer: https://www.splashtop. com/transmisor