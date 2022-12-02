Splashtop permite que la TI ofrezca de forma rentable el servicio de soporte remoto a ordenadores personales físicos y virtuales desde cualquier dispositivo
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Ordenadores ilimitados, el más rápido rendimiento, relevo escalable SSL-VPN, encendido remoto con WFI, el más amplio soporte de dispositivos o la opción on-premise son ventajas clave
SAN JOSÉ, California - 1 de septiembre de 2013 - Splashtop Inc. líder mundial en informática y colaboración entre dispositivos, ha anunciado la disponibilidad de Splashtop Business y Splashtop Enterprise para el soporte remoto de TI. Con una sola licencia de Splashtop Business o Splashtop Enterprise, los informáticos pueden tener control remoto ilimitado de ordenadores físicos y virtuales.
Splashtop Streamer, un agente ligero, está ahora disponible no sólo para ordenadores físicos para control remoto, sino totalmente optimizado para servidores Microsoft Windows (2003, 2008 R2, 2012), y también para diferentes plataformas de virtualización (Microsoft HyperV, VMware, Xen, KVM, Oracle VirtualBox, etc.)
Mark Lee, CEO y cofundador de Splashtop, explica: "Muchos usuarios habituales de LogMeIn, GotoMyPC y TeamViewer han acudido a Splashtop buscando acceso ilimitado al ordenador para soporte remoto. Hemos decidido satisfacer su petición incluyendo una licencia de acceso ilimitado al ordenador en Splashtop Business y Splashtop Enterprise para ampliar nuestro soporte para escritorios virtuales".
"Llevaba años utilizando TeamViewer y LogMeIn para el soporte remoto. Entonces apareció Splashtop y es simplemente más rápido y más barato. Una interfaz de usuario sencilla, muy eficiente y una gran atención al cliente", cuenta Nick Kapinakis, de Integrated Intellinet Quality Systems.
Splashtop es conocida por su solución de escritorio remoto interactivo de alto rendimiento basada en redes 3G/4G que aprovecha una infraestructura de retransmisión global que se extiende por 8 centros de datos. Usando Splashtop, los departamentos de TI pueden ser más eficaces y eficientes a la hora de prestar asistencia a los clientes remotos y móviles a través de cualquier red. Splashtop supera a Citrix GotoMyPC, LogMeIn, Wyse basado en RDP y Citrix Receiver HDX.
Splashtop invierte en apoyar las últimas tecnologías de plataforma. Por ejemplo, Splashtop se asoció con Intel e integró la última tecnología Wake-over-wifi para que un portátil inactivo pueda encenderse por wifi además de por la LAN estándar. Millones de PC se envían con Splashtop Streamer (agente) preinstalado con compatibilidad total para Wake-over-WIFI.
Ya está disponible la prueba gratuita de Splashtop Business y Splashtop Enterprise para soporte remoto.
Acerca de Splashtop
Splashtop Inc. ofrece la mejor experiencia de productividad y colaboración multipantalla de su clase, uniendo smartphones, tabletas, ordenadores, televisores y cloud. Los servicios de escritorio remoto de Splashtop permiten a las personas acceder y controlar sus aplicaciones, archivos y datos favoritos a través de dispositivos móviles. Más de 14 millones de personas han descargado productos Splashtop de tiendas de aplicaciones, y los socios fabricantes, que incluyen HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel y otros, han incorporado Splashtop en más de 100 millones de dispositivos.
Esta solución de escritorio remoto y acceso a aplicaciones de alto rendimiento es una forma más rápida, fácil y rentable de abordar los problemas de compatibilidad de VPN móvil y RDP a través de la WAN. Splashtop ha ganado el prestigioso galardón al "Producto más innovador" de PC World, el premio "Lo mejor de lo nuevo" de Popular Science y el reconocimiento como "Lo mejor del CES 2012" de Laptop Magazine, y es finalista de Red Herring 100 North America en 2013. Splashtop se distribuye a través de los socios de MDM/MAM y otros distribuidores. La empresa tiene su sede en San José, California, y cuenta con oficinas internacionales en China, Japón y Taiwán. Para obtener más información, visite www.splashtop.com
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Kim Gengler
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