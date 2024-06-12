Splashtop gana el premio Platino en los Secure Campus Awards 2024
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Reconocida por su excelencia en el control de acceso y la gestión basada en la cloud, ya que mejor la seguridad del campus para K-12 y universidades
CUPERTINO, California, 12 de junio de 2024 – Splashtop, líder en soluciones de acceso y soporte de TI remotos, se enorgullece de anunciar su reconocimiento como ganador de Platino en los Secure Campus Awards 2024. La solución Foxpass Cloud RADIUS de la empresa recibió la máxima distinción en la categoría Control de acceso, Gestión basada en la cloud, presentada por Campus Security Today, una publicación líder dedicada a la seguridad en los campus educativos.
"Nos sentimos orgullosísimos de galardonar a Splashtop con el premio Platino", dijo Ralph C. Jensen, editor y editor jefe de la revista Security Today y la revista Campus Security Today. "En el panorama educativo actual, la necesidad de una férrea seguridad Wi-Fi en los campus es más crítica que nunca. Foxpass Cloud RADIUS de Splashtop destaca por su capacidad para proporcionar un acceso seguro a la red que es escalable, fácil de usar y ayuda a las instituciones a cumplir con los estándares de seguro de ciberseguridad".
Foxpass Cloud RADIUS de Splashtop proporciona:
Autenticación segura: ofrece autenticación tradicional basada en certificados sin contraseña, lo que proporciona a los administradores un control eficaz sobre el acceso de usuarios y dispositivos, esencial para entornos de campus abiertos.
Diseño intuitivo e interoperabilidad: se integra a la perfección con los principales proveedores de administración de dispositivos móviles (Intune, Addigy y Jamf) y proveedores de inicio de sesión único (Okta, Google Workspace y Microsoft Azure AD), lo que permite la configuración en tan solo 10 minutos.
Incorporación masiva automatizada: agiliza el aprovisionamiento y desaprovisionamiento masivo para las clases nuevas y graduadas, lo que permite a los equipos de TI ampliar o reducir recursos de manera eficiente para poblaciones de estudiantes fluctuantes sin aumentar la carga de trabajo ni errores.
Seguridad y cumplimiento férreos: mitiga los ataques cibernéticos y las violaciones de datos, respalda el cumplimiento de estándares como COPPA, CIPA, FERPA, OC2, ISO27001, HIPAA y PCI; ayuda a las instituciones educativas a cumplir con los estrictos requisitos de seguro de ciberseguridad.
"Entendemos la inmensa presión a la que se enfrentan los equipos de TI en el sector educativo para proteger sus redes contra las amenazas cibernéticas en evolución", dijo Mark Lee, CEO y cofundador de Splashtop. "Con Foxpass Cloud RADIUS, hemos creado una solución que no solo proporciona una seguridad férrea, sino que también simplifica la gestión de la red, lo que garantiza que las instituciones educativas puedan centrarse en ofrecer experiencias de enseñanza excepcionales".
Cloud RADIUS fue desarrollada por Foxpass, una empresa de gestión de acceso a la identidad adquirida por Splashtop en 2023, lo que representó un paso importante a medida que Splashtop desarrolla su oferta de soporte de TI y acceso remotos seguros líderes en la industria.
Para obtener más información sobre la solución Cloud RADIUS de Splashtop, visita Splashtop.com/foxpass. Para obtener más información sobre sus galardonadas soluciones de acceso y soporte remotos, visita Splashtop.com.
Acerca de Splashtop
Splashtop es líder en soluciones que simplifican el mundo del trabajo en cualquier lugar.Sus soluciones para el trabajo híbrido y asistencia informática remota de TI/MSP ofrecen una experiencia rápida, simple y segura.La tecnología patentada de alto rendimiento de Splashtop es capaz de lograr calidad 4K HD, compatibilidad con varios monitores y 60 fps con una latencia ultrabaja. Splashtop viene con funciones de seguridad avanzadas, amplia compatibilidad para dispositivos y un servicio al cliente superatento.Más de 30 millones de usuarios, 250 000 empresas, incluido el 85 % de las empresas Fortune 500, disfrutan de los productos Splashtop en todo el mundo.Splashtop.com