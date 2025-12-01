Splashtop gana los premios Buyer’s Choice 2026 de TrustRadius
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El pionero en soluciones de trabajo remoto ha sido reconocido por sus clientes por sus mejores capacidades, mejor relación calidad-precio y mejor relación con el cliente.
CUPERTINO, Calif., 2 de diciembre de 2025 – Splashtop ha sido reconocida como ganadora del premio Buyer’s Choice 2026 por TrustRadius, una empresa de HG Insights, una plataforma de inteligencia de compradores para tecnología empresarial. Este hito refleja comentarios directos de profesionales de TI que utilizan las soluciones de Splashtop diariamente y evaluaron la empresa en experiencia de producto, calidad de soporte y resultados del mundo real. Ser seleccionado para un premio de Buyer’s Choice demuestra que los usuarios ven a Splashtop como una plataforma confiable y orientada al valor que reúne Acceso remoto, Soporte remoto y gestión de dispositivos en una oferta consolidada.
Splashtop presentó un rendimiento destacado entre medianas y grandes empresas donde las puntuaciones promedio alcanzan hasta 9.8, superando a los proveedores comparados. Las puntuaciones más altas se obtuvieron por la facilidad de implementación, escalabilidad del producto y calidad del soporte. Estos resultados ilustran cómo Splashtop ayuda a los equipos a apoyar el trabajo híbrido y a las empresas en crecimiento con soluciones modernas, transparentes y orientadas al valor.
"Splashtop sigue ofreciendo un valor excepcional al ayudar a las organizaciones a mantenerse conectadas, productivas y seguras desde cualquier lugar," dijo Allyson Havener, CMO, TrustRadius. "Ganar el Premio Buyer’s Choice de TrustRadius 2026 en Soporte remoto, Escritorio remoto y Gestión autónoma de dispositivos refleja el verdadero ROI que están viendo los clientes. Es emocionante ver a Splashtop reconocido por generar un impacto significativo para sus clientes."
"Ser reconocidos directamente por nuestros clientes es la validación más fuerte de nuestra misión," dijo Mark Lee, CEO y cofundador de Splashtop. "Nuestro enfoque es facilitar a TI la habilitación y gestión segura del trabajo híbrido, ya sea proporcionando experiencias remotas sin fricciones, automatizando flujos de trabajo o mejorando la higiene de seguridad. Estos premios nos dicen que estamos entregando resultados que importan y creando una base sobre la cual nuestros clientes pueden construir a medida que evolucionan sus necesidades."
Los clientes reportan consistentemente que Splashtop les ayuda a operar eficientemente con equipos reducidos, fortalecer su postura de seguridad, reducir la carga operativa y mejorar la consistencia en la entrega de servicios de TI.
"Splashtop nos ayuda a gestionar y proporcionar Acceso remoto y soporte a nuestro parque de más de 350 máquinas, una mezcla de usuarios in situ y trabajando desde casa. Es un gran producto para departamentos de TI que necesitan Acceso remoto a máquinas, con una gran fiabilidad y características, y un precio justo y consistente." – Gerente en Tecnología de la Información, Empresa de Gestión Educativa, 201-500 empleados
Los premios Buyer’s Choice se basan completamente en reseñas de clientes verificadas y sin prejuicios ganadas entre el 1 de enero de 2025 y el 17 de octubre de 2025. Durante el proceso de evaluación, se les pregunta a los revisores si los productos y sus equipos de soporte cumplen las expectativas y si volverían a comprar el producto. Los productos calificados se califican mejor en capacidades, valor por precio y relación con el cliente.
Para saber más sobre las soluciones premiadas de Splashtop, visita www.splashtop.com o lee reseñas directamente de otros profesionales de TI en www.trustradius.com/products/splashtop-enterprise/reviews
Resumen de Noticias
Splashtop recibe los Buyer’s Choice Awards, mostrando un ROI medible para Acceso remoto, soporte, y soluciones de gestión de dispositivos que mejoran la eficiencia y fortalecen la postura de seguridad.
Los clientes calificaron altamente a Splashtop por su rápida implementación, fuerte escalabilidad y soporte confiable, particularmente entre el mercado medio de TI.
Splashtop es reconocido por su alto rendimiento en Soporte remoto, escritorio remoto, y Gestión autónoma de dispositivos, reflejando alta satisfacción con las capacidades unificadas de operaciones de TI.
Acerca de Splashtop
Splashtop es el proveedor global mejor calificado de soluciones de trabajo, soporte y gestión remotas que simplifican la seguridad y el rendimiento en el mundo del trabajo desde cualquier lugar. Con el éxito del cliente como prioridad número uno, la tecnología de Splashtop es fácil de implementar, usar y gestionar para pymes y grandes empresas y ofrece funciones de seguridad avanzadas, alto rendimiento, amplia compatibilidad de dispositivos y atención al cliente ininterrumpida. Splashtop, la solución accesible elegida por más de 30 millones de usuarios, es un socio que permite a los usuarios crecer y escalar en sus propios términos con planes altamente flexibles. Splashtop es miembro de la Asociación de Seguridad Inteligente de Microsoft (MISA), coordinándose con Microsoft en sus esfuerzos por ayudar a los clientes a resolver los desafíos cambiantes del panorama de TI actual. Visita www.splashtop.com y síguenos en LinkedIn para obtener más información.
Acerca de TrustRadius
TrustRadius, una compañía de HG Insights, es una plataforma de inteligencia de compra para tecnología empresarial. TrustRadius permite a los compradores tomar decisiones confiadas a través de información de producto completa, conocimientos y reseñas detalladas de clientes, y conversaciones entre pares. En la plataforma TrustRadius, las marcas de tecnología pueden capturar y activar la voz auténtica de los clientes para ayudar a mejorar sus productos, generar confianza con los prospectos y atraer compradores en el mercado para mejorar el ROI.