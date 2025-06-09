Splashtop gana el premio Top Rated 2025 de TrustRadius
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Reconocido como líder en las categorías de soporte remoto, gestión unificada de puntos finales, supervisión y gestión remotas y acceso remoto.
CUPERTINO, CA – 10 de junio de 2025 – Splashtop ha ganado el premio TrustRadius Top Rated por cuarto año consecutivo, reafirmando su reputación de ofrecer soluciones de TI de alta rentabilidad y centradas en el cliente. TrustRadius es un sitio líder en reseñas de tecnología empresarial y su premio Top Rated reconoce al mejor software que constantemente recibe comentarios excepcionales sobre rendimiento, fiabilidad y satisfacción del usuario. Splashtop obtuvo las mejores calificaciones en cuatro categorías fundamentales: soporte remoto, supervisión y gestión remotas (RMM), gestión unificada de puntos finales (UEM) y acceso remoto.
"Celebramos los productos que constantemente reciben elogios de quienes más importan: sus clientes", afirma Allyson Havener, CMO TrustRadius. "El hecho de que Splashtop haya obtenido el premio Top Rated en todas sus categorías refleja su experiencia de usuario intuitiva y su excelente atención al cliente. Splashtop está claramente comprometido a hacer que los equipos de TI sean más eficientes, seguros y libres de estrés".
Conocido por sus soluciones de soporte remoto y ahora de gestión de puntos finales intuitivas y fáciles de usar, Splashtop permite a los equipos de TI lograr más con recursos limitados. Sus soluciones agilizan los flujos de trabajo al automatizar tareas rutinarias, ofrecer información útil y facilitar la resolución rápida y eficiente de problemas de TI.
Los clientes experimentan una implementación fluida, desde la prueba hasta la compra, respaldados en cada paso por expertos en productos en directo, amables y repletos de conocimientos. Splashtop simplifica funciones críticas de TI, ya que supervisa el estado del dispositivo desde un panel de control personalizable, con la capacidad de enviar parches y actualizaciones de software instantáneamente a escala en Windows, MacOS y aplicaciones de terceros. Los equipos de TI pueden tener visibilidad y control sobre grandes poblaciones al tiempo que prestan soporte remoto centralizado a empleados y dispositivos IoT.
"En Splashtop, la experiencia del cliente guía cada decisión que tomamos, desde el diseño del producto hasta cómo damos soporte a nuestros usuarios", afirmó Mark Lee, director ejecutivo y cofundador de Splashtop. Ganar este premio nos demuestra que estamos tomando las decisiones correctas, empoderando a los equipos de TI para que sean más eficientes, eficaces y seguros en sus funciones.
Con un trScore de 8,7 sobre 10 y 30 reseñas verificadas durante el periodo del premio, Splashtop es reconocido por los clientes como uno de los mejores en sus categorías de software. Esto es lo que se necesita para ganar:
Vigencia: los productos deben tener más de 10 reseñas nuevas o actualizadas en los últimos 12 meses
Relevancia: los productos deben recibir al menos el 0,5 % del volumen de tráfico en esa categoría
Clasificación: los productos deben tener al menos cuatro estrellas con un trScore de 7,5 o superior
Para obtener más información sobre las galardonadas soluciones de Splashtop y su compromiso con la experiencia del cliente, visita www.splashtop.com. Para leer reseñas imparciales de Splashtop, visita www.trustradius.com/products/splashtop-enterprise/reviews.
Acerca de Splashtop
Splashtop es el proveedor global mejor calificado de soluciones de trabajo, soporte y gestión remotas que simplifican la seguridad y el rendimiento en el mundo del trabajo desde cualquier lugar. Con el éxito del cliente como prioridad número uno, la tecnología de Splashtop es fácil de implementar, usar y gestionar para pymes y grandes empresas y ofrece funciones de seguridad avanzadas, alto rendimiento, amplia compatibilidad de dispositivos y atención al cliente ininterrumpida. Splashtop, la solución accesible elegida por más de 30 millones de usuarios, es un socio que permite a los usuarios crecer y escalar en sus propios términos con planes altamente flexibles. Splashtop es miembro de la Asociación de Seguridad Inteligente de Microsoft (MISA), coordinándose con Microsoft en sus esfuerzos por ayudar a los clientes a resolver los desafíos cambiantes del panorama de TI actual. Visita www.splashtop.com y síguenos en LinkedIn para obtener más información.
Acerca de TrustRadius:
TrustRadius es una plataforma de inteligencia de compradores para tecnología empresarial. Permitimos que los compradores tomen decisiones seguras, a través de información completa sobre el producto, información detallada sobre los clientes y conversaciones entre pares. Ayudamos a las marcas de tecnología a capturar y activar la opinión auténtica de los clientes para mejorar sus productos, generar confianza con los clientes potenciales e involucrar a los compradores en el mercado para mejorar el retorno de la inversión. Fundada por empresarios exitosos y con sede en el centro tecnológico de Austin, Texas, TrustRadius está respaldada por Mayfield Fund, LiveOak Venture Partners y Next Coast Ventures.