Splashtop Gana los Premios Elección del Comprador 2025 de TrustRadius
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Reconocido por sus clientes por sus mejores capacidades, mejor relación calidad-precio y mejor relación con el cliente.
CUPERTINO, Calif., 1 de noviembre de 2024 – Splashtop, un líder en soluciones remotas que simplifican el mundo del trabajo desde cualquier lugar, anunció hoy su reconocimiento en los Premios Elección del Comprador 2025 de TrustRadius, ganando en las categorías de escritorio remoto y Soporte remoto. Estos prestigiosos premios se basan únicamente en la retroalimentación de los usuarios y en las puntuaciones de satisfacción. El algoritmo propietario trScore combina recomendaciones de usuarios con puntuaciones específicas de características como usabilidad, paneles de control y soporte. Splashtop logró un trScore de 8.7 sobre 10, reflejando una fuerte satisfacción del cliente en áreas esenciales como la fiabilidad, la facilidad de uso y el soporte al cliente.
Los clientes elogian su simplicidad, seguridad y rendimiento excepcional. Con Splashtop, los trabajadores remotos pueden acceder fácilmente a grandes cantidades de datos, archivos gráficos y aplicaciones que requieren muchos recursos sin sacrificar el rendimiento. Los permisos granulares permiten a TI controlar el acceso según sus políticas. Pueden apoyar sin problemas a los usuarios finales en cualquier dispositivo, incluyendo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook. Todos los inicios de sesión están encriptados y pasan por una autenticación de dispositivo obligatoria. Splashtop se ha convertido en una opción confiable en todo el mundo al simplificar el trabajo remoto y permitir que las organizaciones logren más con menos recursos.
“Nos honra recibir este reconocimiento de TrustRadius y agradezco a nuestros clientes su continuo apoyo y confianza”, afirmó Mark Lee, CEO y cofundador de Splashtop. “Confiamos en sus comentarios para hacer que nuestros productos sean aún mejores. Desde nuestros inicios, nos hemos centrado en ofrecer soluciones de trabajo remoto simples, fiables y seguras que son fáciles de probar, comprar y usar. Queremos simplificar la TI y la seguridad para nuestros clientes para que puedan centrarse en hacer crecer sus negocios.”
Escucha a usuarios verificados que recomiendan Splashtop:
"Soy un departamento de TI de una sola persona que apoya a más de 400 usuarios finales. Este producto me ahorra INNUMERABLES horas conduciendo entre concesionarios para "arreglar" problemas menores. Superó con creces al producto de [un competidor] y por menos dinero. La instalación del cliente es fácil. La interfaz del panel de control es perfecta. Permitir que otros usuarios solo accedan a una PC en particular es genial. El producto de Splashtop es perfecto para nuestras necesidades y tiene un precio muy razonable. No veo ninguna razón para que siquiera consideremos otra solución.” – Director de TI en la Industria Automotriz, 201-500 empleados
“El Departamento de TI consiste solo en mí, así que tener una solución tan sencilla como esta ha sido un alivio increíble. Splashtop ha permitido a mis usuarios trabajar desde casa, teletrabajo, trabajando desde casa, trabajando a distancia, teletrabajo, lo cual ha sido extremadamente útil y oportuno durante una reciente tormenta tropical. Nuestra ciudad no puede cerrar, por lo que permitir a los jefes de departamento trabajar de manera segura desde la comodidad de sus hogares fue crucial para mantener la ciudad en funcionamiento. Para cualquier organización que busque una solución de escritorio remoto fácil de administrar, tal vez Acceso remoto para empleados, o para soporte remoto de TI, yo diría que no busquen más allá de Splashtop. – Administrador en Tecnología de la Información con una Empresa de Administración Gubernamental, 51-200 empleados
"Usamos Splashtop en toda nuestra empresa para Soporte remoto, mayormente supervisada, pero hemos instalado el streamer en todos los dispositivos para acomodar asistencia no supervisada." Nos permite dar soporte/actualizar dispositivos fácilmente.
Habiendo usado el software durante más de 2 años, ha cumplido con nuestras necesidades mientras hemos expandido de 50 a 200 puntos finales.” – Gerente de Red e Infraestructura en la industria de Salud, Bienestar y Fitness, 201-500 empleados
"Las soluciones de escritorio remoto y soporte de Splashtop que han ganado el TrustRadius Buyer’s Choice Award reflejan su valor al permitir un Acceso remoto seguro y confiable para empresas en todo el mundo," dijo Allyson Havener, SVP de Marketing y Comunidad en TrustRadius. "Este premio, impulsado por reseñas de clientes verificadas, destaca cómo Splashtop empodera a las organizaciones para apoyar a equipos y clientes sin problemas, sin importar dónde se encuentren. Felicidades a Splashtop por su compromiso con la facilidad de uso, seguridad y satisfacción del cliente en los entornos de trabajo cada vez más flexibles de hoy."
Los Buyer's Choice Awards se basan completamente en reseñas de clientes verificadas e imparciales, y han sido seleccionados por tener las mejores capacidades, valor por precio y relaciones con los clientes.
Durante el proceso de evaluación, se les pregunta a los revisores si los productos y sus equipos de soporte cumplen con las expectativas, y si volverían a comprar el producto. Estas respuestas determinan si un producto es elegido como el mejor en tres áreas clave: capacidades, valor por precio y relación con el cliente.
Para obtener más información sobre las soluciones de acceso remoto de escritorio y Soporte remoto galardonadas de Splashtop, por favor visite Splashtop.com.
Acerca de Splashtop
Splashtop es un líder en soluciones que simplifican el mundo de trabajar desde cualquier lugar. Sus soluciones para trabajo híbrido y TI / Proveedores de Servicios Gestionados Soporte remoto ofrecen una experiencia que es rápida, simple y segura. La tecnología patentada de alto rendimiento de Splashtop es capaz de lograr calidad 4K HD, soporte para múltiples monitores y 60fps con una latencia ultra baja. Splashtop viene con funciones de seguridad avanzadas, amplio soporte de dispositivos y un servicio al cliente receptivo. Más de 30 millones de usuarios, 250k empresas, incluidas aquellas en el 85% de las empresas Fortune 500, disfrutan de los productos de Splashtop a nivel mundial. Splashtop.com
Acerca de TrustRadius
TrustRadius es una plataforma de inteligencia de compradores para tecnología empresarial. Permitimos a los compradores tomar decisiones con confianza, a través de información completa del producto, conocimientos profundos de los clientes y conversaciones entre pares. Ayudamos a las marcas de tecnología a capturar y activar la voz auténtica de los clientes para mejorar sus productos, generar confianza con los prospectos y atraer a compradores en el mercado para mejorar el ROI. Fundada por emprendedores exitosos y con sede en el centro tecnológico de Austin, Texas, TrustRadius cuenta con el respaldo de Mayfield Fund, LiveOak Venture Partners y Next Coast Ventures.