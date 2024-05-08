Splashtop gana los premios Top Rated 2024 de TrustRadius
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El líder mundial en soluciones de acceso y soporte remotos ha sido reconocido por mantener una de las puntuaciones más altas basadas en reseñas y calificaciones de la comunidad de TI.
CUPERTINO, California, 8 de mayo de 2024 –Splashtop, líder mundial en soluciones de acceso y soporte remotos, anuncia con orgullo su tercera victoria consecutiva de los premios TrustRadius Top Rated en las categorías de escritorio remoto y soporte remoto. Con una prestigiosa puntuación de 8,6 sobre 10, este galardón se basa en reseñas imparciales de la comunidad de TI y subraya el compromiso de Splashtop con la excelencia.
Splashtop posibilita el trabajo híbrido y remoto para miles de empresas en todo el mundo, lo que ofrece a los empleados la capacidad de acceder de forma remota a potentes estaciones de trabajo desde cualquier lugar sin sacrificar el rendimiento. Sus soluciones capacitan a los servicios de asistencia con funciones de colaboración y un conjunto de herramientas unificadas para prestar soporte tanto a dispositivos no supervisados como a empleados remotos bajo demanda. Los clientes elogian la interfaz intuitiva, la sencillez y el rendimiento de Splashtop, junto con la amplia compatibilidad con dispositivos Windows, Mac, iOS, Android y Chromebook. La seguridad es el alma de las operaciones y la arquitectura de Splashtop. Además de la certificación ISO y el cumplimiento de SOC 2, todos los inicios de sesión se someten a la autenticación obligatoria del dispositivo y a la autenticación opcional de dos factores. Las sesiones están protegidas con TLS y cifrado AES de 256 bits.
"Estamos encantados de recibir el premio Top Rated de TrustRadius una vez más, que refleja nuestra misión principal de ofrecer no solo herramientas, sino verdaderas soluciones que satisfagan las necesidades cambiantes de nuestros usuarios", dijo Mark Lee, cofundador y CEO de Splashtop. "Nuestro compromiso con el desarrollo de soluciones intuitivas y de alto rendimiento nos distingue y es la razón por la que los clientes siguen eligiendo y confiando en Splashtop".
Lea las reseñas de Splashtop de usuarios verificados en TrustRadius:
"Las soluciones de Splashtop están diseñadas para dar a TI un control total sobre la seguridad de los datos, al tiempo que ofrecen a los usuarios la flexibilidad de acceder a ellos desde cualquier lugar. Se está utilizando en toda la empresa. Lo uso para solucionar problemas en ordenadores, agregar/quitar software, agregar/quitar impresoras y otros problemas relacionados con el soporte. Es un gran ahorro de tiempo para mí". CFO (Director Financiero), Agricultura, 51-200 empleados
"El producto Splashtop es perfecto para nuestras necesidades y tiene un precio muy razonable. No veo ninguna razón para que busquemos otra solución". Director de TI, Automoción, 201-500 empleados
"Tuve Splashtop en funcionamiento después de unos 15 minutos. Fue muy fácil de configurar y usar, y la experiencia de compra también fue muy buena. No recuerdo ningún problema para ponerlo en marcha, y gestionarlo después ha sido muy fácil. Es sencillo, rápido y fiable. ¿Qué más se puede pedir?". Director de TI, Medicina, 51-200 empleados
"El hecho de que Splashtop haya obtenido el premio TrustRadius Top Rated destaca su excepcional dedicación a la prestación de excelentes soluciones de acceso y soporte remotos. Splashtop es un líder de confianza en su sector, que dota a las empresas de capacidades de trabajo a distancia eficientes y seguras", dijo Allyson Havener, vicepresidenta jefe de Marketing y Comunidad de TrustRadius. "Felicidades a Splashtop por este merecido logro, que muestra su compromiso continuo con la excelencia y la satisfacción del cliente".
Desde 2016, los premios TrustRadius Top Rated Awards se han convertido en el estándar de la industria B2B para el reconocimiento imparcial de productos tecnológicos excelentes. Basados completamente en los comentarios de los clientes, nunca se han visto influenciados por la opinión de los analistas o el estado como cliente de TrustRadius.
Para obtener más información sobre las galardonadas soluciones de asistencia informática y acceso remotos de Splashtop, visita Splashtop.com.
Acerca de Splashtop
Splashtop es líder en soluciones que simplifican el mundo del trabajo en cualquier lugar.Sus soluciones para el trabajo híbrido y asistencia informática remota de TI/MSP ofrecen una experiencia rápida, simple y segura.La tecnología patentada de alto rendimiento de Splashtop es capaz de lograr calidad 4K HD, compatibilidad con varios monitores y 60 fps con una latencia ultrabaja. Splashtop viene con funciones de seguridad avanzadas, amplia compatibilidad para dispositivos y un servicio al cliente superatento.Más de 30 millones de usuarios, 250 000 empresas, incluido el 85 % de las empresas Fortune 500, disfrutan de los productos Splashtop en todo el mundo.Splashtop.com
Acerca de TrustRadius:
TrustRadius es una plataforma de inteligencia de compradores para tecnología empresarial. Permitimos que los compradores tomen decisiones seguras, a través de información completa sobre el producto, información detallada sobre los clientes y conversaciones entre pares. Ayudamos a las marcas de tecnología a capturar y activar la opinión auténtica de los clientes para mejorar sus productos, generar confianza con los clientes potenciales e involucrar a los compradores en el mercado para mejorar el retorno de la inversión. Fundada por empresarios exitosos y con sede en el centro tecnológico de Austin, Texas, TrustRadius está respaldada por Mayfield Fund, LiveOak Venture Partners y Next Coast Ventures.