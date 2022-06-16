Splashtop estrena un boletín de seguridad para ayudar a los proveedores de servicios gestionados y a los profesionales informáticos a mantenerse al día de las últimas vulnerabilidades informáticas
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Descargo de responsabilidad: el feed de seguridad dejará de usarse
"MSP & IT Security Feed" proporcionará alertas, actualizaciones y consejos
SAN JOSÉ, California., 16 de marzo de 2021-Para los profesionales de TI y los proveedores de servicios gestionados (MSP) que confían en las herramientas de soporte técnico y soporte remoto, Splashtop Inc. ha anunciado hoy que estrenará el "MSP & IT Security Feed" y un boletín de suscripción gratuita con alertas y actualizaciones periódicas para ayudar a los MSP y otros proveedores de servicios de TI a mejorar sus prácticas de ciberseguridad y reducir su vulnerabilidad a los ataques.
El Centro Nacional de Excelencia en Ciberseguridad de EE.UU. ha declarado que los MSP son "un objetivo atractivo para los ciberdelincuentes" porque gestionan la infraestructura informática de muchas pequeñas y medianas empresas (PYMES). De hecho, más de 30.000 MSP individuales utilizan las herramientas de Splashtop para gestionar y dar soporte a distancia a las infraestructuras informáticas de PYMES de todo el mundo.
Además, las herramientas de Splashtop están integradas en las plataformas más populares de monitorización y gestión remota (RMM), gestión de servicios de TI (ITSM) y servicio de asistencia que utilizan algunas de las mayores organizaciones del mundo.
Para ayudar a los MSP y a otros profesionales de la informática que utilizan las herramientas remotas de Splashtop a protegerse a sí mismos y a los activos de las empresas a las que prestan servicio, el boletín de seguridad informática de Splashtop, MSP & IT Security Feed, y el boletín asociado, proporcionarán información sobre noticias relevantes de la industria, parches y actualizaciones de software, explicaciones sobre violaciones activas de la ciberseguridad y consejos de Splashtop sobre las mejores prácticas y técnicas de acceso remoto y asistencia remota.
"Desde la aceleración de la transformación digital desencadenada por la pandemia, la ciberseguridad se ha convertido en el mayor reto al que se enfrentan los profesionales de TI y los MSP de hoy en día, y queremos ayudar", dijo Mark Lee, CEO de Splashtop. "Splashtop invierte millones cada año en herramientas y recursos de seguridad, y queremos compartir nuestros conocimientos y experiencia con nuestra comunidad de MSP y TI para que todos seamos mejores en la lucha contra las ciberamenazas".
Acerca de Splashtop
Con sede en Silicon Valley, Splashtop Inc. ofrece software y servicios de acceso remoto y asistencia remota de última generación para empresas, instituciones académicas y de investigación, organismos gubernamentales, pequeñas empresas, MSP, departamentos de TI y particulares. El enfoque de acceso remoto de Splashtop, basado en la nube, seguro y fácil de gestionar, está sustituyendo cada vez más a los enfoques heredados, como las redes privadas virtuales (VPN), al tiempo que obtiene un impresionante 93 Net Promoter Score (NPS), un estándar para evaluar la satisfacción del cliente. Más de 30 millones de usuarios, incluidos los del 85% de las empresas de Fortune 500, disfrutan de los productos Splashtop en todo el mundo. Visita splashtop.com para más información.