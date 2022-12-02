El cofundador y CEO de Splashtop Mark Lee fue reelegido para la Junta de Directores de la Fundación Linux
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Los miembros de Linux Foundation Silver Members votan por Mark Lee de Splashtop, un veterano de la industria de Linux, móvil y computación en cloud, como director representante en la Junta de Directores por un segundo período de dos años.
29 de mayo de 2012 - San José, CA - Splashtop Inc., líder mundial en informática multidispositivo, ha anunciado hoy que Mark Lee, cofundador y director general de Splashtop Inc. ha sido reelegido miembro del Consejo de Administración de la Fundación Linux en representación de los Miembros Plata para un segundo mandato de dos años.
Este nombramiento reconoce el importante papel que el Sr. Lee ha desempeñado en la contribución al avance de Linux. Splashtop Inc. es un líder en tecnología de escritorio remoto, que une teléfonos, tabletas, computadoras y televisores, para ofrecer la mejor experiencia de usuario y rendimiento a más de 6 millones de personas.
La Fundación Linux, una organización sin fines de lucro, tiene como objetivo promover, proteger y avanzar en Linux y se dedica a acelerar el crecimiento y la comprensión de la plataforma Linux. La Fundación está compuesta por más de un centenar de miembros incluyendo Splashtop, VMware, Citrix, Qualcomm, Intel, NVIDIA y otras compañías líderes en tecnología.
"Linux y el código abierto desempeñan un papel cada vez más importante en el mundo de la informática móvil, social y en la nube", declaró Mark Lee. "Estoy encantado de ser reelegido miembro del Consejo de Administración de la Fundación Linux para apoyar y promover una plataforma informática abierta de intercambio y puesta en común de información."
"Mark aporta al Consejo de Administración de la Fundación Linux una perspectiva importante sobre el papel cada vez más importante de Linux en la construcción del futuro de la informática", dijo Jim Zemlin, director ejecutivo de la Fundación Linux. "La colaboración continua con Mark a nivel directivo ayudará a avanzar en un trabajo que abarca desde Linux en el móvil hasta la nube abierta, entre otras áreas en desarrollo. Estamos entusiasmados con la oportunidad de seguir trabajando con él en este puesto."
Antes de co-fundar Splashtop Inc. en 2006, el Sr. Lee fue co-fundador y director general de OSA Technologies, que fue adquirida por Avocent en 2004 por 100 millones de dólares. Siguió ocupando el cargo de vicepresidente senior de Avocent hasta junio de 2006. Antes de co-fundar OSA, pasó más de 7 años en Intel.
El Sr. Lee obtuvo su Maestría en Ciencias y Licenciatura en Ciencias en ingeniería eléctrica e informática en el MIT, y una Maestría ejecutiva en Administración de Empresas de ASU.
Acerca de Splashtop Inc.
Splashtop aspira a tocar la vida de las personas ofreciendo la mejor experiencia de escritorio remoto en su clase – puenteando tabletas, teléfonos, computadoras y televisores. La tecnología Splashtop permite a los consumidores y usuarios de negocios un acceso interactivo, seguro y de alto rendimiento a sus aplicaciones, contenidos multimedia y archivos favoritos en cualquier momento y lugar.
Los productos de Splashtop son las aplicaciones más vendidas en Apple App Store, Google Play, Amazon Appstore para Android, Nook Apps, BlackBerry App World, HP App Catalog, Lenovo App Shop y otros. Más de 6 millones de personas han descargado los productos de Splashtop de las tiendas de aplicaciones, y más de 100 millones de dispositivos de HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel y otros socios han enviado con Splashtop.
La consumación de la tecnología de la información y la proliferación de los dispositivos móviles está llevando a las empresas a adoptar el Splashtop. El Splashtop Bridging Cloud garantiza una conectividad fiable, segura y de alto rendimiento a través de múltiples dispositivos, al tiempo que ofrece a la TI, a los integradores de sistemas y a los proveedores de servicios un control basado en políticas.
Splashtop ha ganado el prestigioso premio "Producto más innovador" de PC World, el premio "Lo mejor de lo nuevo" de Popular Science y el premio "Lo mejor de 2012 CES" de la revista LAPTOP. La empresa tiene su sede en San José y oficinas en Pekín, Hangzhou, Shanghai, Taipei y Tokio. Para obtener más información, visite https://www.splashtop.com.
Acerca de la Fundación Linux
La Fundación Linux es un consorcio sin ánimo de lucro dedicado a fomentar el crecimiento de Linux. Fundada en 2000, la organización patrocina el trabajo del creador de Linux, Linus Torvalds, y promueve, protege y hace avanzar el sistema operativo Linux reuniendo los recursos de sus miembros y de la comunidad de desarrollo de código abierto. La Fundación Linux proporciona un foro neutral para la colaboración y la educación organizando conferencias sobre Linux, incluida la LinuxCon, y generando investigación original sobre Linux, vídeos sobre Linux y contenidos que hacen avanzar la comprensión de la plataforma Linux. Sus propiedades web, incluida Linux.com, llegan aproximadamente a dos millones de personas al mes. La organización también ofrece amplias oportunidades de formación en Linux que cuentan con los principales expertos de la comunidad del núcleo Linux como instructores. Sigue a la Fundación Linux en Twitter.
Contacto con los medios: Equipo de RRPP de Splashtop
Enlaces útiles:
Splashtop Home: https://www.splashtop.com
La Fundación Linux: https://www.linuxfoundation.org/