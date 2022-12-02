Splashtop Classroom es compatible con dispositivos Android - Ideal para programas 1:1 y BYOD
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Tanto profesores como estudiantes pueden utilizar las tabletas y los teléfonos inteligentes Android para mejorar la participación en tiempo real.
San José, CA (PRWEB) 6 de mayo de 2014 - Splashtop Inc., líder mundial en informática y colaboración entre dispositivos, anuncia compatibilidad adicional de dispositivos para su solución de participación estudiantil del siglo XXI - Splashtop Classroom. Splashtop Classroom permite a los profesores transmitir contenidos y aplicaciones, ya sea desde un Mac o un PC, al dispositivo Android de cada alumno, además de a iPads, Windows, Macs y Chromebooks. A continuación, los profesores pueden pasar el control para que los alumnos compartan sus ideas con toda la clase sin moverse de sus asientos.
"La aplicación Splashtop Classroom para Android funciona perfectamente y permite una mayor flexibilidad del sistema en un entorno de plataforma mixta. Creo que es una forma fantástica de mejorar y desarrollar un entorno de colaboración en una escuela moderna y de fomentar el uso eficaz de la tecnología para el aprendizaje del siglo XXI", Troy Shoebridge, Director de TIC/Red, Rotorua Boys' High School, Nueva Zelanda.
"Splashtop Classroom permite a nuestros profesores aumentar la participación de los estudiantes con o sin proyector, y también permite a los estudiantes tomar el control y presentar sus ideas desde su propio dispositivo. Splashtop también tiene el beneficio añadido de permitir a los profesores y administradores acceder a sus archivos e información desde cualquier lugar sin tener que volver a la oficina ni depender de su escritorio". Darrin Tingey, director de tecnología, Distrito Escolar Fremont Re-2, EE.UU.
"Con el crecimiento de los programas e iniciativas 1:1 y BYOD, las escuelas primarias y secundarias y las universidades ya pueden añadir un valor significativo mejorando enormemente el compromiso y la colaboración entre profesores y alumnos", explica Mark Lee, CEO de Splashtop.
Potencie sus programas 1:1 y BYOD
Splashtop Classroom permite a los profesores e instructores interactuar de manera efectiva con toda una aula o campus, permitiendo a los profesores y estudiantes:
Comparta cualquier cosa al instante con los dispositivos de todos sus estudiantes en tiempo real: Compartir cualquier aplicación, incluso video streaming, a todos los dispositivos de los estudiantes para mejorar la participación. No se pierde tiempo formateando el contenido para los dispositivos móviles o subiendo el contenido de antemano: se ahorra un valioso tiempo de preparación fuera de las horas de clase.
Acerque la lección al estudiante: Los profesores pueden pasar el control a cualquier dispositivo para que el estudiante pueda interactuar directamente tanto con la lección como con toda la clase sin moverse de su asiento. Esta función aumenta dramáticamente la participación especialmente para los estudiantes con problemas de visión o discapacitados.
Enseñe desde cualquier parte del aula: Al interactuar con la lección y conectarse al ordenador de la clase desde su dispositivo móvil, los profesores pueden moverse por el aula sin comprometer el tiempo o la calidad de la educación. Salir de detrás del pupitre también mejora la gestión del aula y la atención de los estudiantes.
Convierta una tableta en una pizarra interactiva: las herramientas de pizarra de Splashtop proporcionan un rico conjunto de funciones, enrte ellas una barra de herramientas para dibujar, resaltar o escribir sobre cualquier contenido, incluidas las hojas de trabajo favoritas, así como herramientas de iluminación y de sombra de pantalla para mantener a los estudiantes concentrados. entre los dispositivos compatibles se encuentran los iPad, iPad mini y ahora las tabletas Android, como la Samsung Galaxy Tab y Nexus 7.
Asistir a cientos de profesores y estudiantes: La consola de administración on-premise permite al departamento de informática adquirir, gestionar y asegurar de forma centralizada usuarios y dispositivos.
Splashtop Aula incluye tanto el escritorio remoto Splashtop como las herramientas de pizarra. Para el uso personal de un profesor, Splashtop Whiteboard ofrece una potente forma de enriquecer la experiencia de aprendizaje de los alumnos, convirtiendo el iPad, la tableta Android y Windows 8 del profesor en una pizarra interactiva móvil. Splashtop Aula está diseñado para la compra y concesión de licencias a nivel de escuela o distrito. Las aplicaciones Splashtop Classroom pueden descargarse gratuitamente de la AppStore de Apple, la tienda Google Play for Education y la tienda Google Chrome. Para iniciar tu prueba gratuita u obtener más información, visita https://www.splashtop.com/education.
Haz clic aquí para ver el Aula Splashtop en acción: https://www.youtube.com/watch?v=p5q5uaVIOkA
Acerca de Splashtop
Splashtop Inc. ofrece la mejor experiencia de productividad y colaboración en pantalla cruzada de su clase, que une teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras, televisores y clouds. Los servicios de escritorio remoto de Splashtop permiten a las personas acceder y controlar sus aplicaciones, archivos y datos favoritos a través de sus dispositivos móviles. Más de 16 millones de personas han descargado productos Splashtop de tiendas de aplicaciones, y los socios fabricantes, incluyendo HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel y otros han enviado Splashtop en más de 100 millones de dispositivos.
Esta solución de acceso a aplicaciones y escritorios remotos de alto rendimiento es una forma más rápida, fácil y rentable de abordar los problemas de compatibilidad de VPN móvil y RDP sobre WAN. Splashtop ha ganado el prestigioso premio "Producto más innovador" de PC World, "Lo mejor de las novedades" de Popular Science, el premio "Lo mejor de CES 2012" de LAPTOP Magazine y es finalista de Red Herring 100 Norteamérica 2013.Splashtop se distribuye a través de socios MDM/MAM y revendedores adicionales. La empresa tiene su sede en San José, California, con oficinas internacionales en China, Japón y Taiwán. Para obtener más información, visita https://www.splashtop.com
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