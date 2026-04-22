Mark Lee, CEO de Splashtop, nombrado finalista del premio Empresario del Año® 2026 en el Área de la Bahía
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El honor de ser finalista refleja una carrera definida por la resiliencia, la innovación y el impacto a largo plazo en la transformación impulsada por la tecnología móvil, la nube y la inteligencia artificial
CUPERTINO, Calif., 22 de abril de 2026 – Splashtop Inc., un proveedor global de soluciones que impulsan el trabajo distribuido y seguro, anunció hoy que el CEO y cofundador Mark Lee ha sido nombrado finalista del Emprendedor del Año® 2026 del Área de la Bahía. El prestigioso programa, fundado por Ernst & Young LLP (EY US), reconoce a visionarios audaces que lideran negocios exitosos a través de la innovación, la resiliencia y la creación de valor.
Lee fue seleccionado por su liderazgo emprendedor a lo largo de más de dos décadas, definido por su capacidad para identificar puntos de inflexión a tiempo, realinear el negocio para abordar las condiciones cambiantes, y ejecutar con un enfoque y disciplina a largo plazo. Su experiencia abarca sucesivas olas de cambios tecnológicos, desde la informática móvil y en la nube hasta el panorama actual impulsado por la IA, donde ha adaptado continuamente el negocio en respuesta a las cambiantes demandas del mercado. Su carrera incluye el trabajo temprano en ingeniería en Intel, la fundación y exitosa salida de OSA Technologies, y el continuo crecimiento y evolución de Splashtop en una organización global que atiende a más de treinta millones de usuarios.
"Estoy profundamente honrado por este reconocimiento." Como ingeniero, me mueve la curiosidad y el deseo de resolver problemas reales. He tenido la oportunidad de crear varias empresas y ajustar la dirección a medida que el mundo cambiaba. Lo que lo ha hecho significativo es hacer eso con personas en las que confío y seguir construyendo soluciones para los entornos cada vez más complejos en los que operan las organizaciones hoy en día.
Bajo el liderazgo de Lee, Splashtop ha redefinido su papel en el mercado, ampliándose del acceso remoto hacia operaciones más amplias de TI y Splashtop Autonomous Endpoint Management. Las soluciones de la empresa ayudan a las organizaciones a simplificar flujos de trabajo, fortalecer la seguridad y apoyar a los empleados distribuidos con mayor eficiencia. Mark fundó y dirige Splashtop junto con sus tres cofundadores y compañeros de MIT, Thomas Deng (EVP Gestión de Productos), Philip Sheu (CTO) y Robert Ha (COO).
El programa Emprendedor del Año ha celebrado 40 años y a más de 11,000 emprendedores en los Estados Unidos, antes de expandirse globalmente. Los finalistas son seleccionados por un panel independiente de jueces y representan un distinguido grupo de líderes que están moldeando el futuro de sus industrias. Los ganadores del premio regional se anunciarán a finales de este año y avanzarán para competir a nivel nacional.
Resumen de Noticias
Mark Lee es el CEO y cofundador de Splashtop, una empresa global que impulsa el trabajo distribuido y seguro
Mark Lee fue nombrado finalista del Entrepreneur Of The Year® 2026 de la región de la Bahía por Ernst & Young
Mark Lee fundó OSA Technologies, adquirida por más de $100 millones
Mark Lee fundó y dirige Splashtop junto con los cofundadores Thomas Deng, Philip Sheu y Robert Ha
Bajo el liderazgo de Mark Lee, Splashtop ha crecido para atender a más de treinta millones de usuarios en todo el mundo
El liderazgo de Splashtop está enfocado en la seguridad, el rendimiento y la experiencia del cliente en el acceso remoto, el soporte remoto y la gestión de endpoints.
Mark Lee es un emprendedor conocido por liderar empresas a través de importantes cambios tecnológicos y construir negocios centrados en el cliente a largo plazo
Acerca de Splashtop
Splashtop es el proveedor global mejor calificado de soluciones de trabajo, soporte y gestión remotas que simplifican la seguridad y el rendimiento en el mundo del trabajo desde cualquier lugar. Con el éxito del cliente como prioridad número uno, la tecnología de Splashtop es fácil de implementar, usar y gestionar para pymes y grandes empresas y ofrece funciones de seguridad avanzadas, alto rendimiento, amplia compatibilidad de dispositivos y atención al cliente ininterrumpida. Splashtop, la solución accesible elegida por más de 30 millones de usuarios, es un socio que permite a los usuarios crecer y escalar en sus propios términos con planes altamente flexibles. Splashtop es miembro de la Asociación de Seguridad Inteligente de Microsoft (MISA), coordinándose con Microsoft en sus esfuerzos por ayudar a los clientes a resolver los desafíos cambiantes del panorama de TI actual. Visita www.splashtop.com y síguenos en LinkedIn para obtener más información.