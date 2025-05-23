Splashtop AR hace que el soporte remoto sea manos libres a través de RealWear
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La compatibilidad con RealWear lleva Splashtop AR a entornos de trabajo peligrosos para agilizar la resolución de problemas remota y reforzar el cumplimiento de OSHA.
CUPERTINO, CA – 28 de enero de 2025 — Splashtop, líder en soluciones remotas que simplifican el mundo del trabajo desde cualquier lugar, hoy lanza Splashtop Augmented Reality (AR) manos libres con compatibilidad con RealWear, lo que permite un soporte remoto con todas las funciones para entornos peligrosos, incluidos petróleo y gas, fabricación, servicios públicos y energía, construcción y más. La combinación de Splashtop AR con RealWear Smart Glasses ofrece soporte experto a los trabajadores de primera línea para reducir los riesgos de mantenimiento, reducir los costes de reparaciones en el sitio y mejorar la seguridad hasta en un 70 % en entornos de petróleo y gas.
Las averías de equipos y los tiempos de inactividad en almacenes, zonas de trabajo industriales o plataformas petrolíferas son costosos y arriesgados de reparar. Splashtop AR con RealWear permite que los especialistas externos vean lo que ven los técnicos locales y los guíen sin problemas a través de la reparación del equipo desde cualquier lugar. Al usar gafas inteligentes RealWear, los trabajadores en el lugar pueden ver anotaciones en vivo y comunicarse con expertos remotos como si estuvieran uno al lado del otro. Permitir que se realicen trabajos de reparación más seguros y rápidos con manos libres acortará el tiempo de inactividad, además de abordar las necesidades de seguridad en espacios peligrosos y mejorará el cumplimiento de OSHA en tres áreas clave:
Identificación y evaluación de peligros: los trabajadores pueden documentar e informar sobre peligros sin necesidad de usar las manos, lo que facilita evaluaciones rápidas y acciones correctivas.
Formación y educación: ideal para sesiones de formación remota, los expertos pueden guiar a los trabajadores a través de procedimientos utilizando anotaciones de RA para garantizar la comprensión y el cumplimiento de los protocolos de seguridad.
Operaciones en espacios confinados: los trabajadores pueden recibir asistencia y supervisión remota a través de su dispositivo RealWear, lo que garantiza el cumplimiento de los procedimientos de seguridad en espacios confinados.
"La mayoría de las soluciones remotas están diseñadas para un entorno de oficina tradicional. Splashtop AR ha permitido a los trabajadores en el sitio y a los técnicos remotos colaborar en tiempo real, como si estuvieran en la misma habitación", afirmó Mark Lee, cofundador y director ejecutivo de Splashtop. "Hacer que Splashtop AR esté disponible en RealWear será un cambio radical para las empresas en entornos peligrosos, ofreciéndoles acceso manos libres a técnicos remotos cuando más lo necesitan. Esta solución reducirá el tiempo de inactividad y mantendrá la productividad al tiempo que mejorará las prácticas de seguridad durante trabajos de mantenimiento y reparación arriesgados pero importantes".
Splashtop AR a través de RealWear incluye funciones clave:
Uso compartido de cámaras y comunicación VoIP: los usuarios pueden compartir el acceso a la transmisión de la cámara en vivo con un técnico remoto y participar en llamadas de voz directamente dentro de la aplicación, lo que agiliza la colaboración de soporte remoto.
Anotaciones de RA interactivas bidireccionales: los técnicos remotos pueden realizar anotaciones directamente en la transmisión de la cámara en vivo dibujando, resaltando o agregando texto, lo que permite prestar orientación visual e instrucciones a los trabajadores en el lugar en tiempo real.
Transferencia de archivos de soporte: se pueden enviar archivos e instrucciones directamente a los usuarios finales desde cualquier lugar para que puedan recibir los recursos necesarios para resolver problemas rápidamente.
Control remoto de la linterna: los equipos de soporte externos pueden controlar la linterna en el dispositivo del trabajador en el sitio para mejorar la visibilidad en condiciones de poca luz.
Grabación de sesiones: los usuarios pueden capturar y almacenar secuencias de vídeo de la sesión de soporte remoto para futuras necesidades de resolución de problemas, formación, documentación o auditoría.
Splashtop AR para RealWear está disponible para la cloud y ahora en versión local.
Para obtener más información sobre las soluciones Splashtop AR , visita https://www.splashtop.com/add-ons/augmented-reality.
Acerca de Splashtop
Splashtop es líder en soluciones que simplifican el mundo del trabajo en cualquier lugar. Sus soluciones para el trabajo híbrido y el soporte remoto de TI/MSP ofrecen una experiencia rápida, sencilla y segura. La tecnología patentada de alto rendimiento de Splashtop es capaz de lograr calidad 4K HD, compatibilidad con varios monitores y 60 fps con una latencia ultrabaja. Splashtop viene con funciones de seguridad avanzadas, amplia compatibilidad para dispositivos y un servicio al cliente superatento. Más de 30 millones de usuarios, 250 000 empresas, incluido el 85 % de las empresas Fortune 500, disfrutan de los productos Splashtop en todo el mundo.