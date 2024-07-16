Splashtop nombra a Bob Davis vicepresidente de marketing
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El veterano de Kaseya se une a Splashtop para liderar el equipo de marketing a través del hipercrecimiento
CUPERTINO, Calif. — 17 de julio de 2024 — Splashtop, líder en soluciones de soporte de TI y acceso remotos, ha anunciado hoy el nombramiento de Bob Davis como nuevo vicepresidente de marketing. Davis atesora más de treinta años de experiencia en la dirección de empresas de alta tecnología, que van desde startups emergentes hasta corporaciones de la lista Global 500. Su amplia experiencia en la creación de equipos, marcas y categorías de mercado de clase mundial será fundamental en la misión de Splashtop de seguir ofreciendo soluciones innovadoras al mercado de gestión de servicios de TI.
"Nos complace dar la bienvenida a Bob a la familia Splashtop", dijo Mark Lee, CEO y cofundador de Splashtop. "Su impresionante trayectoria e intuición de las crecientes necesidades del sector de la tecnología de la información son activos inestimables en nuestra misión de seguir expandiendo nuestras soluciones y participación en el mercado. Splashtop se centra en la innovación de productos para seguir ofreciendo una rentabilidad excepcional a nuestros clientes. El afinado instinto, la mentalidad de crecimiento y la experiencia de Bob en la estrategia de comercialización serán fundamentales para impulsar nuestra próxima fase de crecimiento".
Como miembro fundador de la junta directiva de The Value Stream Management Consortium (VSMC), Davis aprovechará su experiencia para ofrecer valor y la optimización de procesos para escalar de manera eficiente las iniciativas de marketing de Splashtop. Su capacidad para comprender las necesidades del mercado y ajustar las funciones del producto a las demandas de los clientes, demostrada durante su mandato en Atlantis Computing, donde dio forma a una evolución completa de la marca y el producto para la empresa, será fundamental para guiar el posicionamiento de Splashtop en el mercado. Como fundador original y director de marketing de Kaseya, Davis forjó la marca desde cero y lanzó al mercado productos que definieron su categoría. Su experiencia con las estrategias de comercialización será crucial a medida que Splashtop amplíe su cartera de productos.
"Estoy encantado de unirme a este poderoso equipo", dijo Bob Davis, vicepresidente de marketing de Splashtop. "Splashtop tiene la reputación y la satisfacción del cliente más afianzadas del mercado. Nuestros productos proporcionan una rentabilidad y experiencias de usuario de alta gama. Tenemos grandes planes y espero liderar un equipo de marketing excepcionalmente motivado para impulsar el crecimiento y ofrecer nuevos productos increíbles a nuestros clientes".
Splashtop está dirigida por sus cuatro fundadores originales y exalumnos del MIT, Mark Lee, director ejecutivo; Robert Ha, director de operaciones; Thomas Deng, vicepresidente ejecutivo de gestión de productos; y Philip Sheu, director de tecnología. A principios de este año, la empresa dio la bienvenida a Venkat Nagaswamy como su nuevo director de ingresos, contratado para impulsar la innovación digital en las ventas y el marketing globales, aprovechando su profunda experiencia en marketing B2B impulsado por IA, desarrollo de embudos de ventas y sofisticadas estrategias de comercialización para encabezar las iniciativas de crecimiento de la empresa.
Conéctate con Bob Davis en LinkedIn y sigue @Splashtop para conocer las últimas ideas y noticias sobre liderazgo. Para obtener más información sobre las galardonadas soluciones de acceso y soporte de TI remotos de Splashtop, visita Splashtop.com.
Acerca de Splashtop
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