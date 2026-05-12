Splashtop anuncia acuerdo de colaboración con Hitachi High-Tech
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Avanzando en Operaciones y Mantenimiento Remotos en los Sectores de Infraestructura Social y Tecnología Industrial de Japón
CUPERTINO, Calif. y TOKIO, 13 DE MAYO DE 2026 – Splashtop Inc. y su filial Splashtop K.K., proveedores de soluciones que impulsan y aseguran entornos distribuidos, anunciaron hoy una asociación estratégica con Hitachi High-Tech Corporation (“Hitachi High-Tech”) para ayudar a modernizar los sectores de infraestructura social y tecnología industrial de Japón.
La importancia del monitoreo y mantenimiento remoto de equipos está creciendo en la región debido a la creciente escasez de mano de obra y a operaciones cada vez más distribuidas. En este contexto, está aumentando la demanda de soluciones que permitan la operación y gestión segura y eficiente del equipo sin requerir que el personal viaje al sitio.
Splashtop está expandiendo su presencia más allá de los casos de uso tradicionales de TI hacia el espacio de OT (tecnología operativa), ofreciendo acceso remoto seguro y tecnología de soporte confiable, y más recientemente, Gestión autónoma de dispositivos (AEM), para mejorar la eficiencia y apoyar la operación estable de los dispositivos de campo en ubicaciones distribuidas.
A través de este acuerdo de socios, Splashtop y Hitachi High-Tech colaborarán para avanzar en el acceso remoto, las operaciones y la gestión del mantenimiento en los campos de infraestructura social y tecnología industrial. Además, Splashtop expandirá el alcance de sus soluciones de acceso remoto a una gama más amplia de clientes a través de la red de ventas nacional de Hitachi High-Tech.
Iniciativas principales
Soporte para construir entornos de acceso remoto para equipos e instalaciones industriales
Mejora de los servicios de monitoreo y mantenimiento remoto
Desarrollo conjunto de nuevas soluciones utilizando dispositivos edge
Como parte de los esfuerzos para desarrollar nuevas soluciones basadas en dispositivos de borde, Splashtop también ha completado la verificación operativa de Splashtop en el Armadillo-IoT G4, una puerta de enlace IoT compatible con computación en el borde industrial proporcionada por Atmark Techno, Inc.
Splashtop continuará colaborando con Hitachi High-Tech para acelerar la transformación digital y la adopción de operaciones remotas en diferentes lugares de trabajo, especialmente en los campos de la infraestructura social y la tecnología industrial.
Acerca de Splashtop
Splashtop es el proveedor global mejor calificado de soluciones de trabajo, soporte y gestión remotas que simplifican la seguridad y el rendimiento en el mundo del trabajo desde cualquier lugar. Con el éxito del cliente como prioridad número uno, la tecnología de Splashtop es fácil de implementar, usar y gestionar para pymes y grandes empresas y ofrece funciones de seguridad avanzadas, alto rendimiento, amplia compatibilidad de dispositivos y atención al cliente ininterrumpida. Splashtop, la solución accesible elegida por más de 30 millones de usuarios, es un socio que permite a los usuarios crecer y escalar en sus propios términos con planes altamente flexibles. Splashtop es miembro de la Asociación de Seguridad Inteligente de Microsoft (MISA), coordinándose con Microsoft en sus esfuerzos por ayudar a los clientes a resolver los desafíos cambiantes del panorama de TI actual. Visita www.splashtop.com y síguenos en LinkedIn para obtener más información.