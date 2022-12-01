Splashtop anuncia la solución de escritorio remoto más rápida de la industria para la fuerza laboral móvil
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Splashtop for Business proporciona una solución on-premise preparada para la empresa para la movilidad de la fuerza de trabajo y las iniciativas BYOD con una amplia plataforma de apoyo para iOS, Android, Windows 8
31 de octubre de 2012 - San José, CA - Splashtop Inc., líder mundial en informática multidispositivo, ha lanzado hoy Splashtop para empresas, una solución segura y de alto rendimiento para que las organizaciones proporcionen y gestionen el acceso remoto de sus trabajadores móviles. Los empleados que se desplazan ahora pueden acceder remotamente a las aplicaciones y datos de productividad de la oficina desde sus dispositivos móviles como si estuvieran delante de sus ordenadores.
"A medida que la consumerización de la informática se va afianzando, la innovación técnica se está desplazando del centro de datos al empleado", dijo Simon Bramfitt, fundador y principal analista de Entelechy Associates. "Los empleados individuales están aprovechando los programas BYOD para llevar el trabajo del escritorio a la cafetería y a sus casas. Splashtop for Business ofrece a empresas de todos los tamaños una forma de apoyar el creciente uso de dispositivos móviles tanto en el lugar de trabajo como en lugares remotos, proporcionando la facilidad de uso que los empleados esperan y los controles de seguridad que una empresa exige".
Splashtop for Business proporciona a los departamentos de TI una solución on-premise de fácil implementación para hacer frente al creciente uso de dispositivos móviles en el lugar de trabajo mediante la combinación de un alto rendimiento líder en la industria y una interfaz de usuario intuitiva con una consola de gestión. Como la única solución en el mercado con un amplio soporte de plataforma que incluye iOS, Android y Windows 8, Splashtop for Business es el puente perfecto para que los usuarios accedan a sus datos y programas mientras se asegura la interoperabilidad.
"Dada la sensibilidad de nuestros datos, era esencial que encontráramos una solución de escritorio remoto que permitiera un acceso seguro a nuestro sistema tanto en sobre el terreno como en la sala del tribunal", dijo Velta Moisio, directora de Tecnología de la Información del Tribunal de Menores de Lake County en Painesville, Ohio. "Splashtop for Business no sólo proporciona a nuestros empleados la flexibilidad de acceder de forma segura a sus ordenadores, sino que también nos permite mantenernos dentro de nuestro presupuesto eliminando la necesidad de recursos adicionales de servidores o gastos en licencias". Al mejorar nuestra eficiencia y reducir nuestros costes de operación, somos capaces de utilizar más eficazmente los dólares de los contribuyentes en beneficio de nuestra comunidad".
Desde principios de agosto, Splashtop ha ofrecido a los posibles usuarios una versión previa de Splashtop for Business a través de su Programa de Acceso Temprano. En sólo unos meses, se unieron al programa 10 000 empresas. ¡Increíble!
"Una parte activa de nuestros diez millones de clientes ha estado pidiendo una versión de Splashtop preparada para la empresa", dijo Mark Lee, CEO y cofundador de Splashtop. "Presentamos Splashtop for Business, que lleva la productividad de los empleados más allá de la oficina y da tranquilidad a las empresas con una solución de escritorio remoto segura y de alto rendimiento".
Con su amplia compatibilidad de dispositivos, Splashtop para empresas también permite a los departamentos de TI establecer estrategias de movilidad más eficientes para reducir sus costes de TI y aumentar la productividad y la satisfacción general de su plantilla.
Responder a las necesidades de las empresas de hoy en día
Las empresas que participan en el Programa de Acceso Temprano han estado usando la versión preliminar de Splashtop for Business para satisfacer una serie de necesidades empresariales:
Reemplazo de la VPN móvil
Alternativa de alto rendimiento a RDP, VNC, Citrix
Solución de asistencia remota informática
Pizarra interactiva móvil
Solución BYOD (tráete tu dispositivo) y trabaje desde casa
Solución móvil remota CAD/CAM y 3D de alto rendimiento
"Tabletización" del software de MS Office y software corporativo heredado.
Extensión de "última milla" para entornos VDI y RDP
Compartir recursos entre empleados
Características Principales
Ofertas de Splashtop para empresas:
Servidor on-premise: consola de administración segura instalada tras el firewall corporativo.
Seguridad reforzada: encriptación SSL/AES con certificados firmados, pista de auditoría con registros de conexión detallados.
Despliegue rápido: despliegue en tan sólo 1 hora; no hay necesidad de modificar la infraestructura de TI
Soporte al sistema heredado: soporte a las aplicaciones existentes para que se ejecuten en los dispositivos móviles
Pooling: agrupación de imágenes de escritorio para uso compartido y facilidad de gestión
Directorio Activo (AD): integración con la base de datos existente de AD
Alto rendimiento: hasta 30 fotogramas por segundo de vídeo y menos de 30 milisegundos de latencia
Interfaz intuitiva: gestos sencillos implementados para los dispositivos móviles táctiles
Red autooptimizada: uso óptimo del ancho de banda en una red 3G, 4G o Wi-Fi
Multiplataforma: soporte para todas las principales plataformas, incluyendo Windows, Mac, iOS y Android
Disponibilidad y precios
Splashtop para empresas está disponible para compra en el sitio web de Splashtop en www.splashtop.com/business#pricing-tab.
Recursos de Apoyo
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Acerca de Splashtop Inc.
Splashtop aspira a impactar en la vida de las personas ofreciendo la mejor experiencia de escritorio remoto de su clase, uniendo tabletas, teléfonos, ordenadores y televisores. La tecnología Splashtop permite a los consumidores y usuarios empresariales un acceso interactivo, seguro y de alto rendimiento a sus aplicaciones, contenidos multimedia y archivos favoritos en cualquier momento y lugar.
Los productos de Splashtop son las aplicaciones más vendidas en la App Store de Apple, Google Play, Amazon Appstore para Android, Nook Apps, BlackBerry App World, HP App Catalog, Lenovo App Shop y otros. Más de diez millones de personas han descargado los productos de Splashtop de las tiendas de aplicaciones, y más de 100 millones de dispositivos de HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel y otros socios incluyen Splashtop.
La consumerización de TI y la proliferación de los dispositivos móviles está llevando a las empresas a adoptar Splashtop. El Splashtop Bridging Cloud™ garantiza una conectividad fiable, segura y de alto rendimiento a través de múltiples dispositivos, al tiempo que ofrece a los equipos de TI, integradores de sistemas y a los proveedores de servicios un control basado en políticas.
Splashtop ha ganado el prestigioso premio "Producto más innovador" de PC World, el premio "Lo mejor de lo nuevo" de Popular Science y el premio "Lo mejor de 2012 CES" de LAPTOP Magazine. La compañía tiene su sede en San José y oficinas en Pekín, Hangzhou, Shanghai, Taipei y Tokio. Para obtener más información, visite https://www.splashtop.com .
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Heather Fitzsimmons