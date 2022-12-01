Splashtop anuncia que 800 maestros usarán la pizarra Splashtop en el Distrito Escolar Unificado Val Verde
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El Distrito Escolar Unificado Val Verde está subiendo al siguiente nivel de logros ofreciendo al profesorado herramientas como Splashtop Whiteboard y iPads, saltándose la vieja tecnología de las pizarras SMART y las tabletas Interwrite.
25 de junio de 2012 - ISTE, San Diego, CA - Splashtop Inc., el líder mundial en computación entre dispositivos, ha anunciado hoy que el Distrito Escolar Unificado de Val Verde (VVUSD) en el sur de California ha equipado a más de 800 maestros con Splashtop Whiteboard. VVUSD es ganador del premio National Blue Ribbon School y múltiples premios de Escuela Distinguida de California. Splashtop está demostrando la última versión de Splashtop Whiteboard en la Conferencia de la Sociedad Internacional para la Tecnología en la Educación (ISTE) en San Diego del 25 al 27 de junio en el stand n.º 2352.
Con Splashtop Whiteboard, los profesores de VVUSD pueden usar un iPad para controlar y anotar cualquier contenido en su PC. Ya no tienen que quedarse junto al PC en sus escritorios, sino que pueden moverse por el aula para interactuar con los alumnos, mejorando el aprendizaje y reduciendo las dificultades de la gestión del aula.
Kevin Ho, profesor de la Escuela Primaria Bethune, señala: "Como profesor puedo llevar la lección a un estudiante individual para ver lo que está aprendiendo, y toda la clase puede compartir esa experiencia. Pueden resolver un problema de matemáticas o escribir una frase e identificar las partes del discurso. Con Splashtop Whiteboard y un iPad puedo ver el aprendizaje a través de los ojos de un niño, en lugar de una experiencia de enseñanza unidireccional".
Splashtop Whiteboard no sólo cubrió una necesidad de instrucción en el aula para el VVUSD, sino que también tenía sentido desde el punto de vista fiscal debido al Programa de compras por volumen de Apple (VPP). El Distrito quería reemplazar sus tabletas de un solo uso Interwrite con iPads multiuso, pero necesitaba una forma de permitir el control y la visualización de la PC de escritorio del maestro. Consideraron pero rechazaron la propuesta de una pizarra SMART porque obligaba a los profesores a permanecer al frente de la clase. De las pocas pizarras SMART usadas en las escuelas, la mayoría servía como espacio en la pared, con papel y cinta adhesiva, para colgar trabajos.
Michael R. McCormick, superintendente de servicios de educación del VVUSD y administrador del año en el condado de Riverside en 2012, explica: "Nos encanta Splashtop Whiteboard. Es la solución perfecta. Poner esta tecnología en manos de nuestros maestros y luego dejarlos ser creativos y explorar con ella es esencial para promover el aprendizaje. Whiteboard es intuitiva, funciona sin problemas dentro de nuestra red y se actualiza constantemente. Nos encanta lo que Splashtop está haciendo con su producto y creemos que otras escuelas deberían comprarlo también."
Mark Lee, CEO y cofundador de Splashtop, afirma: "Splashtop se complace en formar parte de la visión tecnológica del Distrito Escolar Unificado Val Verde para impulsar el aprendizaje en el aula. Ahora, sus profesores y alumnos pueden disfrutar de la mejor solución de aplicación de pizarra interactiva transmitida a su iPad por un precio muy inferior al de los productos de pizarra interactiva tradicionales".
Splashtop Whiteboard para iPad está disponible por 19,99 USD en el App Store de Apple y también se puede comprar bajo el VPP de Apple con un 50% de descuento. Splashtop Whiteboard para Android puede descargarse de Google Play por 9,99 $ hasta finales de junio, un 50% de descuento sobre el precio habitual de 19,99 $ (requiere Android v3.1 o v4.0). Visita www.splashtop.com/whiteboard para saber más sobre la Pizarra Splashtop.
Visita www.splashtop.com/whiteboard para obtener más información sobre Splashtop Whiteboard y ver la lista de reproducción de Splashtop Whiteboard en YouTube en https://www.youtube.com/playlist?list=PLBD815FEEECEDCDE4
Acerca de Splashtop Inc.
Splashtop aspira a impactar en la vida de las personas ofreciendo la mejor experiencia de escritorio remoto de su clase, uniendo tabletas, teléfonos, ordenadores y televisores. La tecnología Splashtop permite a los consumidores y usuarios empresariales un acceso interactivo, seguro y de alto rendimiento a sus aplicaciones, contenidos multimedia y archivos favoritos en cualquier momento y lugar.
Los productos de Splashtop son las aplicaciones más vendidas en la App Store de Apple, Google Play, Amazon Appstore para Android, Nook Apps, BlackBerry App World, HP App Catalog, Lenovo App Shop y otros. Más de siete millones de personas han descargado los productos de Splashtop de las tiendas de aplicaciones, y más de 100 millones de dispositivos de HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel y otros socios incluyen Splashtop.
La consumerización de TI y la proliferación de los dispositivos móviles está llevando a las empresas a adoptar Splashtop. El Splashtop Bridging Cloud garantiza una conectividad fiable, segura y de alto rendimiento a través de múltiples dispositivos, al tiempo que ofrece a los equipos de TI, integradores de sistemas y a los proveedores de servicios un control basado en políticas.
Splashtop ha ganado el prestigioso premio "Producto más innovador" de PC World, el premio "Lo mejor de las novedades" de Popular Science y el premio "Lo mejor de 2012 CES" de LAPTOP Magazine. La empresa tiene su sede en San José y cuenta con oficinas en Pekín, Hangzhou, Shanghái, Taipéi y Tokio. Para obtener más información, visita Splashtop.com.
Acerca del Distrito Escolar Unificado de Val Verde
Para más información sobre el Distrito Escolar Unificado de Val Verde visita https://www.valverde.edu y ver un vídeo en https://www.youtube.com/watch?v=QpTeYkccfMM que incluye a alumnos utilizando la Pizarra Splashtop.
Splashtop Whiteboard Playlist en YouTube
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBD815FEEECEDCDE4