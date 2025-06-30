Splashtop y pb2 Architecture + Engineering ganan el premio ROI 2025 de Nucleus Research
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Una empresa de arquitectura e ingeniería logra un retorno de la inversión del 458 % y una amortización de 11 semanas al optimizar el acceso y el soporte de TI remotos con Splashtop.
CUPERTINO, California, 1 de julio de 2025 – Splashtop ha sido nombrado ganador de los premios ROI Awards 2025, junto con el cliente pb2 Architecture + Engineering. El premio reconoce la implementación por parte de pb2 de la solución integrada de acceso y gestión autónoma de dispositivos remotos de Splashtop, que generó un retorno de la inversión verificado del 458 % y un periodo de amortización de solo 11 semanas.
Los administradores de premios de Nucleus Research, líder mundial en investigación de tecnología de retorno de la inversión (ROI), destacan los 10 principales proyectos de tecnología empresarial que conceden un valor comercial y un retorno de la inversión (ROI) excepcionales, según lo cuantifican las evaluaciones de analistas independientes de Nucleus. La implementación de Splashtop por parte de pb2 fue seleccionada entre cientos de nominaciones en distintos sectores por su impacto medible en la eficiencia operativa, el ahorro de costes y la escalabilidad de TI.
"La implementación de Splashtop por parte de pb2 es un claro ejemplo de cómo los líderes de TI pueden obtener resultados medibles con la tecnología adecuada", afirmó Cameron Marsh, analista jefe de Nucleus Research. "Este proyecto resalta el valor de una plataforma que es rentable y fácil de escalar y gestionar. Para los equipos de TI eficientes que respaldan fuerzas de trabajo híbridas, Splashtop demostró que puede ofrecer un rendimiento de nivel empresarial sin una complejidad de nivel empresarial".
Acerca del proyecto
pb2, una empresa de ingeniería y arquitectura de servicio completo, utilizó Splashtop para respaldar de forma segura una fuerza laboral híbrida de más de 200 empleados sin aumentar la complejidad de la infraestructura ni la cantidad de personal de TI. Al eliminar la necesidad de VPN y permitir un acceso rápido e intuitivo a potentes estaciones de trabajo de oficina, pb2 permitió a los arquitectos y diseñadores trabajar de forma productiva desde cualquier dispositivo o ubicación.
El equipo de TI de tres personas de la empresa aprovechó las herramientas de soporte y gestión de puntos finales remotos de Splashtop para reducir el tiempo dedicado a cada ticket de soporte, automatizar la aplicación de parches de software, mejorar el cumplimiento y supervisar los sistemas de forma proactiva desde una única plataforma. La empresa complementó su implementación existente de Microsoft Intune con Splashtop para solventar brechas críticas en la gestión de puntos finales y obtener visibilidad y control en tiempo real sobre las actualizaciones de software.
"En una sola plataforma, podemos solucionar problemas en cualquier dispositivo remoto, supervisar sistemas de forma proactiva, automatizar la aplicación de parches de software y garantizar el cumplimiento", afirmó Jonah Fulmer, gerente de TI de pb2 Architecture + Engineering.
El análisis del ROI realizado por Nucleus Research reconoció a Splashtop por ayudar a pb2 a evitar nuevas compras de tecnología, optimizar los flujos de trabajo de soporte y mantener una infraestructura de TI optimizada a medida que el negocio crecía.
"Mientras que otras soluciones resultaron carísimas y carecían de la facilidad de uso y las funciones necesarias para respaldar a nuestra creciente fuerza laboral híbrida, Splashtop cumplió con creces con simplicidad, excelente rendimiento y un conjunto integral de funciones", afirmó Jonah Fulmer, gerente de TI de pb2 Architecture + Engineering. Desde nuestros diseñadores, que se conectan de forma remota y segura a sus ordenadores de trabajo, hasta nuestro equipo de TI, que presta soporte a los dispositivos, supervisa los sistemas y los mantiene en cumplimiento normativo, Splashtop ha ofrecido una rentabilidad inigualable en comparación con otras alternativas.
"Los resultados de pb2 reflejan lo que los líderes de TI están priorizando: sencillez, velocidad y resultados que se puedan medir en semanas", afirmó Mark Lee, director ejecutivo y cofundador de Splashtop. "Estamos orgullosos de ayudar a equipos de TI internos como pb2 a reducir la fricción, impulsar la productividad y proteger sus entornos sin afectar sus presupuestos".
Splashtop fue recientemente reconocido por el mejor ROI estimado, la implementación más rápida y la configuración más fácil en varias categorías de los informes G2 Summer Grid®, donde la empresa logró el estado de Líder Grid® en las categorías de gestión de puntos finales, gestión de parches, supervisión y gestión remotas (RMM), soporte remoto y escritorio remoto. Para obtener más información sobre las soluciones galardonadas de Splashtop, visita Splashtop.com.
Acerca de Splashtop
Splashtop es el proveedor global mejor calificado de soluciones de trabajo, soporte y gestión remotas que simplifican la seguridad y el rendimiento en el mundo del trabajo desde cualquier lugar. Con el éxito del cliente como prioridad número uno, la tecnología de Splashtop es fácil de implementar, usar y gestionar para pymes y grandes empresas y ofrece funciones de seguridad avanzadas, alto rendimiento, amplia compatibilidad de dispositivos y atención al cliente ininterrumpida. Splashtop, la solución accesible elegida por más de 30 millones de usuarios, es un socio que permite a los usuarios crecer y escalar en sus propios términos con planes altamente flexibles. Splashtop es miembro de la Asociación de Seguridad Inteligente de Microsoft (MISA), coordinándose con Microsoft en sus esfuerzos por ayudar a los clientes a resolver los desafíos cambiantes del panorama de TI actual. Visita www.splashtop.com y síguenos en LinkedIn para obtener más información.