Splashtop y Leader se unen para expandir el Acceso Remoto seguro, Soporte Remoto, y Splashtop Autonomous Endpoint Management en toda Australia
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La colaboración ofrece soluciones de trabajo remoto seguro y de alto rendimiento y gestión de TI respaldadas por infraestructura soberana y experiencia local.
SYDNEY, 18 de febrero de 2026 – Splashtop, un líder global en soluciones IT modernas para lugares de trabajo digitales, y Leader, un distribuidor de TI&C 100% australiano confiable en la región, anunciaron hoy una colaboración estratégica para ofrecer mayor valor, seguridad mejorada, y operaciones autónomas de TI a organizaciones en toda Australia.
A través de esta colaboración, Leader ofrecerá el completo portafolio de Splashtop a los clientes, proporcionando experiencia regional, soporte y orientación que abordan una amplia gama de necesidades del cliente, desde la habilitación segura de trabajo híbrido hasta el mantenimiento proactivo de dispositivos y el cumplimiento. Juntos, permiten a las organizaciones modernizar con confianza la infraestructura de TI existente y los entornos de trabajo híbrido con soporte local de clase mundial.
“Australia es un mercado clave para nosotros en APAC, y nuestra colaboración con Leader marca un paso importante para profundizar nuestra presencia en la región”, dijo Kelly Park, Gerente Regional de Ventas, ANZ & Corea del Sur. "Al combinar las soluciones remotas seguras y confiables de Splashtop, incluido el Splashtop Autonomous Endpoint Management, con la fuerte experiencia local de Leader y su establecida red de distribución, esperamos ofrecer un soporte local mejorado y un mayor valor general a los clientes australianos."
“Splashtop se alinea fuertemente con el enfoque de Leader en soluciones seguras, escalables y preparadas para socios”, dijo Theo Kristoris, Director General en Leader. “Juntos, estamos permitiendo a nuestros socios respaldar entornos de trabajo híbridos modernos mientras fortalecemos la seguridad, el cumplimiento y la eficiencia operativa a través de la automatización.”
Splashtop tiene una presencia establecida en el mercado australiano, sirviendo a sectores críticos como educación, medios y entretenimiento, gobierno, arquitectura y diseño. Las soluciones de la empresa son confiables a nivel global por su rendimiento, fiabilidad y arquitectura de seguridad de nivel empresarial. Más allá del acceso remoto seguro, Splashtop Autonomous Endpoint Management proporciona visibilidad continua, monitoreo y parcheo automatizado en toda la infraestructura de TI, ayudando a los equipos a reducir el riesgo y la sobrecarga operativa.
Construido con la seguridad en su núcleo, Splashtop combina cifrado de extremo a extremo, controles de acceso robustos y cumplimiento con estándares ISO, SOC 2 y RGPD para ayudar a proteger los datos y cumplir con los requisitos regulatorios a gran escala. La infraestructura de nube soberana de la empresa permite a las organizaciones cumplir con los requisitos nacionales de protección y residencia de datos bajo la Ley de Privacidad, mientras apoya la alineación con marcos como el Modelo de Madurez Esencial Ocho y el Manual de Seguridad de la Información (ISM), y la preparación para las evaluaciones IRAP.
Iniciativas conjuntas futuras:
Splashtop y Leader planean participar activamente en el mercado a través de la participación conjunta en próximos eventos del sector, actividades de co-marketing y más programas de colaboración a lo largo de 2026 y más allá.
Acerca de Splashtop
Splashtop es el proveedor global mejor calificado de soluciones de trabajo, soporte y gestión remotas que simplifican la seguridad y el rendimiento en el mundo del trabajo desde cualquier lugar. Con el éxito del cliente como prioridad número uno, la tecnología de Splashtop es fácil de implementar, usar y gestionar para pymes y grandes empresas y ofrece funciones de seguridad avanzadas, alto rendimiento, amplia compatibilidad de dispositivos y atención al cliente ininterrumpida. Splashtop, la solución accesible elegida por más de 30 millones de usuarios, es un socio que permite a los usuarios crecer y escalar en sus propios términos con planes altamente flexibles. Splashtop es miembro de la Asociación de Seguridad Inteligente de Microsoft (MISA), coordinándose con Microsoft en sus esfuerzos por ayudar a los clientes a resolver los desafíos cambiantes del panorama de TI actual. Visita www.splashtop.com y síguenos en LinkedIn para obtener más información.
Sobre el líder
Leader es un distribuidor de propiedad australiana que sirve a más de 12,000 socios de canal en todo el país a través de cinco sucursales. Ofrecen stock nacional, gestión de cuentas dedicada, un mercado en la nube y un amplio soporte para socios como servicio de asistencia, formación y recursos de marketing. Leader se especializa en hardware, cloud, ciberseguridad, software y telecomunicaciones, proporcionando soluciones integrales con experiencia local y un enfoque en el crecimiento de socios. www.leadersystems.com.au