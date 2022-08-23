Splashtop y Acronis se integran y aportan asistencia informática remota ampliable a la solución Cyber Protect Cloud de Acronis - Avance 2
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Los proveedores de servicios gestionados (MSPs) que utilizan Acronis para la gestión de la protección de puntos finales pueden ahora iniciar sesiones de control remoto Splashtop directamente desde la consola para proporcionar un soporte más rápido y fiable a las cargas de trabajo de los clientes
CUPERTINO, Calif. y MIAMI, FL, 30 de junio de 2022 - Splashtop y Acronis han anunciado hoy una alianza que integra soluciones para el acceso y asistencia remotos seguros con Acronis Cyber Protect cloud, una plataforma de protección de datos y ciberseguridad todo en uno. Esta integración disminuye el tiempo de inactividad al permitir a los técnicos de los MSP acceder y tomar el control de los ordenadores para solucionar y resolver los problemas directamente desde la consola de Acronis Cyber Protect Cloud, lo que se traduce en un aumento de la satisfacción del cliente y una disminución de los costes.
Acronis Cyber Protect Cloud unifica la copia de seguridad y la gestión de protección antimalware, antivirus y de puntos finales de última generación basada en IA en una única solución.Con Splashtop incorporado, los proveedores de servicios pueden acceder instantáneamente a todos los dispositivos gestionados de sus clientes directamente desde la consola de Acronis, lo que permite una reparación más rápida de los incidentes, una asistencia fiable y una mayor eficiencia al proporcionar acceso instantáneo a los puntos finales.
Ahora, además de proteger las cargas de trabajo de los clientes con una solución integrada de primera clase, también se puede acceder a ellas de forma fácil e inmediata en caso de incidente.Los proveedores de servicios pueden ofrecer asistencia técnica bajo demanda a cualquier ordenador o dispositivo móvil del usuario final de forma remota utilizando Splashtop, independientemente del tipo de dispositivo o del sistema operativo.También pueden permitir que sus usuarios finales accedan de forma remota a sus ordenadores de trabajo, todo ello desde una plataforma centralizada.
"Ninguna empresa está a salvo en el panorama actual de las ciberamenazas y buscan a los proveedores de servicios gestionados especializados en servicios de ciberprotección", dijo el vicepresidente y director general de Acronis para América, Pat Hurley. "Acronis proporciona la protección hermética que necesitan los MSPs, mientras que la interfaz intuitiva de Splashtop permite resolver los problemas sin demora, reduciendo los costes asociados al tiempo de inactividad."
Los proveedores de servicios gestionados pueden ejecutar las solicitudes de servicio con mayor rapidez, superar los acuerdos de nivel de servicio y aumentar la satisfacción general de los clientes al habilitar esta integración gratuita con Splashtop. Las cargas de trabajo de los clientes están protegidas con una solución de ciberprotección de primera clase a la que se puede acceder fácilmente en caso de incidente. Los usuarios disfrutan de lo siguiente:
Rápida incorporación: La integración Acronis-Splashtop permite a los usuarios iniciar el acceso inmediato, con un solo clic, a todas las cargas de trabajo gestionadas.
Fácil acceso al escritorio remoto para dispositivos gestionados: Dé soporte a los equipos y dispositivos distribuidos con facilidad, no importa si los empleados trabajen desde casa, desde la oficina o en desplazamientos.
Funciones nativas durante las sesiones remotas: Aproveche las funciones de alto rendimiento de Splashtop, como la transferencia de archivos, el reinicio remoto, compartir el escritorio del técnico, el chat y mucho más.
La sinergia entre Acronis Cyber Protect Cloud y Splashtop permite a los proveedores de servicios ofrecer un soporte remoto superior —sin jaleos, sin problemas y de forma puntual— a través de una conexión directa y fiable.
"La seguridad es la columna vertebral de todo lo que hacemos en Splashtop, por lo que estamos orgullosos de asociarnos con una plataforma de ciberprotección tan fiable y demostrada", dijo Thomas Deng, cofundador y vicepresidente senior de gestión de productos en Splashtop. "Acronis no deja nada al azar cuando se trata de las protecciones y el soporte que ofrece a los proveedores de servicios y a sus clientes".
200 000 empresas y 30 millones de usuarios finales de todo el mundo utilizan Splashtop de forma segura, entre ellos grandes bancos, empresas deportivas y de ocio, instituciones educativas, organizaciones sanitarias y organismos gubernamentales. Para obtener más información sobre la integración de Acronis Splashtop, visita solutions.acronis.com/splashtop y Splashtop.com/partners/integrations/acronis.
Acerca de Splashtop
Splashtop es líder en asistencia informática y acceso remoto seguro.Sus soluciones para el trabajo flexible, el aprendizaje y la asistencia informática ofrecen una "experiencia en persona" tan rápida, sencilla y segura como estar frente a una máquina in situ.Splashtop ofrece un alto rendimiento con calidad 4K a 60 fps; funciones avanzadas de seguridad y cumplimiento de la normativa; una sola aplicación para el acceso y la compatibilidad con todos los dispositivos y sistemas operativos; y asistencia global instantánea con acceso directo a un experto.Más de 30 millones de usuarios, incluido el 85 % de las empresas de Fortune 500, disfrutan de los productos de Splashtop en todo el mundo. Splashtop.com
Acerca de Acronis
Acronis unifica la protección de datos y la ciberseguridad para ofrecer protección cibernética integrada y automatizada que resuelve los desafíos de seguridad, accesibilidad, privacidad, autenticidad y seguridad (SAPAS) del mundo digital moderno.Con modelos de despliegue flexibles que se adaptan a las demandas de los proveedores de servicios y los profesionales de TI, Acronis ofrece una ciberprotección superior para los datos, las aplicaciones y los sistemas con un innovador antivirus de última generación, copia de seguridad, recuperación de desastres, y soluciones de gestión de protección de puntos finales con tecnología de IA. Con propiedades avanzadas antimalware impulsadas por la inteligencia de las máquinas de vanguardia y tecnologías de autenticación de datos basadas en blockchain, Acronis protege cualquier entorno, desde cloud hasta híbridos o en las instalaciones, a un coste bajo y predecible.
Fundada en Singapur en 2003 y constituida en Suiza en 2008, Acronis tiene ahora más de 2000 empleados y oficinas en 34 lugares del mundo. Sus soluciones cuentan con la confianza de más de 5,5 millones de usuarios domésticos y 500 000 empresas, así como de equipos deportivos profesionales de primer nivel. Los productos de Acronis están disponibles a través de más de 50 000 socios y proveedores de servicios en más de 150 países y 26 idiomas.