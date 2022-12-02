Splashtop y AirWatch se asocian para proporcionar un acceso remoto de alta seguridad
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Las soluciones de escritorio remoto, asistencia remota, aplicaciones remotas y pizarra interactiva líderes en marketing ahora se integran con la gestión de la movilidad empresarial de AirWatch
SAN JOSÉ, California - 5 de noviembre de 2013 - Splashtop Inc. el líder mundial en informática y colaboración entre dispositivos, y AirWatch, el mayor proveedor de Gestión de la Movilidad Empresarial (EMM), anuncian que tanto los productos Splashtop Business como Splashtop Enterprise están integrados con AirWatch.
"El acceso remoto a la información corporativa es un componente crítico en la movilidad empresarial y muchas implementaciones requieren acceso a escritorios físicos o virtuales", explica Kevin Keith, director de desarrollo empresarial de AirWatch. “Con Splashtop para AirWatch, nuestros clientes tienen una experiencia muy segura, de alto rendimiento e integrada que permite a los usuarios acceder a sus aplicaciones y datos directamente desde su escritorio físico o virtual y saber que las conexiones están protegidas".
Splashtop es conocido por su solución de escritorio remoto interactivo de alto rendimiento a través de redes 3G / 4G. Splashtop Business incluye una consola de gestión SaaS sencilla y fácil de usar que aprovecha la infraestructura de retransmisión global de Splashtop en 8 centros de datos. Splashtop Enterprise es una solución local que se instala en los propios servidores de los clientes, detrás del cortafuegos, y que se integra con sus servidores Active Directory y Microsoft Windows RDS.
Ambos productos ofrecen funciones de seguridad como cifrado SSL/AES de 256 bits, activación/desactivación de usuarios o dispositivos y registros de auditoría detallados. Con Splashtop, los usuarios pueden acceder de forma rápida, fácil y segura a todas sus aplicaciones, archivos y datos en ordenadores, servidores y nubes públicas, privadas o híbridas. El departamento de TI puede ser más eficaz y eficiente a la hora de prestar asistencia a los trabajadores remotos y móviles en cualquier red sin la molestia y el coste de extender VPN a dispositivos móviles o instalar soluciones complicadas de Citrix o VMWare . Splashtop supera a Citrix GoToMyPC, LogMeIn, TeamViewer, Wyse basado en RDP y Citrix Receiver HDX.
Mark Lee, director ejecutivo de Splashtop, dijo: “Splashtop da a los usuarios de AirWatch una experiencia de acceso remoto sin fisuras y de alta velocidad incluso a sus aplicaciones más pesadas, incluyendo 3D CAD/CAM y HD Video. Al integrarse con AirWatch, TI puede ahora asegurar que el acceso remoto cumple con sus políticas de seguridad".
La aplicación Splashtop para AirWatch ya está disponible en la App Store de Apple. Están disponibles pruebas gratuitas de Splashtop para AirWatch para Splashtop Business y Splashtop Enterprise . Podrás obtener más información en AirWatch Marketplace o en el sitio web de Splashtop.
Acerca de Splashtop
Splashtop Inc. ofrece la mejor experiencia de productividad y colaboración en varias pantallas, uniendo smartphones, tabletas, ordenadores, televisores y la nube. Splashtop servicios de escritorio remoto
permiten a las personas acceder y controlar sus aplicaciones, archivos y datos favoritos a través de sus dispositivos móviles. Más de 15 millones de personas han descargado productos Splashtop de las tiendas de aplicaciones, y socios fabricantes como HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel y otros han distribuido Splashtop en más de 100 millones de dispositivos.
Esta solución de escritorio remoto y acceso a aplicaciones de alto rendimiento es una forma más rápida, sencilla y rentable de solucionar los problemas de compatibilidad con VPN móviles y RDP sobre WAN. Splashtop ha ganado el prestigioso premio al "Producto más innovador" de PC World, el premio "Lo mejor de lo nuevo" de Popular Science, el premio "Lo mejor del CES 2012" de LAPTOP Magazine, y es finalista del Red Herring 100 North America 2013. Splashtop se distribuye a través de los socios MDM / MAM de y otros distribuidores. La empresa tiene su sede en San José, California, y oficinas internacionales en China, Japón y Taiwán. Para más información, visita www.splashtop.com
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