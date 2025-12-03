Splashtop AEM Reconocido por Mejor ROI Estimado en el Primer Informe de G2 para Splashtop Autonomous Endpoint Management
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Retorno de la inversión en cuatro o cinco meses, confianza casi perfecta en el roadmap y fuertes calificaciones para la automatización y el soporte posicionan a Splashtop como un socio impulsado por el valor para la gestión moderna de endpoints.
CUPERTINO, Calif., 3 de diciembre de 2025 — Splashtop’s Splashtop Autonomous Endpoint Management ha sido reconocido por el Mejor Retorno de la Inversión (ROI) Estimado en el primer Índice de Resultados de G2 para Splashtop Autonomous Endpoint Management, informe de Invierno 2026. Este reconocimiento refleja la estrategia de Splashtop de poner la gestión moderna y automatizada de puntos finales y la seguridad al alcance de los equipos de TI con recursos limitados. AEM proporciona visibilidad en tiempo real y automatización inteligente sin la carga de las herramientas tradicionales empresariales, ayudando a que más organizaciones operen de manera segura y eficiente.
El cien por cien de los reseñadores dijeron que Splashtop AEM está avanzando en la dirección correcta. Su confianza es significativa ya que las organizaciones buscan socios innovadores y alternativas modernas a la gestión de endpoints heredada mientras navegan por amenazas impulsadas por IA, el crecimiento de dispositivos distribuidos y mayores expectativas de seguridad y cumplimiento.
Los equipos de TI están usando Splashtop para obtener control en tiempo real y reducir ventanas de exposición, fortaleciendo su postura de seguridad. AEM alivia la presión operativa al automatizar el mantenimiento rutinario y destacar problemas que requieren atención inmediata, liberando a los equipos de TI para enfocarse en trabajos de mayor valor. Esta claridad fortalece la capacidad de la organización para mantener el cumplimiento con las expectativas regulatorias y de seguros, al mismo tiempo que apoya el rendimiento y la continuidad del negocio.
Rendimiento de Splashtop AEM en los informes de G2 de invierno Los usuarios de AEM informan un valor acelerado, ciclos de parcheo más rápidos, y una eficiencia operativa mejorada, respaldados por flujos de trabajo intuitivos que simplifican el trabajo diario para equipos reducidos.
"Splashtop Autonomous Endpoint Management takes care of everything automatically without me having to think about it. La configuración fue sorprendentemente sencilla, y ahora gestiona todas las actualizaciones y parches en nuestros dispositivos sin trabajo manual de mi parte. Realmente aprecio el panel claro que me muestra el estado de todo de un vistazo. La monitorización automatizada detecta problemas antes de que se conviertan en problemas reales, lo que nos ha ahorrado varios dolores de cabeza potenciales. También ha sido extremadamente confiable desde que empezamos a usarlo, y el costo es razonable comparado con otras soluciones empresariales que consideramos. En general, simplemente funciona silenciosamente en segundo plano y me permite concentrarme en otras cosas en lugar de gestionar constantemente las actualizaciones y parches de seguridad de los dispositivos.” - Usuario Verificado en Construcción, Mercado Medio (51-1000 emp.)
Los revisores que usan Splashtop para soporte remoto y Gestión autónoma de dispositivos reportaron altas calificaciones de satisfacción, superando a la mayoría de los proveedores en cada métrica medida en la Grid, incluyendo facilidad de hacer negocios, facilidad de uso, facilidad de configuración y calidad del soporte. Splashtop Remote Support y soluciones AEM demostraron un sólido ROI, con un periodo de recuperación estimado de 4 y 5 meses, respectivamente.
Estos resultados refuerzan el impulso de Splashtop en una categoría emergente, aportando automatización, visibilidad y control a los equipos de TI que deben mantener el ritmo con amenazas de rápido movimiento mientras mantienen la productividad operativa.
“Los líderes de TI de hoy en día están gestionando riesgos crecientes con herramientas y presupuestos que no han seguido el ritmo,” dijo Mark Lee, CEO y cofundador de Splashtop. “Están equilibrando la deuda técnica, las restricciones de personal y las crecientes presiones de seguridad, y necesitan socios que puedan ayudarles a tomar medidas inmediatas sin ralentizar el negocio. Splashtop está comprometida a ofrecer soluciones que reduzcan la complejidad, aceleren la remediación y proporcionen valor competitivo para que más organizaciones puedan acceder a la automatización y visibilidad necesarias para mantenerse seguras.”
Splashtop sigue avanzando en su Gestión autónoma de dispositivos con un enfoque en la simplicidad operativa y resultados medibles. Para más información, visita www.splashtop.com.
Resumen de Noticias
Splashtop AEM ganó el premio al Mejor ROI Estimado en los primeros informes de Gestión autónoma de dispositivos de G2, con una recuperación reportada por los clientes en cuatro a cinco meses.
Del noventa y cinco al noventa y siete por ciento de los usuarios de AEM calificaron el producto con cuatro o cinco estrellas, confirmando una alta satisfacción en cuanto a automatización, visibilidad y parcheo en tiempo real.
El 100% de los revisores de AEM informaron que el producto se está moviendo en la dirección correcta, lo que indica una fuerte confianza en la hoja de ruta para los equipos de TI del mercado medio.
Splashtop AEM registró uno de los tiempos de implementación más rápidos en la categoría, promediando medio mes para despliegues en el mercado medio.
Splashtop Soporte remoto logró una calificación de 4.8 estrellas con un 96% de probabilidad de recomendación, respaldado por el tiempo de implementación más rápido en su segmento con apenas dos meses.
Tanto AEM como Soporte remoto superaron los promedios de categoría en facilidad de uso, configuración, y calidad del soporte, basado en calificaciones verificadas de clientes.
Datos de G2 ubican a Splashtop entre las plataformas más orientadas al valor para los equipos de TI que buscan capacidades de gestión de dispositivos y Soporte remoto consolidadas.
El enfoque unificado de Splashtop ayuda a los equipos de TI reducidos a mejorar la postura de seguridad, agilizar la actualización de software y reducir la carga operativa sin agregar complejidad de herramientas.
Acerca de Splashtop
Splashtop es el proveedor global mejor calificado de soluciones de trabajo, soporte y gestión remotas que simplifican la seguridad y el rendimiento en el mundo del trabajo desde cualquier lugar. Con el éxito del cliente como prioridad número uno, la tecnología de Splashtop es fácil de implementar, usar y gestionar para pymes y grandes empresas y ofrece funciones de seguridad avanzadas, alto rendimiento, amplia compatibilidad de dispositivos y atención al cliente ininterrumpida. Splashtop, la solución accesible elegida por más de 30 millones de usuarios, es un socio que permite a los usuarios crecer y escalar en sus propios términos con planes altamente flexibles. Splashtop es miembro de la Asociación de Seguridad Inteligente de Microsoft (MISA), coordinándose con Microsoft en sus esfuerzos por ayudar a los clientes a resolver los desafíos cambiantes del panorama de TI actual. Visita www.splashtop.com y síguenos en LinkedIn para obtener más información.