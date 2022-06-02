Splashtop logra la validación de Zebra Technologies
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La validación de Splashtop Rugged & IoT Remote Support proporciona a los clientes compatibilidad con el Servicio de Inyección de Eventos de Control Remoto de Zebra
San José, Calif. - 8 de mayo de 2019 - Splashtop Inc. líder mundial en soluciones de acceso remoto y asistencia remota, ha anunciado hoy que ha completado con éxito el programa validado de Zebra Technologies para su producto Splashtop Rugged & IoT Remote Support. Como parte del programa de proveedores de software independientes (ISV) PartnerConnect de Zebra, el programa validado indica a los clientes y socios que Splashtop Rugged & IoT Remote Support ha sido probado con éxito, confirmando su rendimiento y funcionalidad con determinados dispositivos Zebra®.
Conclusiones clave
Splashtop Rugged & IoT Remote Support está optimizado para la compatibilidad con el servicio de inyección de eventos por control remoto de Zebra. Como resultado, los clientes pueden realizar soporte remoto para los dispositivos de Zebra y administrar ordenadores. Los usuarios tienen control total de la pantalla del dispositivo, lo que les permite inyectar eventos clave y táctiles en el sistema mientras solucionan los problemas de forma remota.
El Programa Validado de Zebra Technologies permite a los socios de canal elegibles probar la interoperabilidad de sus soluciones de software con determinados ordenadores portátiles, escáneres, impresoras y lectores RFID de Zebra para satisfacer las necesidades específicas de la aplicación del usuario, al tiempo que se reducen los riesgos y los plazos de implantación.
En estrecha colaboración con los equipos de ingeniería de Zebra, Splashtop ha probado con éxito la interoperabilidad de su soporte remoto IoT Rugged & con el ordenador táctil móvil TC52 de Zebra.
Mark Lee, CEO de Splashtop, cuenta: "Nos alegramos mucho de que nuestra aplicación Splashtop tenga la validación de Zebra. Con esta validación, Splashtop Rugged & IoT Remote Support es la solución ideal para las empresas que quieren implementar, administrar y dar soporte a dispositivos de Zebra, incluyendo aquellos que se ejecutan en el sistema operativo Android™".
Disponibilidad
La información de Splashtop Rugged & IoT Remote Support está disponible en la solución de soporte remoto para IoT. Las empresas que dan soporte a dispositivos Zebra pueden obtener más información y solicitar probar esta nueva solución haciendo clic en el botón Get Started de esa página web y rellenando el formulario de solicitud.
Acerca de Splashtop
Con sede en Silicon Valley, Splashtop Inc. ofrece la mejor relación calidad-precio y las mejores soluciones de colaboración y acceso remoto a ordenadores. Los servicios de escritorio remoto Splashtop permiten a las personas acceder a sus aplicaciones y datos desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar. Los servicios de asistencia remota de Splashtop permiten a TI y a los MSP dar asistencia a ordenadores, móviles, equipos industriales e Internet de las cosas (IoT). Las soluciones de soporte bajo demanda de Splashtop permiten a los equipos de soporte y asistencia acceder remotamente a ordenadores, así como a dispositivos iOS y Android, para ofrecer soporte. Los servicios de colaboración Splashtop, incluidos Mirroring360 y Aula, permiten compartir pantallas de forma eficaz, de uno a muchos, en todos los dispositivos. Más de 20 millones de usuarios disfrutan de los productos Splashtop. Más información en https://www.splashtop.com.
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