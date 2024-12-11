Splashtop alcanza la cuota de mercado número 1 en Japón en servicios de acceso remoto
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CUPERTINO, California, 11 de diciembre de 2024 – Splashtop, líder en soluciones remotas que simplifican el mundo del trabajo desde cualquier lugar, ocupa el puesto número 1 en cuota de mercado de servicios de acceso remoto en Japón según el informe Descripción general de la investigación de marketing relacionada con la comunicación 2024* del Instituto de Investigación de Fuji Chimera.
"Nos sentimos orgullosísimos de ser reconocidos como el principal proveedor de servicios de acceso remoto en Japón", afirmó Mark Lee, director ejecutivo y cofundador de Splashtop. "Nuestros clientes confían en que les ofreceremos un alto rendimiento sin sacrificar la comodidad ni la seguridad. A medida que crece la necesidad de ofrecer entornos de trabajo flexibles y aplicaciones de IoT en Japón, Splashtop seguirá prestando soluciones potentes que garanticen operaciones fluidas para trabajadores remotos y dispositivos críticos".
El informe calcula las tendencias del tamaño y la cuota de mercado basándose en entrevistas con empresas relacionadas con los mercados de equipos de telecomunicaciones y servicios de telecomunicaciones.
Tendencias del mercado de servicios de acceso remoto en Japón*
Según el informe, las ventas en el mercado de acceso remoto en el año fiscal 2023 fueron de 39,8 mil millones de yenes (26,3 millones de dólares estadounidenses) y se espera que aumenten un 2,8 % en el año fiscal 2024. Además, se espera que las ventas en el mercado de servicios de acceso remoto crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 1,9 % y alcancen los 45 500 millones de yenes (330,9 millones de dólares estadounidenses) para el año fiscal 2030. La investigación atribuye el crecimiento de la demanda de acceso remoto y gestión de dispositivos al establecimiento de iniciativas de trabajo flexible como medio para aliviar la escasez de mano de obra y al mayor uso de terminales digitales.
Splashtop ocupa el puesto número 1 en el mercado por ingresos y usuarios*
Entre los servicios de acceso remoto evaluados en el informe, Splashtop ocupó el primer lugar en ingresos en el año fiscal 2023 (y se proyecta que hará lo mismo en el año fiscal 2024), con una cuota de mercado del 15,1 %. La empresa también ocupó el primer lugar en participación de usuarios (ID), con un 11,5 % en el año fiscal 2023.
El crecimiento de Splashtop fue impulsado por el reemplazo de competidores y el cambio de la Infraestructura de Escritorio Virtual (VDI) por parte de grandes empresas. Las funciones de rendimiento diferenciadas de la empresa para ocupaciones creativas, incluida la transferencia de imágenes de alta velocidad, respaldaron el crecimiento dentro de la industria de los medios y el entretenimiento. Con el reciente lanzamiento del servicio de acceso remoto LGWAN en mayo de 2024, Splashtop vio una mayor demanda de los gobiernos locales.
Las soluciones de Splashtop para soporte remoto de dispositivos IoT han contribuido a su crecimiento dentro de diversos sectores que requieren mantenimiento remoto de equipos de fabricación especializados, señalización digital en instalaciones comerciales, dispositivos robustos en la industria del transporte y soporte remoto dentro de campos educativos.
Acerca de las soluciones de Splashtop
Las soluciones de acceso a escritorio remoto y soporte remoto de Splashtop son fáciles de probar, implementar y usar y ofrecen encriptación SSL/TLS y AES de 256 bits para trabajo remoto seguro. Las funciones de gestión como la baja latencia de hasta 240 fotogramas por segundo (entorno 5G), el inicio de sesión único (SSO) y la instalación por lotes en ordenadores mejoran la comodidad para TI y los empleados.
Acerca de Splashtop Co. Japón
Splashtop Co., Ltd., una subsidiaria de Japón, se fundó en 2012 para promover el trabajo remoto y el teletrabajo para empresas y particulares y para respaldar la ejecución de nuevas reformas en el estilo de trabajo. En Japón, Splashtop se utiliza en una amplia gama de industrias, como producción de vídeo, finanzas, fabricación, construcción, educación y atención médica, con clientes como Color Co., Ltd., Murata Manufacturing Co., Ltd., la Universidad de Tokio y Nissay Asset Management Co., Ltd. https://www.splashtop.co.jp/
Acerca de Splashtop
Splashtop es líder en soluciones que simplifican el mundo del trabajo en cualquier lugar. Sus soluciones para el trabajo híbrido y el soporte remoto de TI/MSP ofrecen una experiencia rápida, sencilla y segura. La tecnología patentada de alto rendimiento de Splashtop es capaz de lograr calidad 4K HD, compatibilidad con varios monitores y 60 fps con una latencia ultrabaja. Splashtop viene con funciones de seguridad avanzadas, amplia compatibilidad para dispositivos y un servicio al cliente superatento. Más de 30 millones de usuarios, 250 000 empresas, incluido el 85 % de las empresas Fortune 500, disfrutan de los productos Splashtop en todo el mundo. Splashtop.com
Informe de origen
Instituto de Investigación Fuji Chimera: Del informe de investigación de mercado "Descripción general de la investigación de marketing relacionada con la comunicación 2024" publicado en octubre de 2024 (https://www.fcr.co.jp/report/243q06.htm)