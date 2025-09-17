Splashtop logra la certificación ISO/IEC 27001:2022
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Aspectos destacados:
Certificación ISO/IEC 27001:2022 – Splashtop cumple con el estándar global más reciente y exigente para la gestión de seguridad de la información, superando los requisitos anteriores de 2013.
Controles de seguridad impulsados por las soluciones Splashtop – La implementación de controles de seguridad aprovecha Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM) para parcheo en tiempo real, Foxpass para seguridad Wi-Fi basada en certificados, Splashtop Secure Workspace (SASE/Zero Trust Network Access), y la plataforma de Acceso remoto.
Gestión mejorada de riesgos y amenazas – Demuestra controles avanzados para la confidencialidad, integridad y disponibilidad de datos en las operaciones globales de Splashtop.
Comprehensive Compliance Portfolio – Complementa RGPD, SOC 2, HIPAA, FERPA y PCI support, reforzando a Splashtop como un socio de confianza para un seguro Acceso remoto, soporte y gestión de TI.
CUPERTINO, Calif. – 18 de septiembre de 2025 – Splashtop, líder global en soluciones modernas de TI para la gestión y seguridad del trabajo híbrido, ha logrado la certificación ISO/IEC 27001 bajo las modernas y exigentes guías de 2022. La actualización de 2022 eleva el estándar al fortalecer los requisitos para la seguridad de los servicios en la nube, inteligencia de amenazas, privacidad de los datos desde el diseño, resiliencia operativa y gestión de riesgos de proveedores y terceros. Este hito subraya la inversión continua de Splashtop en proteger los datos de los clientes y avanzar en sus prácticas de gestión de seguridad de la información a nivel global.
Lograr esta certificación confirma que Splashtop mantiene un Sistema Integral de Gestión de Seguridad de la Información (ISMS) a través de personas, procesos y tecnología; se somete a auditorías independientes anuales; y continuamente fortalece los controles para adelantarse a las amenazas cibernéticas emergentes y riesgos empresariales.
Cumplimiento integral para Acceso remoto, Soporte remoto y Gestión autónoma de dispositivos
Además de Acceso remoto y Soporte remoto, Splashtop ahora ofrece Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM), una solución innovadora lanzada en 2025 que permite a los equipos de TI automatizar el mantenimiento, parcheo y monitoreo de dispositivos globales. AEM permite a las organizaciones identificar y remediar vulnerabilidades, hacer cumplir el cumplimiento y garantizar la continuidad del negocio mientras reduce la sobrecarga operativa. Con estas soluciones, Splashtop ofrece un entorno único y seguro para fuerzas de trabajo híbridas, protegido y validado dentro del alcance de la certificación ISO/IEC 27001:2022.
Durante la implementación de los controles de seguridad ISO/IEC 27001:2022, Splashtop confió en su propio portafolio para cumplir y superar los requisitos del estándar. Esto incluye Foxpass para seguridad Wi-Fi basada en certificados, Splashtop Autonomous Endpoint Management para parches y monitoreo en tiempo real, Splashtop Secure Workspace para SASE/Zero Trust Network Access, y las soluciones líderes en la industria de Acceso remoto de la empresa. Al usar sus propias tecnologías para lograr la certificación, Splashtop demuestra la fortaleza y madurez de su diseño de producto con enfoque en la seguridad.
Foxpass se une al marco de seguridad certificado
El ámbito incluye Foxpass by Splashtop; un servicio de autenticación RADIUS completamente gestionado y alojado en la nube que permite un acceso seguro y sin contraseña a Wi-Fi, VPNs e infraestructuras de red. Foxpass fue adquirido por Splashtop en 2023 para fortalecer la gestión de acceso y la autenticación basada en RADIUS para SMBs y Proveedores de Servicios Gestionados. Al integrar Foxpass en su Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (ISMS) certificado, Splashtop extiende la protección de nivel empresarial en todas sus soluciones, reforzando una base unificada y segura para clientes en todo el mundo.
“Lograr la certificación ISO 27001:2022 demuestra nuestro enfoque y compromiso en proteger los datos de los clientes y anticiparnos a las amenazas en evolución,” dijo Jerry Hsieh, Vicepresidente de Seguridad y Cumplimiento en Splashtop. “Extender esta certificación para incluir Foxpass destaca cómo estamos llevando cada parte de nuestro negocio bajo un marco seguro y en mejora continua que cumple con los estándares globales más exigentes.”
Compromiso con los Compradores Globales de TI y Seguridad
Las soluciones seguras de Splashtop para Acceso remoto, Soporte remoto, y Gestión autónoma de dispositivos son confiadas por profesionales de TI y seguridad en más de 200 países y regiones. Este portafolio ayuda a las organizaciones a proteger cada dispositivo, simplificar las operaciones de TI y mantener el cumplimiento con estándares globales. El marco de cumplimiento en expansión de la empresa, que incluye RGPD, SOC 2, HIPAA, FERPA y PCI, subraya su papel como un socio estratégico para empresas que demandan seguridad, confiabilidad y eficiencia operativa en entornos diversos y distribuidos.
Para más detalles sobre las soluciones certificadas de Splashtop y prácticas de seguridad de la información o para aprender cómo Splashtop puede apoyar tus requisitos de regulación y certificación, visita www.splashtop.com.
Acerca de Splashtop
Splashtop es el proveedor global mejor valorado de soluciones de trabajo remoto, soporte y gestión que simplifican la seguridad y el rendimiento en el mundo de trabajo desde cualquier lugar. Con el éxito del cliente como la prioridad número uno, la tecnología de Splashtop es fácil de implementar, usar y gestionar para pequeñas y medianas empresas y grandes organizaciones, ofreciendo características avanzadas de seguridad, alto rendimiento, amplio soporte de dispositivos y soporte al cliente 24/5. La solución accesible seleccionada por más de 30 millones de usuarios, Splashtop es un socio que permite a los usuarios crecer y escalar a su propio ritmo con planes altamente flexibles. Splashtop es un miembro de la Microsoft Intelligent Security Association (MISA), alineándose con Microsoft en sus esfuerzos por ayudar a los clientes a enfrentar los desafíos en constante evolución del panorama de TI actual. Visita splashtop.com y síguenos en LinkedIn para saber más.