Splashtop 2 ya está disponible para las tabletas Android - La aplicación Top Remote Desktop es más rápida, simple y segura
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Splashtop 2 – la próxima generación de software de escritorio remoto – está ahora disponible para tabletas Android junto con su infraestructura patentada "Bridging Cloud", grupos de alto rendimiento de servidores de retransmisión seguros de Internet que conectan a los usuarios con sus computadoras y dispositivos móviles en todo el mundo
7 de agosto de 2012 - San José, CA - Splashtop Inc., líder mundial en informática multidispositivo, ha anunciado hoy el lanzamiento de Splashtop 2 HD para tabletas Android, la próxima generación de su galardonado escritorio remoto. Para alcanzar un nuevo nivel de seguridad, fiabilidad y rendimiento mejorados en Splashtop 2, Splashtop ha construido una red global de servidores de retransmisión para formar una infraestructura de "Nube puente".
Hasta la fecha, Splashtop ha permitido a más de siete millones de usuarios de dispositivos móviles, desde tabletas a teléfonos inteligentes, acceder de forma remota a PCs Windows y Macs para ejecutar aplicaciones, ver y editar archivos, ver películas en HD y jugar a juegos de gráficos intensivos.
Ahora, por demanda popular, Splashtop ofrece Splashtop 2 HD para tabletas Android a partir de Android 3.1. Admite vídeo de alta definición ("HD") y está diseñado para dispositivos con una densidad de pantalla de 1280×800 en tamaños de siete o diez pulgadas.
Características de Splashtop 2 HD para tabletas Android:
Pellizcar y zoom (que es una nueva función introducida por primera vez en la versión HD)
Rendimiento optimizado aprovechando la aceleración de plataformas específicas de hardware
Nueva y sencilla interfaz de usuario
Wake-on-LAN (WoL)
Soporte 3G/4G e Internet con el Pack Acceso desde Cualquier Lugar
"En respuesta a la gran demanda de los fans de Splashtop, ofrecemos Splashtop 2 HD para los propietarios de tabletas Android", señaló Mark Lee, CEO y cofundador de Splashtop. "Con Splashtop 2 HD, ahora los usuarios pueden convertir sus tabletas Android en un escritorio remoto para acceder a los archivos de sus ordenadores, en cualquier momento y lugar".
"La seguridad y la privacidad ya no son sólo preocupaciones corporativas. La gente común como tú y yo también necesitamos estar seguros de que nuestros datos están siempre a salvo y seguros – cada archivo en cada dispositivo, en todas partes y todos los días. Splashtop 2 ofrece esa tranquilidad", señaló Mark Lee, CEO y co-fundador de Splashtop. "Más allá de la seguridad y la privacidad, Splashtop continúa haciendo de la facilidad de uso una prioridad. Y, por supuesto, nos enorgullecemos de estar a la vanguardia de la tecnología con nuestro rendimiento líder en la industria".
La aplicación Splashtop 2 HD está disponible en forma básica, lo que permite la conectividad entre dispositivos en un entorno de red de área local (LAN); además, un módulo llamado "Anywhere Access Pack", disponible por compra in-app, permitirá a los usuarios conectarse a sus dispositivos a través de la Internet.
Splashtop 2 HD tiene una interfaz fácil de usar y se ha optimizado para nuevas funciones de hardware, como resoluciones HD. Splashtop 2 HD admite hasta 30 fotogramas por segundo de streaming y latencia de menos de milisegundos, lo que proporciona una experiencia de video fluida y de juego con alta capacidad de respuesta.
Con Splashtop 2 HD, la única configuración necesaria para conectarse a las computadoras es un nombre de usuario y una contraseña. No es necesario configurar los routers o cortafuegos, o introducir manualmente las direcciones IP o los códigos de seguridad. Con la adición del Anywhere Access Pack, el mismo simple proceso permite a los usuarios conectarse a sus dispositivos de manera confiable desde cualquier lugar del mundo, a través de Internet.
Además, la aplicación cuenta con una tecnología de auto-optimización que se adapta a las condiciones de la red, lo que permite al usuario aprovechar al máximo el ancho de banda de una red 3G/4G o de una conexión a Internet. Además de proteger los datos del usuario mediante su tecnología patentada Bridging Cloud, Splashtop utiliza una tecnología de cifrado estándar de la industria para mantener un alto nivel de seguridad.
Se puede ver una presentación de diapositivas en https://www.slideshare.net/secret/f9BF53ATVIndA4 y un vídeo corto de Splashtop 2 HD para tabletas Android está disponible aquí:
Splashtop 2 HD puede descargarse para tabletas Android en https://play.google.com/store/apps/details?id=com.splashtop.remote.pad.v2 desde Google Play de forma gratuita durante un tiempo limitado, tras el cual tendrá un precio de lista de 9,99 USD. El Pack Acceso desde cualquier lugar puede adquirirse por 0,99 USD al mes o 9,99 USD al año.
Splashtop Streamer
Splashtop 2 HD requiere la descarga e instalación del software gratuito Splashtop Streamer en un PC con Windows o un Mac. Plataformas soportadas: Windows 7, Vista y XP (incluyendo Home Premium), Mac OS X 10.6+ (Snow Leopard o Lion es necesario para los usuarios de Mac). Se recomienda un ordenador con CPU de doble núcleo para obtener el mejor rendimiento. La compra de Splashtop 2 incluye una licencia para acceder a un máximo de 2 computadoras.
Acerca de Splashtop Inc.
Splashtop aspira a tocar la vida de las personas ofreciendo la mejor experiencia de escritorio remoto en su clase – puenteando tabletas, teléfonos, computadoras y televisores. La tecnología Splashtop permite a los consumidores y usuarios de negocios un acceso interactivo, seguro y de alto rendimiento a sus aplicaciones, contenidos multimedia y archivos favoritos en cualquier momento y lugar.
Los productos de Splashtop son las aplicaciones más vendidas en Apple App Store, Google Play, Amazon Appstore para Android, Nook Apps, BlackBerry App World, HP App Catalog, Lenovo App Shop y otros. Más de siete millones de personas han descargado los productos de Splashtop de las tiendas de aplicaciones, y más de 100 millones de dispositivos de HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel y otros socios han enviado con Splashtop.
La consumación de la tecnología de la información y la proliferación de los dispositivos móviles está llevando a las empresas a adoptar el Splashtop. El Splashtop Bridging Cloud garantiza una conectividad fiable, segura y de alto rendimiento a través de múltiples dispositivos, al tiempo que ofrece a la TI, a los integradores de sistemas y a los proveedores de servicios un control basado en políticas.
Splashtop ha ganado el prestigioso premio "Producto más innovador" de PC World, el premio "Lo mejor de lo nuevo" de Popular Science y el premio "Lo mejor del CES 2012" de LAPTOP Magazine. La empresa tiene su sede en San José y oficinas en Pekín, Hangzhou, Shanghai, Taipei y Tokio. Para más información, visita https://www.splashtop.com.
Contacto con los medios: Equipo de RRPP de Splashtop
Enlaces útiles:
Splashtop Home: https://www.splashtop.com
Splashtop Streamer: https://www.splashtop.com/streamer
Descargar Splashtop 2 HD: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.splashtop.remote.pad.v2