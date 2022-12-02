Lanzamiento de Splashtop 2 - La mejor aplicación de escritorio remoto es más rápida, simple y segura
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Splashtop presenta su próxima generación de software de escritorio remoto, Splashtop 2 – Escritorio Remoto ("Splashtop 2"), junto con el despliegue de su infraestructura patentada "Bridging Cloud", que consiste en grupos de alto rendimiento de servidores de retransmisión seguros de Internet que conectan a los usuarios con sus computadoras y dispositivos móviles en todo el mundo
27 de junio de 2012 - San José, CA - Splashtop Inc., líder mundial en informática multidispositivo, ha anunciado hoy el lanzamiento de la versión para iPad de Splashtop 2 - Escritorio remoto ("Splashtop 2"), la próxima generación de su galardonado escritorio remoto. Para respaldar este lanzamiento del producto, Splashtop ha construido una red mundial de servidores de retransmisión para formar una infraestructura de "Nube de Puentes" que permite a los usuarios de Splashtop 2 conectarse a sus ordenadores remotos de forma segura, y beneficiarse de un rendimiento de red altamente optimizado.
Hasta la fecha, Splashtop ha permitido a más de siete millones de usuarios de dispositivos móviles, desde tabletas a teléfonos inteligentes, acceder remotamente a sus PCs Windows y Macs, permitiéndoles ejecutar aplicaciones a distancia, ver y editar archivos, ver películas en alta definición y jugar a juegos de gráficos intensivos.
"La seguridad y la privacidad ya no son sólo preocupaciones corporativas. La gente común como tú y yo también necesitamos estar seguros de que nuestros datos están siempre a salvo y seguros – cada archivo en cada dispositivo, en todas partes y todos los días. Splashtop 2 ofrece esa tranquilidad", señaló Mark Lee, CEO y co-fundador de Splashtop. "Más allá de la seguridad y la privacidad, Splashtop continúa haciendo de la facilidad de uso una prioridad. Y, por supuesto, nos enorgullecemos de estar a la vanguardia de la tecnología con nuestro rendimiento líder en la industria".
La aplicación Splashtop 2 estará disponible en su forma básica, que permite la conectividad entre dispositivos en un entorno de red de área local (LAN); además, un módulo llamado "Anywhere Access Pack," disponible mediante compra en la aplicación, permitirá a los usuarios conectarse a sus dispositivos a través de Internet.
La aplicación tiene una interfaz rediseñada fácil de usar y se ha optimizado para las nuevas características de hardware, como la pantalla Retina de Apple. La versión para iPad admite hasta 30 fotogramas por segundo de transmisión y una latencia inferior a 30 milisegundos, lo que proporciona un vídeo fluido y una experiencia de juego ágil.
Con Splashtop 2, la única configuración necesaria para conectarse a los ordenadores es un nombre de usuario y una contraseña. No es necesario configurar routers o cortafuegos, ni introducir manualmente direcciones IP o códigos de seguridad. Con la incorporación de Anywhere Access Pack, el mismo proceso sencillo permite a los usuarios conectarse a sus dispositivos de forma fiable desde cualquier lugar del mundo, a través de Internet.
Además, la aplicación cuenta con una tecnología de auto-optimización que se adapta a las condiciones de la red, lo que permite al usuario aprovechar al máximo el ancho de banda de una red 3G o una conexión a Internet. Además de proteger los datos del usuario mediante su tecnología patentada Bridging Cloud, Splashtop utiliza una tecnología de cifrado estándar de la industria para mantener un alto nivel de seguridad.
Hay disponible un breve vídeo de Splashtop 2 y se puede ver una presentación de diapositivas en https://www.slideshare.net/secret/f9BF53ATVIndA4
Splashtop 2 se puede descargar para iPad en https://itunes.apple.com/us/app/id382509315 desde iTunes App Store. El precio inicial es de 9,99 $, pero la aplicación estará disponible por un tiempo limitado a un precio promocional de 1,99 $. El Anywhere Access Pack se puede comprar por 0,99 $ al mes o 9,99 $ al año. Los usuarios existentes de Splashtop Remote Desktop para iPad recibirán una actualización gratuita tanto a la versión básica como a Anywhere Access Pack.
Splashtop Streamer
Splashtop 2 requiere la descarga e instalación del software gratuito Splashtop Streamer en un PC con Windows o un Mac. Plataformas soportadas: Windows 7, Vista y XP (incluyendo Home Premium), Mac OS X 10.6+ (Snow Leopard o Lion es necesario para los usuarios de Mac). Se recomienda un ordenador con CPU de doble núcleo para obtener el mejor rendimiento. La compra de Splashtop 2 incluye una licencia para acceder a un máximo de 2 computadoras.
Acerca de Splashtop Inc.
Splashtop aspira a tocar la vida de las personas ofreciendo la mejor experiencia de escritorio remoto en su clase – puenteando tabletas, teléfonos, computadoras y televisores. La tecnología Splashtop permite a los consumidores y usuarios de negocios un acceso interactivo, seguro y de alto rendimiento a sus aplicaciones, contenidos multimedia y archivos favoritos en cualquier momento y lugar.
Los productos de Splashtop son las aplicaciones más vendidas en Apple App Store, Google Play, Amazon Appstore para Android, Nook Apps, BlackBerry App World, HP App Catalog, Lenovo App Shop y otros. Más de siete millones de personas han descargado los productos de Splashtop de las tiendas de aplicaciones, y más de 100 millones de dispositivos de HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel y otros socios han enviado con Splashtop.
La consumación de la tecnología de la información y la proliferación de los dispositivos móviles está llevando a las empresas a adoptar el Splashtop. El Splashtop Bridging Cloud garantiza una conectividad fiable, segura y de alto rendimiento a través de múltiples dispositivos, al tiempo que ofrece a la TI, a los integradores de sistemas y a los proveedores de servicios un control basado en políticas.
Splashtop ha ganado el prestigioso premio "Producto más innovador" de PC World, el premio "Lo mejor de lo nuevo" de Popular Science y el premio "Lo mejor de 2012 CES" de la revista LAPTOP. La empresa tiene su sede en San José y oficinas en Pekín, Hangzhou, Shanghai, Taipei y Tokio. Para obtener más información, visite https://www.splashtop.com.
Contacto con los medios: Equipo de RRPP de Splashtop
Enlaces útiles:
Splashtop Home: https://www.splashtop.com
Splashtop Streamer: https://www.splashtop.com/streamer
Descargar Splashtop 2: https://itunes.apple.com/us/app/id382509315