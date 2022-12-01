Splashtop 2.0 recibe el premio "Best of 2010 CES" de la revista LAPTOP
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La tecnología Instant-On de segunda generación de DeviceVM reconocida como mejor software de la Feria de Electrónica de Consumo 2010
San José, CA - 11 de enero de 2010 - DeviceVM, líder mundial en informática instantánea, ha anunciado que su plataforma de software instantáneo Splashtop™ 2.0 ha sido galardonada con el premio "Best of 2010 CES" por la revista LAPTOP Magazine, y reconocida como el Mejor Software o Servicio de la Feria de Electrónica de Consumo 2010. El premio valida la creciente importancia de la tecnología instantánea y refuerza la posición de Splashtop como líder del mercado, con software implantado en más de 400 productos en todo el mundo.
Splashtop 2.0 se presentó el 7 de enero de 2010 en el nuevo netbook táctil Lenovo Ideapad™ S10-3t, y también ha sido demostrado por LG en los netbooks LG X200 y X300 en CES 2010. El producto de segunda generación se basa en la versión clásica ampliamente disponible del entorno de conexión instantánea Splashtop, y añade una base de aplicaciones rediseñada, capacidades de personalización para el usuario final, elegantes temas adaptados a los dispositivos, soporte para interfaces táctiles y muchas otras mejoras.
"Nos sentimos honrados de ser reconocidos por la revista LAPTOP como el mejor software para dispositivos móviles", ha comentado Mark Lee, cofundador y CEO de DeviceVM. "Con más de 30 millones de copias de Splashtop ya en el mercado, hemos aprendido mucho sobre la evolución de la informática móvil y la demanda de los consumidores de personalización y acceso instantáneo a sus aplicaciones favoritas". Estamos comprometidos con la innovación continua y con dar a los usuarios de ordenadores la experiencia informática instantánea más personal, intuitiva y segura posible".
El equipo de editores y escritores de la revista LAPTOP informó diariamente desde el mayor evento de tecnología de consumo del año, recogiendo los productos más populares en exhibición con entradas de blog, fotos y videos. De ellos, LAPTOP ha seleccionado 16 ganadores para sus premios CES a lo mejor del 2010. Los ganadores son dispositivos, tecnologías o aplicaciones innovadoras que redefinan sus categorías gracias a avances significativos en el diseño o el rendimiento, a la vez que mejoran la experiencia del usuario.
Acerca de Splashtop
Splashtop es la galardonada plataforma instantánea que mejora la experiencia informática personal. Splashtop permite a los usuarios buscar y navegar por la Web, acceder al correo electrónico y chatear con amigos segundos después de encender el PC. Splashtop está disponible actualmente en más de 30 millones de PC de 400 modelos de netbooks, portátiles, placas base y ordenadores de sobremesa de los principales fabricantes, como Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG y Sony. Desde su debut en octubre de 2007, Splashtop ha recibido numerosos galardones, entre ellos el prestigioso premio "Producto más innovador" de PC World, el premio "Lo mejor de lo nuevo" de Popular Science y el premio "Lo mejor del CES 2010" de Laptop Magazine. Para más información, visita https://www.splashtop.com
Acerca de DeviceVM
DeviceVM, Inc. es una empresa privada de software, seleccionada por Dow Jones como una de las 50 mejores empresas a seguir. Con su producto Splashtop de encendido instantáneo, DeviceVM está mejorando la experiencia cotidiana de los usuarios de ordenadores. Fundada en 2006, DeviceVM tiene su sede en Silicon Valley y oficinas en Pekín, Hangzhou, Shanghai y Taipei.
Enlaces útiles:
Más sobre Splashtop: https://www.splashtop.com
Lo mejor del CES 2010 de LAPTOP Magazine: https://www.laptopmag.com/review/laptops/best-of-ces-2010.aspx?pid=13
Contacto para los medios de comunicación: Equipo de Relaciones Públicas de Splashtop