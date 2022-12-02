La nueva aplicación de pizarra Splashtop convierte las tabletas y portátiles de Windows 8 en una pizarra interactiva
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La aplicación Pizarra líder del mercado ya está disponible para tabletas y portátiles Windows 8. Ahora los educadores pueden controlar su PC o Mac y luego anotar sobre el contenido a una fracción del coste de las caras pizarras interactivas
29 de abril de 2014 - Redmond, WA y San José, CA - Splashtop, Inc, líder mundial en informática y colaboración entre dispositivos, y con más de un millón de educadores que utilizan productos Splashtop, anuncia la disponibilidad de la aplicación más reciente para educadores, Splashtop Whiteboard para tabletas y portátiles Windows 8.
Splashtop Whiteboard se creó sobre Splashtop Remote Desktop, la innovadora aplicación de acceso remoto de la empresa y una de las aplicaciones de pago para iPad con más tiempo en el App Store de Apple. La última oferta permite a profesores y alumnos convertir su tableta Windows 8 en una pizarra interactiva. Al conectarse al ordenador del aula a través de Wi-Fi, pueden ver contenido de vídeo con audio totalmente sincronizado, controlar sus aplicaciones favoritas y anotar el contenido de la lección, todo ello desde su tableta Windows 8. Ahora los profesores pueden interactuar con los alumnos en sus pupitres o desde las cuatro esquinas del aula.
"Estamos encantados de apoyar el aprendizaje de los estudiantes con el compromiso de Splashtop de basarse en la plataforma tecnológica de Microsoft", dijo Anthony Salcito, Vicepresidente de Educación WW de Microsoft Corp. "Splashtop es un socio importante y apoya nuestro enfoque de tener un impacto positivo en el aprendizaje de los estudiantes, y nuestra visión educativa de aprendizaje en cualquier momento y lugar para todos."
"La tableta de Windows 8 se está convirtiendo en una poderosa herramienta educativa, que aumenta las pizarras interactivas existentes de compañías como Promethean y Smart Technologies", dijo Mark Lee, CEO y co-fundador de Splashtop. "Ahora las escuelas pueden dar un paso más para completar sus iniciativas 1:1 usando las últimas tabletas de Windows 8".
La tableta de Windows 8 como una Pizarra Interactiva
Usando Splashtop Whiteboard, los profesores pueden:
Estar en Control
Control total sobre aplicaciones de PC o Mac, como Microsoft Office, PowerPoint o Apple Keynote desde una tableta Windows 8
Enseñar desde los cuatro rincones del aula – interactuar con los estudiantes de forma individual o como clase mediante un control 1:1 a través de las tabletas de los estudiantes.
Anotar Sobre Cualquier Cosa
Utiliza gestos para dibujar y resaltar con rotuladores de distintos colores y tamaños, resaltadores, formas y herramientas de texto sobre contenido existente o fondos en blanco, rayados o grafiados.
Haz capturas de pantalla y guárdalas en la galería para utilizarlas más tarde, o envíalas por correo electrónico a alumnos, padres o compañeros
Aumentar el Compromiso de la Clase
Utiliza el foco & herramientas de sombreado de pantalla para centrar la atención
Importar y compartir hojas de trabajo de clase – no hay necesidad de usar una cámara de documentos
Graba la sesión como un vídeo para reproducirla más tarde
La nueva aplicación Splashtop Whiteboard para tabletas y portátiles con Windows 8 está disponible en la tienda de Windows. Para celebrar el lanzamiento, ofrecemos la aplicación a un precio de lanzamiento de 9,99 $ (antes 19,99 $) para cada usuario. Un vídeo de Splashtop Whiteboard para Windows 8 está disponible:
Ve cómo Splashtop Whiteboard puede transformar tu aula: www.splashtop.com/whiteboard
Conoce la suite completa de productos Splashtop Education: www.splashtop.com/education
Acerca de Splashtop
Splashtop Inc. ofrece la mejor experiencia de productividad y colaboración entre pantallas, uniendo teléfonos inteligentes, tabletas, ordenadores, televisores y la nube. Los servicios de escritorio remoto Splashtop permiten a las personas acceder y controlar sus aplicaciones, archivos y datos favoritos a través de sus dispositivos móviles. Más de 16 millones de personas han descargado productos Splashtop de las tiendas de aplicaciones, y socios fabricantes como HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel y otros han distribuido Splashtop en más de 100 millones de dispositivos.
Esta solución de escritorio remoto y acceso a aplicaciones de alto rendimiento es una forma más rápida, sencilla y rentable de solucionar los problemas de compatibilidad con VPN móviles y RDP sobre WAN. Splashtop ha ganado el prestigioso premio al "Producto más innovador" de PC World, el premio "Lo mejor de lo nuevo" de Popular Science, el premio "Lo mejor del CES 2012" de LAPTOP Magazine, y es finalista del Red Herring 100 North America 2013. Splashtop se distribuye a través de socios MDM / MAM y revendedores adicionales. La empresa tiene su sede en San José, California, y oficinas internacionales en China, Japón y Taiwán. Para más información, visita https://www.splashtop.com
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