La Fundación Linux nombra director de operaciones en China
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Cliff Miller, veterano de Linux, aporta su experiencia en el mercado de Asia-Pacífico para tender un puente entre la comunidad y la industria en China
SAN FRANCISCO - 11 de mayo de 2010 - La Fundación Linux (FL), la organización sin ánimo de lucro dedicada a acelerar el crecimiento de Linux, ha anunciado hoy que ha nombrado a Cliff Miller nuevo Director de Operaciones en China. Miller trabajará con empresas y miembros de la comunidad del país para ayudar a impulsar iniciativas estratégicas como MeeGo y facilitar la colaboración con eventos exclusivos, talleres de formación y grupos de trabajo técnicos.
"China representa una parte importante de la comunidad Linux", dijo Jim Zemlin, director ejecutivo de la Fundación Linux. “Las compañías chinas y los desarrolladores de Linux están ayudando a construir algunas de las tecnologías más innovadoras del mañana y están ejecutando Linux en empresas de todo el país. Cliff ayudará a reunir a las partes interesadas de Linux en China para acelerar el trabajo con Linux".
Un estudio reciente de Springboard Research y Spiceworks desveló que la adopción de servidores Linux entre las pequeñas y medianas empresas (PYMES) es un 25% más alta en la región de Asia y el Pacífico y crece más rápidamente que el promedio mundial. Miller ayudará a aprovechar este impulso y a reunir a las partes interesadas para hacer avanzar la plataforma en China.
"En poco tiempo, habrá más de mil millones de personas en China conectándose entre sí a través de teléfonos móviles, ordenadores y otros dispositivos", dijo Cliff Miller, director de China para la Fundación Linux. “¿Y qué mejor manera de hacer su experiencia rápida, fiable y divertida que usar Linux? Estoy deseando habilitar un uso más amplio de Linux promoviendo el dar-y-recibir entre los desarrolladores, empresas y consumidores chinos".
Miller co-fundó TurboLinux en 1992, llevando el Linux comercial a Japón y China en la década de los 90. También fue cofundador de Mountain View Data en 2000, que proporcionó software de almacenamiento de datos basado en Linux y software de aprovisionamiento de servidores a la empresa. Ha sido director de Linux Internacional y es el autor de "The Linux Revolution" (Softbank Publishing 1999). Miller negoció algunos de los primeros acuerdos comerciales conjuntos de Linux de la industria con Dell, HP, IBM, NEC, Panasonic, Oracle y Sybase, entre otros. Actualmente, Miller también trabaja como director de estrategia en DeviceVM.
Acerca de la Fundación Linux
La Fundación Linux es un consorcio sin ánimo de lucro dedicado a fomentar el crecimiento de Linux. Fundada en 2007, la Fundación Linux patrocina el trabajo del creador de Linux, Linus Torvalds, y es apoyada por las principales empresas de Linux y de código abierto, y por desarrolladores de todo el mundo. La Fundación Linux promueve, protege y estandariza Linux, proporcionando recursos y servicios que incluyen eventos exclusivos y colaboración en línea, incluyendo LinuxCon y Linux.com. Para obtener más información, visite el sitio web de la Fundación.
Marcas registradas: La Fundación Linux y la Base Estándar para Linux (LSB) son marcas registradas de la Fundación Linux. Linux es una marca registrada de Linus Torvalds. Las marcas y logotipos de terceros son propiedad de sus respectivos titulares.