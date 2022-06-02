El mayor operador de telefonía móvil de Japón NTT DOCOMO revende más de 10.000 licencias de Splashtop Business
Este contenido se tradujo automáticamente usando IA solo como referencia. En caso de cualquier discrepancia o ambigüedad, la versión original en inglés prevalecerá como fuente autorizada.
Splashtop Business, una solución de acceso remoto, es una de las aplicaciones más vendidas de NTT DOCOMO desde que NTT DOCOMO se asoció con Splashtop hace cuatro años.
San José, California, 15 de mayo de 2018
Splashtop Inc. ha anunciado hoy que NTT DOCOMO, Inc. (Sede: Chiyoda, Tokio, Japón), el mayor proveedor de telefonía móvil de Japón, ha vendido recientemente más de 10 000 suscripciones a Splashtop Business. NTT DOCOMO se asoció con Splashtop en 2014 para incluir la aplicación de acceso remoto en su línea de aplicaciones empresariales.
NTT DOCOMO es el mayor operador de telefonía móvil de Japón, con más de 75 millones de abonados. Además de proporcionar soluciones de telecomunicaciones e Internet a usuarios particulares y empresas, NTT DOCOMO también ofrece muchas soluciones y aplicaciones empresariales, como la difusión de mensajes de texto, el almacenamiento e intercambio de archivos y las conferencias web. En 2014, NTT DOCOMO se asoció con Splashtop para llevar la galardonada solución de acceso remoto de Splashtop a los clientes de NTT DOCOMO. Desde que la aplicación Splashtop Business se puso a disposición de los clientes a través de NTT DOCOMO, se han vendido más de 10 000 licencias y se ha convertido en una de las aplicaciones empresariales más vendidas de NTT DOCOMO.
Splashtop Business es una solución de acceso remoto de alto rendimiento que permite a los usuarios acceder a sus ordenadores desde cualquier lugar, en cualquier momento y desde cualquier dispositivo. Splashtop fue elegido por NTT DOCOMO para proporcionar una aplicación de acceso remoto debido a su motor fiable, seguro y rápido que proporciona sesiones HD en tiempo real. Splashtop también cuenta con una infraestructura global fiable y fácilmente escalable, razón por la cual las operadoras de telefonía móvil de todo el mundo prefieren Splashtop a la hora de elegir una solución de acceso remoto.Al incluir Splashtop Business en su lista de productos y servicios, NTT DOCOMO ha aportado el mejor acceso a escritorio remoto de su clase a su amplia base de clientes en Japón.
Desde que la aplicación Splashtop Business se puso a disposición del público a través de NTT DOCOMO, se han vendido más de 10 000 licencias y se ha convertido en una de las aplicaciones empresariales más vendidas de NTT DOCOMO.
Este contenido se tradujo automáticamente usando IA solo como referencia. En caso de cualquier discrepancia o ambigüedad, la versión original en inglés prevalecerá como fuente autorizada.
Acerca de Splashtop
Splashtop Inc. ofrece la mejor experiencia de productividad, asistencia y colaboración entre pantallas. Los servicios de escritorio remoto Splashtop permiten a las personas acceder a sus aplicaciones y datos desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar. Los servicios de asistencia remota de Splashtop permiten a TI y a los MSP dar asistencia a ordenadores, móviles, equipos industriales e Internet de las cosas (IoT). Los servicios de colaboración Splashtop, incluidos Mirroring360 y Aula, permiten compartir pantallas de forma eficaz, de uno a muchos, en todos los dispositivos. En la actualidad, más de 25 millones de usuarios disfrutan de los productos Splashtop, y socios fabricantes como Acer, ASUS, Dell, Epson, HP, InFocus, Intel, Lenovo, LG, Panasonic, Promethean, Sharp y Toshiba, entre otros, han incluido Splashtop en más de 100 millones de dispositivos. Más información en https://www.splashtop.com.