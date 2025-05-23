Foxpass Cloud RADIUS, PKI y LDAP se expanden a una infraestructura con sede en la UE con cumplimiento RGPD integrado
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Al cumplirse dos años de la adquisición de Foxpass, Splashtop anuncia la ampliación de sus servicios en la UE, lo que refuerza el crecimiento y potencia la soberanía local de sus clientes
CUPERTINO, California, 25 de marzo de 2025 – Splashtop anunció hoy la expansión de nuevos servicios con sede en la UE para su solución Foxpass Cloud RADIUS, PKI y LDAP, fortaleciendo la soberanía y el rendimiento de los datos para los clientes europeos. Foxpass cumple con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y ha ido un paso más allá para garantizar que todos los datos de los usuarios y los registros listos para auditoría permanezcan dentro de la Unión Europea, ajustándose así aún más a las preferencias de los clientes en cuanto a la residencia de datos.
Foxpass Cloud RADIUS funciona en conjunto con Microsoft Intune cloud PKI e Intune MDM para ofrecer una solución nativa de la cloud sólida para la autenticación basada en certificados. Intune Cloud PKI actúa como su autoridad de certificación, emitiendo y gestionando certificados digitales para dispositivos y usuarios, sin necesidad de PKI local. Intune MDM interviene para implementar estos certificados de forma segura en los dispositivos inscritos (Windows, MacOS, iOS, Android) mediante perfiles como SCEP o configuraciones de certificados confiables. Luego, Foxpass Cloud RADIUS asume el papel de guardián de la autenticación, verificando dichos certificados contra tu infraestructura de Wi-Fi o VPN en tiempo real. Juntos, optimizan el acceso seguro: Intune maneja el ciclo de vida y la distribución de los certificados, mientras que Foxpass garantiza que solo se conecten dispositivos fiables con certificados, lo que es perfecto para una configuración sin contraseña y de Zero Trust.
"Nos involucramos continuamente con nuestros clientes para comprender sus necesidades cambiantes", afirmó Mark Lee, director ejecutivo y cofundador de Splashtop. "La expansión de nuestros servicios Foxpass en la UE es un resultado directo de estas conversaciones. Seguiremos trabajando juntos para ofrecer soluciones seguras, fiables y compatibles adaptadas a las necesidades de los mercados europeos y mundiales".
Aren Sandersen, vicepresidente de productos e ingeniería de Foxpass, agregó: "Mantener un alto rendimiento y la soberanía de los datos es fundamental para nuestros clientes europeos. Al implementar estos servicios cerca, garantizamos que nuestros clientes se beneficien de una menor latencia y una mayor seguridad, al tiempo que simplificamos sus obligaciones regulatorias y de cumplimiento".
Las soluciones Foxpass Cloud RADIUS, PKI y LDAP generalmente están disponibles a través de la sede europea de Splashtop en Ámsterdam, Países Bajos, administrada por el vicepresidente regional, Alexander Draaijer. Splashtop adquirió Foxpass en marzo de 2023, lo que marcó un paso significativo en la expansión de su cartera de seguridad. Desde su adquisición, Splashtop ha incrementado los negocios nuevos para Foxpass en un 62 %, y con esta última inversión consolida su compromiso de servir a los clientes europeos con servicios localizados.
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Acerca de Foxpass de Splashtop Foxpass de Splashtop ofrece soluciones de gestión de acceso e identidad basadas en la cloud diseñadas para mejorar la seguridad de la red y simplificar los procesos de autenticación para empresas e instituciones educativas. Con especial hincapié en la seguridad, el cumplimiento y el rendimiento, Foxpass ofrece soluciones de nivel empresarial que ayudan a las organizaciones a proteger sus redes mientras mantienen un control total sobre los datos de autenticación.
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