Expandiéndose a los dispositivos de próxima generación, DeviceVM presenta el Splashtop MeeGo Remix
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Con Splashtop MeeGo Remix, DeviceVM se dirige a tabletas portátiles, teléfonos inteligentes, televisores conectados a la web y sistemas de infoentretenimiento a bordo de vehículos.
Computex, Taipei, Taiwán - 1 de junio de 2010 - Hoy, DeviceVM, líder mundial en informática instantánea, ha anunciado sus planes para ofrecer Splashtop™ MeeGo Remix, una versión mejorada de la galardonada plataforma de software instantáneo Splashtop, que ya está disponible en millones de dispositivos de todo el mundo. La nueva oferta se basa en la plataforma MeeGo v1.0, que combina los proyectos de código abierto Moblin™ de Intel y Maemo de Nokia en un sistema operativo común basado en Linux y alojado por la Fundación Linux.
Splashtop MeeGo Remix ofrece los mismos beneficios fundamentales que han hecho de Splashtop la plataforma de activación instantánea más popular del mundo entre los principales fabricantes de PC y los usuarios finales por igual: arranque en cuestión de segundos, interfaz altamente personalizable y modelo de seguridad robusto. Además del acceso instantáneo a las aplicaciones nativas precargadas y el acceso con un solo clic a las aplicaciones web más populares, ahora se pueden desarrollar aplicaciones de terceros para Splashtop. Esto no sólo es bueno para los desarrolladores, sino que también lo es para los usuarios finales.
Splashtop MeeGo Remix ampliará el éxito de mercado de Splashtop más allá de los netbooks y portátiles de los principales fabricantes de PC, como Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, LG, Sony y otros, a los próximos dispositivos que no son PC, como smartphones, televisores y dispositivos de infoentretenimiento para vehículos, que se espera que estén disponibles a finales de 2010.
"Nos encanta que DeviceVM haya adoptado la plataforma MeeGo y creemos que Splashtop MeeGo Remix acelerará el crecimiento de un ecosistema de desarrolladores de aplicaciones para MeeGo", dijo Jim Zemlin, director ejecutivo de la Fundación Linux. "Con su amplia base de clientes OEM, DeviceVM está bien posicionado para ayudar a crear entusiasmo por esta nueva plataforma. Trabajando de cerca con DeviceVM, apuntamos a avanzar en la adopción de Linux a través de cientos de millones de nuevos dispositivos en los años venideros".
Mark Lee, CEO y cofundador de DeviceVM, explica: "Desde el lanzamiento de Splashtop en 2007, hemos recibido miles de solicitudes de desarrolladores de aplicaciones y contenidos para proporcionar un kit de desarrollo de software [SDK]. Al adoptar una plataforma MeeGo abierta y coherente y trabajar estrechamente con la Fundación Linux en los proyectos upstream, estamos abriendo nuestro emblemático entorno instantáneo Splashtop para ejecutar las excelentes aplicaciones de terceros que nuestros clientes quieren".
"La plataforma de software MeeGo está diseñada para reducir el tiempo de comercialización y la complejidad para los fabricantes de equipos originales que se dirigen a múltiples segmentos de dispositivos", dijo Doug Fisher, vicepresidente del Grupo de Software y Servicios y director general de la División de Software de Sistemas de Intel Corporation. "Con productos innovadores como Splashtop MeeGo Remix de DeviceVM, ahora disponible para los dispositivos basados en el procesador Intel® Atom™, los consumidores pueden esperar un acceso rápido a sus actividades en línea favoritas".
DeviceVM va a mostrar el funcionamiento Splashtop MeeGo Remix en varios dispositivos en Computex 2010. Splashtop MeeGo Remix también está disponible para su evaluación por parte de los socios de PC OEM hoy. Se espera que los nuevos productos que incluyen Splashtop MeeGo Remix se envíen en el cuarto trimestre de 2010.
Acerca de Splashtop
Splashtop es la galardonada plataforma instantánea que mejora la experiencia informática personal. Splashtop permite a los usuarios buscar y navegar por la Web, acceder al correo electrónico y chatear con amigos segundos después de encender el PC. Splashtop está disponible actualmente en más de 30 millones de PC de 400 modelos de netbooks, portátiles, placas base y ordenadores de sobremesa de los principales fabricantes, como Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG y Sony. Desde su debut en octubre de 2007, Splashtop ha recibido numerosos galardones, entre ellos el prestigioso premio "Producto más innovador" de PC World, el premio "Lo mejor de lo nuevo" de Popular Science y el premio "Lo mejor del CES 2010" de Laptop Magazine. Para más información, visita https://www.splashtop.com
Acerca de DeviceVM
DeviceVM, Inc. es una compañía de software privada, seleccionada por Dow Jones como una de las 50 mejores compañías para vigilar. Con su producto Splashtop de encendido instantáneo, DeviceVM está mejorando la experiencia diaria de los usuarios de computadoras. Fundada en 2006, DeviceVM tiene su sede en Silicon Valley con oficinas en Beijing, Hangzhou, Shanghai y Taipei.
Acerca del Proyecto MeeGo
El proyecto MeeGo combina los proyectos Moblin™ de Intel y Maemo de Nokia en una plataforma de software de código abierto basada en Linux para la próxima generación de dispositivos informáticos. La plataforma de software MeeGo está diseñada para brindar a los desarrolladores la gama más amplia de segmentos de dispositivos a los que apuntar para sus aplicaciones, incluidos netbooks y computadoras de escritorio de nivel de entrada, dispositivos portátiles de computación y comunicaciones, dispositivos de infoentretenimiento en vehículos, televisores conectados, teléfonos multimedia y más, todos utilizando un conjunto uniforme de API basadas en Qt. Para los consumidores, MeeGo ofrecerá experiencias de aplicaciones innovadoras que pueden llevarse de un dispositivo a otro. El proyecto MeeGo está patrocinado por la Fundación Linux.
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