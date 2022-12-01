DeviceVM demanda a Phoenix Technologies por violación de patente
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SAN JOSÉ, CA - 9 de enero de 2010 - DeviceVM, una empresa privada de software que ofrece Splashtop™, una galardonada plataforma de software instantáneo, ha anunciado hoy que ha presentado una demanda por infracción de patente contra Phoenix Technologies Ltd. (Nasdaq: PTEC) ante el Tribunal de Distrito del Norte de California. (Nasdaq: PTEC) ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California. La reclamación de patente se basa en la determinación de DeviceVM de que el producto HyperSpace™ de Phoenix infringe una patente propiedad de DeviceVM sobre un "Mecanismo para invocar intuitivamente uno o más programas auxiliares durante el proceso de arranque de un ordenador". DeviceVM solicita, entre otras compensaciones, daños y perjuicios por la infracción de Phoenix y una orden judicial que prohíba a Phoenix fabricar, utilizar, ofrecer para la venta, conceder licencias y/o vender productos Hyperspace™.
"Dedicamos mucho esfuerzo a innovar para nuestros clientes, y Splashtop tiene una tecnología y una propiedad intelectual sustanciales detrás", dijo Mark Lee, cofundador y director general de DeviceVM. "Protegeremos rigurosamente nuestra propiedad intelectual del uso indebido por parte de terceros".
La reclamación de la patente de DeviceVM complementa las reclamaciones que DeviceVM presentó el mes pasado contra Phoenix por competencia desleal, publicidad falsa y violaciones de la Ley Lanham en relación con los productos HyperSpace™ de Phoenix. En esas reclamaciones se alega que, mientras se enfrentaba a pérdidas financieras cada vez mayores debidas a la falta de clientes y al atraso con respecto a su competencia en el mercado, Phoenix se embarcó en una campaña para ofrecer información engañosa a los medios de comunicación, los fabricantes de ordenadores y los inversores en relación con la escasa adopción de HyperSpace™ en la industria de los ordenadores personales. La reivindicación de la patente de DeviceVM refuerza sus reivindicaciones anteriores y proporciona una base separada y adicional para que DeviceVM obtenga una compensación contra Phoenix en la demanda.
Acerca de Splashtop
Splashtop es la galardonada plataforma instantánea que mejora la experiencia informática personal. Splashtop permite a los usuarios buscar y navegar por la Web, acceder al correo electrónico y chatear con amigos segundos después de encender el PC. Splashtop está disponible actualmente en más de 30 millones de PC de 400 modelos de netbooks, portátiles, placas base y ordenadores de sobremesa de los principales fabricantes, como Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG y Sony. Desde su debut en octubre de 2007, Splashtop ha recibido numerosos galardones, entre ellos el prestigioso premio "Producto más innovador" de PC World, el premio "Lo mejor de lo nuevo" de Popular Science y el premio "Lo mejor del CES 2010" de Laptop Magazine. Para más información, visita https://www.splashtop.com
Acerca de DeviceVM
DeviceVM, Inc. es una compañía de software privada, seleccionada por Dow Jones como una de las 50 mejores compañías para vigilar. Con su producto Splashtop de encendido instantáneo, DeviceVM está mejorando la experiencia diaria de los usuarios de computadoras. Fundada en 2006, DeviceVM tiene su sede en Silicon Valley con oficinas en Beijing, Hangzhou, Shanghai y Taipei.
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Contacto para los medios de comunicación: Equipo de Relaciones Públicas de Splashtop