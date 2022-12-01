DeviceVM va a MeeGo con su popular producto Splashtop
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La plataforma Splashtop permite a los desarrolladores de aplicaciones MeeGo un mayor alcance
14 DE SEPTIEMBRE DE 2010 - San Francisco, CA - DeviceVM, líder mundial en informática instantánea, ha presentado hoy la próxima generación de su galardonada plataforma instantánea Splashtop en el Intel Developer's Forum de San Francisco. El producto estrella Splashtop ya se ha distribuido en millones de portátiles y netbooks de todo el mundo de los principales fabricantes de PC, como Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG, Sony y otros. La empresa planea ahora ofrecer una versión compatible con MeeGo del popular sistema operativo complementario a todos los clientes OEM existentes, al tiempo que permite a los usuarios actuales de sistemas equipados con Splashtop beneficiarse de una actualización sin problemas en la primera mitad de 2011.
Al adoptar MeeGo como base para Splashtop, los desarrolladores de aplicaciones tienen la posibilidad de distribuir su software a millones de usuarios potenciales, lo que conduce a una mayor adopción de la plataforma MeeGo. DeviceVM también considerará posibilidad de preinstalar ciertas populares aplicaciones junto con la distribución del Splashtop basado en MeeGo. Al pasar a una plataforma basada en MeeGo, los usuarios podrán descargar, instalar y ejecutar cientos de aplicaciones actualmente disponibles en el Intel AppUp Center.
"Desde el lanzamiento de Splashtop a finales de 2007, hemos recibido miles de solicitudes de desarrolladores de aplicaciones para que lanzásemos un SDK", dijo Mark Lee, director general y cofundador de DeviceVM. "Al adoptar MeeGo y pasarnos a Splashtop para que cumpla completamente con las especificaciones que la Fundación Linux ha establecido, abriremos efectivamente Splashtop para permitir a los desarrolladores proporcionar al público aplicaciones de alto valor a través de numerosos dispositivos de computación".
"MeeGo está construido para soportar la compatibilidad y la facilidad de desarrollo en múltiples plataformas basadas en Intel ® Atom™" dijo Doug Fisher, vicepresidente del Grupo de Software y Servicios y director general de la División de Sistemas de Software de Intel Corporation. "DeviceVM está lanzando un producto innovador y su adopción de MeeGo abre nuevas oportunidades de mercado a través de múltiples factores de forma de los dispositivos, lo cual es exactamente la intención de MeeGo".
DeviceVM es un activo defensor de Linux, y a principios de este año anunció la elección del director general y cofundador, Mark Lee, para la Junta de Directores de la Fundación Linux. Cliff Miller, que reside en Pekín y es director de estrategia en DeviceVM, también ha sido nombrado como director de operaciones de la Fundación en China. Estos nombramientos reconocen el significativo papel que DeviceVM ha jugado en la proliferación de Splashtop en los últimos años.
Las demostraciones del nuevo producto Splashtop basado en Meego se pueden ver durante la feria hasta el 15 de septiembre en el stand de DeviceVM como parte de la MeeGo Community Technology Showcase, Stand número 112 en Moscone Center West.
Disponibilidad
Splashtop basado en MeeGo ya está disponible para los principales OEM de PC que actualmente incorporan Splashtop en diversos dispositivos. Los consumidores y los usuarios de empresa finales podrán actualizar el nuevo Splashtop en la primera mitad de 2011.
Acerca del Proyecto MeeGo
El proyecto MeeGo combina los proyectos Moblin™ de Intel y Maemo de Nokia en una plataforma de software de código abierto basada en Linux para la próxima generación de dispositivos informáticos. La plataforma de software MeeGo está pensada para ofrecer a los desarrolladores la más amplia gama de segmentos de dispositivos para sus aplicaciones, incluyendo netbooks y ordenadores básicos de escritorio, dispositivos portátiles de programación y comunicaciones, dispositivos de información y entretenimiento en vehículos, televisores conectados, teléfonos multimedia y mucho más, todo ello con un conjunto uniforme de API basadas en Qt. Para los consumidores, MeeGo ofrecerá experiencias de aplicaciones innovadoras que pueden llevarse de un dispositivo a otro. El proyecto MeeGo está patrocinado por la Fundación Linux.
Acerca de Splashtop
Splashtop es una familia de productos que mejoran la experiencia informática, proporcionando un acceso rápido y cómodo a la información que a los usuarios les interesa. Introducido por primera vez en 2007, el producto estrella Splashtop es una galardonada plataforma de conexión instantánea que permite a los usuarios conectarse a Internet, acceder al correo electrónico y chatear con sus amigos segundos después de encender sus ordenadores. Splashtop Remote permite a los usuarios disfrutar de la experiencia completa de Windows desde su iPad u otro dispositivo móvil, mientras están lejos de su PC con Windows. Los usuarios pueden ver y controlar el escritorio de su ordenador de casa o de la oficina, ver vídeos, escuchar música, acceder a todos los archivos y programas, e incluso jugar a videojuegos de forma remota.
Los productos Splashtop están disponibles actualmente en más de 40 millones de PC de los principales fabricantes, como Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG y Sony. Desde su debut en octubre de 2007, Splashtop ha recibido numerosos galardones, entre ellos el prestigioso premio "Producto más innovador" de PC World, el premio "Lo mejor de lo nuevo" de Popular Science y el premio "Lo mejor del CES 2010" de Laptop Magazine. Para más información, visita https://www.splashtop.com
Acerca de DeviceVM
DeviceVM, Inc. es una empresa de software privada, seleccionada por Dow Jones como una de las 50 mejores empresas a las que prestar atención. Con su galardonada familia de productos Splashtop, DeviceVM está mejorando la experiencia diaria de los usuarios de ordenador. Fundada en 2006, DeviceVM tiene su sede en Silicon Valley con oficinas en Pekín, Hangzhou, Shanghái y Taipei.
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