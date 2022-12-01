El cofundador y CEO de DeviceVM Mark Lee fue elegido para la Junta de Directores de la Fundación Linux
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DeviceVM impulsa la proliferación de Linux en más de 30 millones de PC; la empresa también apoyará el proyecto de código abierto MeeGo, auspiciado por la Fundación Linux.
San José, CA - 30 de marzo de 2010 - DeviceVM, líder mundial en computación instantánea, ha anunciado hoy la elección de su cofundador y director general, Mark Lee, para el Consejo de Administración de la Fundación Linux. Este nombramiento reconoce el importante papel que el Sr. Lee y DeviceVM han desempeñado en la proliferación de Splashtop, el entorno instantáneo basado en Linux, en 30 millones de PC en el último año. DeviceVM, que ya se distribuye en más de 400 modelos de netbooks, portátiles, placas base y ordenadores de sobremesa, prevé que su software se habrá distribuido en 100 millones de dispositivos a finales de 2010.
La Fundación Linux tiene como objetivo promover, proteger y estandarizar Linux, y se dedica a acelerar el crecimiento y la comprensión de la plataforma Linux. El Sr. Lee se unirá a la junta con luminarias del sector procedentes de AMD, Bank of America, Fujitsu, Hewlett-Packard, Hitachi, IBM, Intel, Motorola, NEC, NetApp, Novell, Oracle y Texas Instruments. El nombramiento oficial tendrá lugar en la reunión anual de la junta de la Fundación, coincidiendo con la 4ª Cumbre Anual de Colaboración de la Fundación Linux en San Francisco, California, del 14 al 16 de abril.
"Es un verdadero honor haber sido elegido para unirse a tan distinguido grupo de líderes tecnológicos. Como miembro de la junta de la Fundación Linux, espero continuar nuestro trabajo para llevar a Linux en nuevas y emocionantes direcciones", dijo Mark Lee, co-fundador y director general de DeviceVM. "Como el uso de Linux está aumentando tanto en la industria de la electrónica de consumo como en la de los ordenadores, me comprometo a cultivar el increíble crecimiento y potencial de esta plataforma abierta".
"Mark y DeviceVM han sido vitales para acentuar e impulsar la conciencia del poder de Linux", dijo Jim Zemlin, director ejecutivo de la Fundación Linux. "Mark trae consigo un extenso conocimiento de la plataforma Linux y será un increíble activo para nuestra junta".
DeviceVM también se complace en anunciar su compatibilidad y adopción de la plataforma de software MeeGo. MeeGo es un proyecto Linux de código abierto que reúne el proyecto Moblin, encabezado por Intel y la Fundación Linux, y Maemo, liderado por Nokia.
Acerca de DeviceVM
DeviceVM, Inc. es una empresa de software de propiedad privada y Dow Jones la ha seleccionado como una de las 50 principales empresas a las que hay que seguir de cerca.Con su producto Splashtop de activación instantánea, DeviceVM está mejorando la experiencia diaria de los usuarios de ordenadores. Fundada en 2006, DeviceVM tiene su sede en Silicon Valley y cuenta con oficinas en Pekín, Hangzhou, Shanghái y Taipéi. Para obtener más información, visita www.splashtop.com
Acerca de la Fundación Linux
La Fundación Linux es un consorcio sin ánimo de lucro dedicado a fomentar el crecimiento de Linux. Fundada en 2007, la Fundación Linux patrocina el trabajo del creador de Linux, Linus Torvalds y es apoyada por las principales empresas de Linux y de código abierto y desarrolladores de todo el mundo. La Fundación Linux promueve, protege y estandariza Linux al patrocinar importantes grupos de trabajo, eventos y recursos en línea como Linux.com. Para obtener más información, visite www.linuxfoundation.org.
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